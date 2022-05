Delfina Merino, referente de Las Leonas, se refirió a su exclusión del Seleccionado

El entrenador de Las Leonas, Fernando Ferrara sorprendió en el mundo del hockey femenino tras desafectar a Delfina Merino para la próxima edición de la Hockey Pro League. La delantera del Club Banco Provincia, que supo ser una de las capitanas albiceleste por varios años recibió la dura noticia y en sus redes sociales publicó una carta para contar sus sentimientos.

La noticia de su exclusión del primer equipo del seleccionado argentino tomó por sorpresa a la jugadora de 36 años y a sus compañeras. A través de sus redes sociales Delfina Merino demostró, de manera respetuosa, su descontento por la decisión tomada.

"Desde chica soñé con jugar en Las Leonas y le agradezco a la vida por poder cumplir ese sueño. Cada vez que vestí la camiseta de nuestro país fui feliz e intenté dar siempre lo mejor de mí, porque pertenecer a este equipo me llenó de orgullo"; así comenzó la publicación de Delfina donde aseguró que respeta la decisión tomada por las autoridades, pero lo que generó molestias fueron las formas y la falta de diálogo con el cuerpo técnico para darle la noticia.

Delfina Merino se despidió de Las Leonas con una durísima carta

"Cada entrenador elige a sus jugadores y no asumo que por mis años de selección deberían regalarme nada, simplemente creo que merecía la oportunidad de pelear hasta el final por un lugar en el equipo. Me duele y no entiendo que, siendo una de las capitanas, y teniendo diálogo constante con el cuerpo técnico, ninguno me haya advertido que no estaban conformes con mi desempeño deportivo. Nunca nadie me dio un indicio de esto", sentenció.

De esta manera, Las Leonas que se encuentran en pleno cambio generacional despidió a una de sus grandes figuras. Merino fue convocada a la Selección Argentina por primera vez en 2009, bajo el mandato de Gabriel Minadeo. Desde su arribo al seleccionado, fue una de las referentes del equipo y participó tres Copas del Mundo (2010, 2014 y 2018), en tres Juegos Olímpicos (2012, 2016 y 2020) y siete Champions Trophy. En total se colgó seis medallas de oro, cinco de plata y dos de bronce.

JL PAR