La carne repuntó un 8% el precio en el mercado internacional pero bajó el volumen de ventas

Para alegría de los exportadores de carne argentina, el precio en el mercado internacional aumentó en el séptimo mes del año, por consiguiente, aumentaron, en divisas, las exportaciones de carne de vaca, pero como toda moneda tiene dos caras, en el reverso el volumen de ventas no creció en el mismo sentido sino en el inverso: bajó la cantidad de carne vacuna exportada.

Los datos surgen del último relevamiento realizado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, que reflejó entre los resultados que en julio último las exportaciones se incrementaron significativamente. En concreto, el sondeo mostró que se vendieron con destino a los mercados de exportación un volumen de 56 mil toneladas de carne bovina refrigerada y congelada, lo que representa un monto cercano a los USD 226,6 millones.

Se desplomó el consumo de carne vacuna y es la peor caída de los últimos 30 años

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por consiguiente, el volumen colocado al mercado externo durante julio de este año registró una suba en el valor del 2,9% en comparación con el mes anterior.“Con respecto al mes de junio de 2024, los volúmenes embarcados muestran una caída moderada del 4,9 %; mientras que el valor obtenido muestra un avance del 2,9 %”, según informó Consorcio ABC en su reporte. Sin embargo, en la comparación interanual (julio 2023) se evidenció una doble caída que dejó en negativo ambos parámetros: una caída de un 16,1% en los volúmenes colocados en el exterior, y un desplome en el valor obtenido del 18 % menos.

Acumulado primeros 7 meses

Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC, señaló: “El acumulado de los primeros siete meses del año 2024, revela que las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 430,1 mil toneladas peso producto; por un valor de aproximadamente 1.649,5 millones de dólares. Con relación a los primeros siete meses de 2023, los volúmenes exportados son un 8,3 % superiores; mientras que el valor obtenido ha sido un 1,9 % inferior”.

Precio y tendencia bajista

Los volúmenes y datos relevados arrojaron que el precio promedio de la carne de exportación alcanzó un valor de USD 4.045 la tonelada, siendo entonces más de un 8 % más elevado que el precio de referencia de junio. “El precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada resultó en el mes de julio de 2024 de USD 4045 por tonelada. Este valor resulta un 8,3 % superior al obtenido en junio último; y, sin embargo, resulta un 2,3 % más bajo que el precio medio de julio de 2023, que fue de USD 4138 por tonelada”, explicó el reporte.

Frigoríficos argentinos exportarán carne a China

Consorcio ABC a su vez advirtió que desde mayo de 2022 “se observa una persistente tendencia a la baja de los precios en los principales destinos” de la carne argentina. En ese sentido, en julio de 2024 el valor rondó un precio que marcó una diferencia de más de USD 2.250 por tonelada, por debajo del precio máximo para abril de 2022.

China con valores en derrumbe

El reporte de Consorcio ABC también dio cuenta sobre los destinos de exportación prioritarios, y reflejó que la República Popular China sigue siendo el principal mercado exterior para la carne argentina. En ese sentido, en julio de este año, se colocaron volúmenes con destino al gigante asiático que alcanzaron las 11,8 mil toneladas de carne con hueso y huesos bovinos resultantes de la despostada. Estas producciones embarcadas fueron por un valor de USD 15,4 millones. Asimismo, también se embarcaron rumbo a China un aproximado de 26,0 mil toneladas de carne bovina deshuesada, que alcanzó un valor de USD 84,4 millones.

Por lo tanto, para julio de 2024, China representó el 67,5 % de los volúmenes exportados, alcanzando el 74,8 % del acumulado para los primeros siete meses del año. No obstante, pese a continuar siendo el principal destino de exportación para la producción cárnica bovina argentina, los valores van en retroceso. “El precio medio de las ventas a China de carne sin hueso en julio de 2024 se ubicó alrededor de los US$ 3243 por tonelada, marcando un claro sendero a la baja desde el máximo de US$ 5900 obtenido en mayo de 2022”, destacó el reporte de ABC.

Sector cárnico: “El título ´bajó el consumo´ es relativo de acuerdo a cómo uno lo analiza”

En este cuadro de situación el destino de exportación prioritario a China se encuentra con un panorama complicado y con variaciones significativas en los valores. El titular de ABC destacó respecto a los doce últimos meses de actividad del sector: “El acumulado de los últimos doce meses de actividad, desde agosto de 2023 hasta julio de 2024, muestra exportaciones totales de carne bovina refrigerada y congelada por un volumen de 717,8 mil toneladas peso producto; y un valor monetario obtenido cercano a 2746 millones de dólares.”.

Menudencias

En tanto que el informe de relevamiento de ABC, reflejó que en julio de 2024 la exportación de menudencias y productos derivados a base de carne bovina, registraron un volumen total de 8,6 mil toneladas, por un valor de US$ 14,8 millones. Mientras que el precio medio registrado fue de US$ 1.700 por tonelada, tocando subas que marcaron picos que aproximaron el valor a USD 3.200, por caso, fue lo que mostro el producto cárnico “lenguas bovinas”. En el acumulado del 2024, las ventas totalizaron 67 mil toneladas, lo que representó un valor de USD 105,9 millones.

AO VFT