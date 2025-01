Mónica Frade: "El Gobierno nombró al frente de la DGI a un personaje investigado por lavado de dinero"

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade analizó las medidas implementadas por Javier Milei en la AFIP y consideró que “no tocan la corrupción interna que hay". “Por arriba de los partidos y de los distintos gobiernos, hay una red de negocios que es transversal”, sostuvo en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Mónica Frade es diputada de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires. Fue fundadora y coordinadora de la Casa de Derechos Humanos de Quilmes y fue integrante de la junta promotora del Frente Nacional contra la pobreza en el año 2000.

Elizabeth Peger: La convocamos para conversar sobre esta polémica que se desató en las últimas horas, a partir de que el gobierno filtró una supuesta lista de 51 empresas y dirigentes vinculados al kirchnerismo que habrían sido protegidos por la AFIP en momentos en que era comandada por Alberto Abad durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué hay detrás de todo esto?

Bueno, no sé qué hay detrás de todo eso. Yo creo que hay mucho show mediático para distraer sobre los problemas que sigue habiendo en la ex-AFIP hoy Arca, porque van cambiando los nombres, pero los problemas nodales de estos organismos siguen siendo los mismos. La AFIP históricamente fue una gran asociación ilícita, con gente muy honorable, todos hemos recibido información que no puede ser demasiado o responsablemente chequeada. Pero históricamente ha sido eso.

Nosotros, en su momento, hemos denunciado a Ricardo Echegaray y hemos denunciado a otros integrantes de la AFIP. Durante el gobierno de Macri nosotros hemos interactuado porque queríamos que la AFIP fuera ordenada, que terminaran esas cosas que se decían: que había gente que se dedicaba a limpiar legajos, que cambiaban domicilios. En su momento ponían domicilios en la Regional Sur, acá en el conurbano, porque había un par de funcionarios que garantizaban impunidad a ciertos empresarios. Esto es histórico.

Ahora, están nombrando como jefe de la DGI a Andrés Vázquez. A él lo sobreseyeron porque fue dificultoso, según Ariel Lijo, llegar a la prueba de que lavaba plata en cuevas. Hoy nosotros lo estamos denunciando por omisión de inmuebles en el exterior, inmuebles que no tiene denunciados en la Oficina Anticorrupción. Lo hemos denunciado, hace apenas unas horas también, por haber nombrado a su pareja en una regional estratégica. Si el presidente está avalando expresamente a este funcionario, que viene de muchos años muy cuestionado, es difícil pensar que se va a limpiar esto ahora.

Y voy a hablar de cosas que me constan. La AFIP en ese momento, en la época de Macri, tenía un cuerpo de técnicos, porque es un organismo técnico, que nunca debió haber sido contaminado por la política. Y estoy hablando del contador Jaime Mecicovsky, estoy hablando del contador Horacio Castagnola, que estaba a cargo de la DGI. Y fueron las personas que instruyeron internamente todo lo que fue el suministro para las causas de la ruta del dinero K, los cuadernos, de Cristóbal López, Sousa y toda la banda. Esas personas recibieron como respuesta el haber sido confinados en cuartos, porque se metieron donde no se debían meter. Y esto pasa en este país recurrentemente con funcionarios honestos. Porque es ejemplificador para el resto que quiere hacer las cosas bien.

EP: Era justamente el argumento que ayer desgranaba Abad, el responsable de la AFIP durante el primer tramo de la gestión de Macri . Y según la denuncia que hace trascender el gobierno en ese momento se produjo esta supuesta protección. Y lo que dice Abad es: "Nosotros éramos los que proveíamos la información a la justicia para alimentar la prueba en casos claves como la ruta del dinero K". ¿Cómo íbamos a ser nosotros los que estábamos protegiendo a esas mismas personas? Porque, en definitiva, se trata de las mismas personas.

Nosotros hablamos desde la Coalición Cívica de causas que iniciamos nosotros en la justicia y que nos consta que ellos trabajaron y enviaron los informes que la justicia les pedía. Y que de ninguna manera se pudo ver ahí ninguna cobertura, porque si no, las causas no hubieran avanzado como avanzaron. Entonces, creo que son maniobras distractivas de ciertos sectores del gobierno, que están para ensuciar y confundir. Si algo están haciendo este último tiempo es confundir a los ciudadanos y meter a todos en la misma bolsa. Y así como digo que la AFIP históricamente fue una asociación ilícita, también digo que ahí hubo gente honorable que se jugó. Yo nombro a dos, pero hay muchos más, que se jugaron toda su carrera y lo hicieron como debían hacerlo. Y después ellos fueron pasibles de causas judiciales de las que salieron airosos, pero hay que atravesar también por eso. Por eso digo que ser honesto en este país, y en ciertas instituciones, tiene un costo alto.

Cuando uno corre y va a la Unidad de Información Financiera, que es otro organismo clave porque estamos hablando de organismos claves, sobre todo en lavado de dinero, terrorismo, etcétera, la UIF la están vaciando.Se fueron 80 técnicos porque les pagan también dos chirolas y son gente altamente capacitada. y también es una forma de vaciar los organismos que son claves. Y bueno, hay que pensar por qué el gobierno está haciendo esto con organismos claves.

