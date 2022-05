La historia de amor de dos ex Leonas que decidieron ser madres

La Leona, y múltiple ganadora de medallas de los Juegos Olímpicos, Rosario "Charo" Luchetti, habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) y Net TV en donde contó su experiencia de ser madre con su pareja a través del método Ropa. “Di por finalizada mi carrera porque tenía el deseo de ser madre”, expresó.

¿De qué se trata el método de fecundación Ropa?

Conocimos el método porque queríamos ser madres y empezamos a informarnos. Una doctora nos mencionó esto e implica que, en este caso, mi pareja ponga su óvulo y yo sea la madre gestante. Es una ovodonación de mi pareja. La fecundación es in vitro y recibí el embrión, siendo la madre gestante.

¿Por qué optaron por ese método y no otro?

Optamos por este método por su baja complejidad ya que solo necesita un donante. Este método nos encontró más involucradas de manera más profunda. Nos pareció una participación de las dos muy linda.

Teniendo esta lógica, ¿por qué no es habitual?

No lo sé. Tuve la suerte de encontrarme con una doctora que me lo mencionó. La realidad es que no fue a la primera que consulté y en otros lugares a donde fuí nunca me lo habían nombrado. Me sorprendí al saber que existía pero en realidad, cuando te informás, te das cuenta que es algo muy común. Es una posibilidad viable y se realiza bastante. Pero cuando uno busca información es un método que no aparece.

¿Será por cierto estigma o falta de desarrollo emocional en la sociedad para aceptar que sean madres dos mujeres al mismo tiempo?

- Puede ser eso. También es falta de información. Con esta noticia vamos rompiendo barreras. Cuando yo quedé embarazada y lo compartimos con la gente, nos empezaron a preguntar mucho sobre el tratamiento. Las personas lo recibieron muy bien al saberlo. Por eso digo que también es falta de información. Ojalá que nuestra experiencia facilite que la gente pueda conocer esta posibilidad y que sea más natural.

Candelaria Domínguez: Como jugadora, ¿qué opinión te merece las opiniones de Román Riquelme respecto a las denuncias que se le hicieron Sebastián Villa sobre abuso sexual? ¿Creés que los clubes necesitan una mayor perspectiva de género?

- Estoy muy desactualizada. La maternidad me está dejando fuera de un montón de cosas. He leído algo en twitter pero no me he informado mucho. No me he informado por mis propios medios y me cuesta emitir una opinión firme. Aun así, desde mi lugar siempre voy a estar del lado de la mujer y la voy a apoyar. Me parece impresionante que todavía siga sosteniendo a Villa, que un club y los compañeros lo respalden. Me choca muchísimo que la sociedad en esas cosas sea tan lenta.

¿Hay cierta diferencia en el caso de la deportista femenina con el tema de la maternidad? ¿En algún momento sentiste que para ser una deportista de alta competición tenias que pensar en posponer la maternidad?

- Si, yo di por finalizada mi carrera porque tenía el deseo de ser madre. Está bien, yo ya estaba en el final de mi carrera. En el 2019 yo volví con el objetivo de los Juegos Olímpicos porque estaba fuera del seleccionado. Cuando se posterga por la pandemia, eso me movilizó mucho porque yo venía postergando mi deseo de ser madre. Mi rendimiento bajó mucho en el seleccionado a raíz de que mi cuerpo y mi cabeza y energía estaban en otro lado. No tuve la posibilidad de parar y hacer el tratamiento para luego continuar con mi carrera. Mi energía estaba para otra cosa y hasta ahí llegué. Elegí ser madre, pero yo ya lo tenía planificado y tenía un tratamiento. Si hubiese quedado embarazada por los medios convencionales y hubiese quedado embarazada con una pareja masculina, ahí si te bancan.

Hay un estigma entre el lesbianismo y la maternidad...

- No se si estigma pero el sistema no está ayornado. Pongo el ejemplo de una compañera, que quedó embarazada en medio de la pandemia y se la sostuvo dentro del sistema. Pero yo, como lo tenía con fecha cierta al tratamiento y yo lo había informado, nunca tuve la posibilidad seguir dentro de la cobertura deportiva, contando con una beca y obra social.

Juan Parrondo: ¿Sentís que en el ámbito del hockey es más sencillo el tema de la homosexualidad en cuanto a declarar esa situación? Cosa que en el fútbol está muy reprimido y que muchos jugadores temen declarar. Y, en cuanto a lo deportivo, ¿Cómo viste la salida de Delfina Merino del seleccionado?

Pasa mucho en los deportes pero también por la persona. Por lo que yo viví nunca me fijé si estába dentro del hockey o en qué ambiente estaba. Sí es real que en muchos deportes no se puede vivir con naturalidad la homosexualdiad. En el hockey por ahí es más visible pero hay muchas compañeras que han vivido eso y no lo contaron.

Respecto a la salida de Merino, puertas adentro, la mirada es distinta. La gente desde afuera ve la salida de Delfi como algo muy revolucionado y por ahí internamente hay que ver qué paso y yo ahí no estuve. Sí escuche las declaraciones de ella y el entrenador y el seleccionado es de rendimiento y como dijo el entrenador, Delfi no estaba a la altura porque estaba con temas de salud. Es duro eso después de una larga trayectoria, pero en las reglas del juego, nos ha pasado que nos digan no para un torneo importante. Aun así, el entrenador priorizo al equipo.

