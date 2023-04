Lucas Benvenuto rompió el silencio en una entrevista con la conductora Karina Mazzocco (América TV) y brindó detalles sobre la situación de abuso que sufrió, luego de la denuncia contra Jey Mammon. “Mi lista de abusadores llega a las 40 personas. Ninguna pagó una condena", relató.

"Me llevó un tiempo entender lo que me hizo cada uno. Fue un proceso muy duro. Visto hoy, no creo que un vínculo de una persona de 30 años con una de 14 sea una relación. Fue muy doloroso en el momento. Después me di cuenta todo lo que hicieron", agregó.

Además, sobre Mammon dijo que "jugó más psicológicamente. Hoy en día me da asco escuchar eso. Hoy entiendo como adulto que no podés tener un vínculo de amor con un nene de 14 años. Para ellos es normal, el que está mal sos vos. Es imposible que un abusador te diga 'sí, yo abusé'".

“Mi ocupación hoy es sanar. Si la Justicia dice que tienen que estar libres, estarán libres. Tengo que sanar y ocuparme de mi vida", sentenció.

JL