Claudio Mardones (CM) Lo que se espera es una posible partida de técnicos y especialistas de la AFIP a partir de la degradación de algunas de las escalas salariales más elevadas que el gobierno se ha encargado de defenestrar. Pero en el medio se suma este elemento que une una etapa con la otra, y es Andrés Vázquez. ¿Estamos ante una tenaza respaldada por el gobierno nacional en el organismo recaudador fiscal más importante del país?

No es cierto que están cambiando. Esto que ellos presentan como cambios en realidad son recortes. Un recorte no es cambio, es un recorte, es otra cosa. Puede luego tener otras consecuencias, pero el titular de Arca hoy gana 30 millones de pesos y va a pasar a ganar 20 o 22, no me pueden vender eso como una bandera de anticorrupción o de mejora.

Están recortando ingresos, listo. Punto aparte, no tocan la corrupción interna que hay. Y por eso vuelvo a la figura de Andrés Vázquez. Es la figura que conecta, en los últimos 30 años, los distintos gobiernos. Nos pasó en gobiernos anteriores con Echegaray. Echegaray tiene las segundas y terceras líneas de ese organismo desde hace muchos años. Por arriba de los partidos y de los distintos gobiernos, hay una red de negocios que es transversal. Y atraviesa todos los sectores políticos. No nos vamos a hacer los distraídos con esto tampoco. Por eso también hemos denunciado, hace unos días, a un diputado de la cámara.

En este último mes, el presidente reivindicó a Kueider, reivindicó y apoyó a Ritondo y apoyó a Vázquez. Entonces, ahí hay un mensaje claro. Y el presidente, hace apenas unas horas, denostó el código interno de ética. Nosotros cuando le hicimos esta segunda denuncia a Vázquez, dijimos: "Cuidado, está en curso un incumplimiento de deberes", porque hay una ley de ética pública que él no cumplió. Un código interno que dice que no podés estar involucrado en asuntos donde están tus familiares. Y él pone su pareja a supervisar, que además va a ser jefe.

Entonces, que le bajen los sueldos es divino, pero tenemos que ir al fondo de la cuestión si queremos transparentar instituciones y fortalecerlas. Lo que este gobierno vino a hacer es debilitar las instituciones de control.

(CM) Javier Milei ha defendido a Cristian Ritondo. Pero ustedes hicieron una investigación en donde, a partir de información del registro de la propiedad de la ciudad, se confirmó que tenía 72 propiedades, ¿esto es así?

Si, es así. Cuando irrumpe la investigación de Emilia Delfino, respecto a los inmuebles de Ritondo por 2 millones y medio de dólares en el exterior, a través de su esposa y su empresas offshore, nosotros veníamos mirando las declaraciones juradas patrimoniales de Ritondo.

Porque cuando uno ve que hay gente que vive de una manera que no es compatible con lo que cobra… Nosotros tenemos buenos ingresos, pero la verdad que, por lo menos yo, lo que tengo lo hice desde la actividad privada, y no he podido hacer mucho más con los sueldos de la actividad pública.

Nosotros veníamos mirando.Y la verdad es que cuando viene la publicación de Emilia Delfino, yo profundizo algunas cosas de su declaración jurada patrimonial. Porque además fue con bombos y platillos declarado el diputado que más creció económicamente, más del 1700% en el último año. A ver, a nadie le llama la atención eso, ¿eso es un mérito?

Él tiene formalmente bien su declaración jurada patrimonial, pero eso es papel pintado. Nosotros declaramos por valores fiscales y no profundizamos, él declara participar en las sociedades, nombra las sociedades, todo muy puntilloso.

Pero cuando uno analiza qué pasa con la riqueza de esas sociedades, que es lo que hice con "Emprendimiento Rivadavia Sociedad Anónima", se da cuenta que hay un movimiento inmobiliario atrás, entre ellos estas 72 unidades funcionales que confirmó el Registro de Propiedad Inmueble de CABA. Y eso no aparece. Es decir, eso no se comparecería con lo que él informa como ingreso de esa sociedad el último año.

Ahí vamos a volver a la AFIP, hago una pregunta pública. ¿No será que Ritondo, con sus amigos también dentro de la AFIP hoy Arca, estará acomodando papeles y tendrá quien le acomode los papeles para hacer que el impacto sea menor?

Porque todos sabemos que limpian legajos, todos sabemos la corrupción que hay dentro de la AFIP. Persiguen a un monotributista si no paga un monotributo, pero los grandes evasores siguen evadiendo, siguen evadiendo y siguen lavando plata. Lo hacen con el juego, nosotros también lo hemos planteado, lo hacen con el tabaco, y también lo hemos planteado en la cámara. Entonces, acá, cuando el Estado se corre, como es el postulado de este gobierno, también se corre para eso, para que las mafias sigan adelante.

