Juliana se convirtió en la sexta eliminada de la casa de Gran Hermano. En el programa de anoche, que hizo picos por encima de los 20 puntos de rating, la joven habló por primera vez con Santiago del Moro y el panel de analistas (conformado por personalidades como Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, el ex Gran Hermano Gastón Trezeguet).

“Creo que si la gente lo decidió así y estoy hoy acá, es porque me tenía que resguardar de algo. La verdad que disfruté muchísimo de las semanas que estuve. Intuía un poco mi salida, pero no mal. Lo hablaba hoy con la gente de producción. Estaba como muy feliz y un poco ansiosa también por salir y ver todo lo que me esperaba afuera”, fue lo primero que le dijo Juliana al conductor.

Gran Hermano: La mamá de Juliana contra Alfa y Romina

Además, se le consultó si cree que la relación con Maxi había afectado su paso por la casa. “Puede ser que un poco. Siento que puedo haber sido criticada por el hecho de que nos aislamos un poco los dos. Eso nos jugó un poco en contra en la casa con los chicos”, dijo Juliana.

La eliminación de Juliana

Con el 57,67%, la oriunda de Venado Tuerto se despidió en la jornada del domingo del programa más visto de la televisión argentina. Cuando Santiago del Moro anunció su eliminación, Juliana -apodada “Tini” dentro de la casa por su supuesto parecido con la cantante de la Triple T- se limitó a sonreír con sorpresa.

Al salir, se despidió de sus compañeros y les dijo “me llevo lo mejor de cada uno, más allá de las diferencias”. A su vez, también se despidió de su novio en la casa, Maxi, quien le dijo: “Disfrutá de todo. Esperame, en breve estoy afuera también. Y sino es porque la gente aguanta”. Y ella le respondió: “Cuidate. Te espero afuera”.

Juliana de Gran Hermano en el debate: "Hay gente que me debe querer"

En cuanto a la reacción de su pareja dentro de la casa, al principio se mostró tranquilo, fue al baño y caminó por toda la casa. Sin embargo, no pudo fingir su tristeza por mucho tiempo porque a los pocos minutos se encerró en el sauna y rompió en llanto.

La presentación de Juliana al ingresar al reality

Juliana Díaz fue la última de los 18 participantes en entrar a la casa más famosa del país. En el video de presentación la joven contó que vive con su mamá en Venado Tuerto y recordó a su hermano Luciano quien falleció en un accidente automovilístico el año pasado.

"Tengo un don que es convencer a la gente" y "vengo a ser yo", fueron algunas de las frases de la joven.

BL JL