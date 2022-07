Mempo Giardinelli: "La oposición es violenta y muy peligrosa"

En declaraciones al programa Modo Fonteveccia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9), el escritor Mempo Giardinelli, comentó los motivos que lo llevaron a publicar anteayer una carta abierta al Presidente, donde lo criticó duramente tratándolo de "un Gobierno débil", y repudió a la oposición. Además sostuvo que "las desigualdades en el Interior son bochornosas".

¿Tu estado de ánimo en relación al Presidente está en su peor momento?

Todo lo que quise hacer es muy sencillo, es lo que vengo haciendo, creo que la Argentina, sobre todo en los periodístico y en la política, necesita sincerarse un poco porque sino el eufemismo nos viene perturbando, por ahí nos entendemos entre nosotros los profesionales pero yo quiero llegar a la ciudadanía, la cual yo veo, la conozco, que vengo trabajando en algunas mesas como las del Paraná y el Canal Magdalena.

Desde hace años vengo observando que en el Gobierno hay una especie de fintas permanentes, no hay un sinceramiento que a veces yo trato de hacer con estas cartas al Presidente, también le mandé a Macri y a Cristina. Para mí, la carta pública a un Presidente es el modo en que un periodista expone ante la sociedad temas que normalmente no se están diciendo. E

En esta carta el punto de partida es este intento de golpe de Estado, usando a un carapintada completamente desprestigiado y, a partir de ahí, hay una especie de amenaza a la democracia. Lo que más me importa como ciudadano es la paz y la democracia. Son dos conceptos que, como el Gobierno es tan débil, y la oposición es violenta y cada vez más peligrosa, pienso en la guillotina, pienso en las amenazas en Córdoba de un tipo que habla por las redes y dice cualquier barbaridad. También pienso en los grupos que van a protestar en Olivos o en La Casa Rosada. Todo eso es muy peligroso, en ningún país del mundo sucede porque no se corresponde con ninguna democracia.

Por eso lo que traté en este caso es hacer una llamada de atención, la vote dos veces, me sentí miembro del Frente de Todos, pero veo como hay un disgusto muy creciente en la sociedad y parece que el Gobierno no lo ve.

Además, el Presidente dice que van a hacer cosas que después no hacen. Y eso decepciona muchísimo. Todo el mundo sabe cómo va a terminar la corrida bancaria, la cuestión de que se resuelva lo del agro y, sin embargo, lo que aparece cada mañana es mayores concesiones. Me da la impresión que el Presidente está cautivo o amenazado en término políticos por parte de una oposición completamente irresponsable y sacada, que tiene sus propios conflictos, y que no debería poner el peligro la paz de la Nación.

Por otro lado, la tolerancia insoportable a una situación social que es gravísima, yo vivo en el Interior y conozco todo el país y veo cómo está el hambre, cómo está el desastre de los campos arrasados, de los bosques que ya no existen, lo que hace el glifosato. Y, además, cómo los pueblos originarios terminan emigrando lastimosamente para formar villas miserias alrededor de las grandes ciudades: esto la Argentina no lo merece.

Cúal es la politica de shock que propone Jorge Capitanich para terminar con la evasión fiscal

Reclamabas en tu carta cambios que van en sentido contrario a los cambios que está produciendo el Frente de Todos: Batakis plantea un sistema de disciplina fiscal todavía mayor que la de Guzmán, Scioli es una persona pro-mercado, Massa se habla de que podría integrar el Gabinete. ¿Qué opinión tenés al respecto de los cambios que se podrían producir? ¿Y cuál es tu evaluación sobre Capitanich como gobernante?

Soy un testigo de situaciones a veces muy dolorosas y bochornosas, la desigualdad en cualquier provincia, no sólo del Chaco, cualquier provincia al norte de Santa fe. Hay un gran miedo en la sociedad, al futuro, porque no se vislumbra algo mejor, es una sociedad que está muy mal. Por eso quiero llamar la atención, más si tengo la posibilidad de decirle algo al Presidente, que aunque no seamos amigos, estimo y respeto.

Capitanich es muy activo y tiene una presencia muy importante acá, sabe escuchar, tengo una relación muy cordial, es respetuoso. Si tengo algo que decirle, se lo digo. Creo que tiene un futuro político que lo avizora, y te diría que tiene hasta mejores posibilidades que otros gobernadores.

