Liga Profesional: Platense mira a todos desde arriba

La segunda jornada de la Liga Profesional estuvo cargada de sorpresas, sobre todo respecto al buen andar de Platense en el comienzo del torneo. El equipo de Omar De Felippe llegaba al Estadio José Amalfitani con buenas chances de treparse a lo más alto de la tabla de posiciones en caso de llevarse un triunfo.

Oportunidad que no dejó pasar ya que en los pies de Iván Gomez cuando faltaban quince minutos para que culmine el encuentro se llevaron los tres puntos que le permiten ver a todos desde arriba. Un conjunto que pareciera haber encontrado un frente de ataque ideal con Gonzalo Bergessio y la flamante incorporación de Mauro Zárate mantiene hasta el momento puntaje ideal. Justamente el ex Boca fue uno de los protagonistas, no solo por los silbidos y gritos que recibió en su vuelta a Liniers, sino porque que inició la jugada del gol, el cual gritó a pesar de su pasado en Vélez.

Se complica para los otros equipos

El que llegaba con las mismas chances de treparse a lo más alto de la tabla de posiciones era Boca en su visita a Santiago del Estero. Pese a que Sebastián Battaglia no modificó mucho el equipo que ganó entre semana ante Ferro, Boca no pudo ante Central Córdoba que se llevó el duelo por 1-0 con gol de Francisco González Metilli.

El Ferrioviario impuso las condiciones desde el comienzo del partido frente a un Xeneize que no mostró mayores preocupaciones en el arco de Cristopher Toselli. El gol del conjunto local llegó a los pocos minutos comenzado el complemento y enseguida habría estirado la ventaja 2-0 por la vía del penal luego de Jesús Soraire capturó el rebote.

Para darle un respiro al equipo de Battaglia el VAR anuló el gol por invasión por parte del autor del gol. Pese a ese envión anímico para llegar al empate, Boca no generó demasiadas chances para igualar el partido. Incluso la entrada de Villa que generó alguna preocupación en la defensa de Central Córdoba, Boca se llevó una derrota de Santiago del Estero. Fue un triunfo más que importante en la historia del Ferroviario ante Boca. Igualó el historial entre ambos (2 victorias para cada uno y un empate en cinco enfrentamientos) y supo ganarle al Xeneize luego de 55 años.

El otro que tropezó en su visita al interior del país fue Racing. El equipo de Fernando Gago venía de quedar eliminado en Copa Argentina entre semana en manos de Agropecuario y en el duelo ante Godoy Cruz en Mendoza la suerte fue la misma. Fue derrota 2-0 ante el conjunto local con doblete del uruguayo Salomón Rodríguez. El Tomba llegaba a esta Liga Profesional con la necesidad de engrosar su promedio ya que al final de la temporada habría dos equipos de desciendan y el conjunto mendocino es un de los equipos que hasta el momento estaría bajando a la segunda categoría del fútbol argentino. De esta manera fueron tres puntos vitales para el equipo de Favio Orsi y otro síntoma de preocupación en Racing que viene de mal en peor, sabiendo que el actual campeonato es su única competencia que le permitiría presencia en copas internacionales el año que viene.

Al mal andar de Boca y Racing se la suma el empate de River en el Estadio Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo no pudo ante Atlético Tucumán, un equipo que hace tiempo viene siendo un rival menor a diferencia de lo que supo ser hace un tiempo con presencia internacional y una piedra en el zapato para todos los rivales a los que enfrentaba.

Fue igualdad en cero en Núñez, con un River que no encuentra su mejor versión a nivel doméstico. Hasta el momento el equipo de Gallardo cosechó dos empates dejando sensaciones de que sus dirigidos deben empezar a rendir mejor. Con la vista puesta en Copa Libertadores en River saben que no deben menospreciar el torneo local y la necesidad de mejorar está al acecho.

En la misma sintonía aparece San Lorenzo, abriendo la jornada empató 0-0 a frente a Newell´s y dejó otra presentación pobre siendo superado por su rival. A diferencia de los demás grandes, San Lorenzo está más apretado por el promedio y necesita empezar a ganar para no agigantar aun más su crisis.

Por ultimo el que sí supo ganar, pero no por eso se fue tranquilo del Libertadores de América fue Independiente. El equipo de Eduardo Domínguez superó 1-0 a Talleres y se llevó un buen triunfo. Pese a eso las sensaciones en el estadio no fueron de victoria absoluta. El Rojo volvió a tener otra presentación con un nivel bajo en líneas generales y sin encontrar un funcionamiento aceitado como se viene reclamando hace tiempo. Lo cierto es que hasta el momento el líder del torneo es Platense que tendrá entre semana los partidos correspondientes de la tercera jornada.

