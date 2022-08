Empates de Atlético Tucumán, Boca y River en una jornada con pocos goles

En la jornada del miércoles en el marco de la Fecha 14 los goles brillaron por su ausencia. El único encuentro donde se movió la red fue en el triunfo 2-0 de Newell´s sobre Lanús.

En cambio, Atlético Tucumán, River y Boca repartieron puntos y sin poder esbozar el grito sagrado ante Tigre, Arsenal y Rosario Central respectivamente. Empates con sabor a poco para todos ya que el Decano permite que sus perseguidores estén un escaloncito detrás suyo y del lado de Boca y River dejaron una gran chance de sumar de a tres para acercarse a la cima.

La Lepra abrió la jornada ayer en Rosario recibiendo a Lanús. El equipo de Javier Sanguinetti fue de mayor a menor en la corriente Liga Profesional. Cosechó varios triunfos al hilo en las primeras fechas, posicionándose en el primer puesto, pero luego de la caída en el clásico rosarino su andar cayó en picada. A partir de entonces sembró algunos empates y derrotas que lo alejaron un poco de los primeros puestos. Con goles de Guillermo Balzi y Franco Ortellado (en contra), Newell´s superó 2-0 a Lanús y llegó a las 20 unidades.

Con los arqueros como figura, Boca y Rosario Central empataron 0-0

En el segundo turno Atlético Tucumán que viene dulce visitaba a Tigre con la intención de seguir sumando de a tres para mantener cierta ventaja con Gimnasia (LP), su inmediato perseguidor. Lo cierto es que el equipo de Lucas Pusineri se encontró con un Tigre complicado de quebrantar. El conjunto de Victoria se hace fuerte de local y en consecuencia no se repartieron goles en el José Dellagiovanna.

Hablando de merecimientos fue el Decano que hizo lo necesario para llevarse la victoria, pero le faltó efectividad en los últimos metros. A pesar de que el empate no era el resultado esperado por los tucumanos, sumó una unidad que le permite, independientemente de otros resultados de la fecha, en seguir mirando a todos desde arriba. Eso sí, este empate permite que los demás equipos que se pelean por despojarlo de la cima se acerquen y mucho.

Otros que no se sacaron diferencias fueron Arsenal y River en Sarandí. Con un mix respecto a lo que viene siendo el once que, para Marcelo Gallardo, el conjunto de Núñez no pudo ante el Arse que rescató un buen empate ante su gente. El Millonario llegaba a Sarandí sabiendo el resultado de Atlético Tucumán, por ende, necesitaba llevarse los tres puntos para meterle presión y acercarse más a la punta.

En consecuencia, River es el candidato que no terminara de pegar el último golpe, hace un paso hacia adelante y a la fecha siguiente uno para atrás. Sin generar demasiado vértigo en el frente de ataque, lo cual facilitó el trabajo de los defensores de Arsenal, el Millonario no logró romper el cero y lograr su cometido. Así el enojo invadía el rostro del Muñeco Gallardo que puso toda la carne al asador para que los suyos se lleven por delante a su oponente. Entre bronca por el resultado y presuntos problemas de logística, el DT Millonario no habló en conferencia de prensa.

Noche especial para Boca que recibía a Rosario Central con el condimento del retorno de Carlitos Tevez luego de que anuncio su retiro del fútbol. Plaqueta de por medio, saludos y gritos de la gente para el Apache luego de tradujeron en otra floja presentación del equipo de Ibarra. Fue la noche de los penales errados en Brandsen 805.

Un puñado de minutos corrían del primer tiempo cuando Pablo Echavarría cobró penal para el Canalla por una mano de Luis Advíncula. Gaspar Servio, el arquero pateador de penales se hizo cargo de la ejecución. Enfrente estaba nada menos que Agustín Rossi, el especialista en la materia que sigue apareciendo en la escena y salvando al mundo Boca. Entre mal pateado y buena ubicación de Rossi, el guardameta xeneize debutó una nueva ejecución desde los doce pasos y le dio vida a sus compañeros y a todo el público presente.

Con este nuevo penal atajado Rossi llegó a 18 en esta temporada (le patearon 54 penales, 31 en tanda de penales y 14 en tiempo regular en 20 partidos) y se convirtió en el arquero con mayor efectividad en el mundo en el área de los penales en 2022. Pese al envión anímico que generó en la gente el penal atajado, no sucedió lo mismo dentro de la cancha.

El arquerto se llevó el protagonismo y cuando parecía que el primer tiempo terminaba al igual que todo el transcurso del partido la velocidad de Villa generó la infracción de Cortéz para que Echavarría cobre penal, con VAR mediante, para los locales. Guillermo Pol Fernández, que venía de anotar tres goles en los últimos cinco partidos de Boca, se hizo cargo de la ejecución. Media altura y pan comido para Servio que se enmendó luego de su fallido remate ante Rossi. Así 0-0 a los vestuarios.

En el complemento la historia no cambió, Boca no tuvo injerencia en los últimos metros, hizo circular la pelota por momentos, pero en una zona que no se lástima. Ya promediando los últimos 20´el Xeneize inclinó la cancha, pero no fue suficiente. Empate sin goles con un sabor más que amargo para Boca que sigue sin sumar de a tres. Con este resultado el equipo de Ibarra llegó a 20 puntos, lejos de los 29 de Atlético Tucumán.

