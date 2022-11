Obesidad y estrés, los peligros silenciosos de la diabetes

La coordinadora de la sección Diabetes en la Fundación Favaloro, Carla Musso, manifestó que "el 12,7% de las personas mayores de 20 años tienen diagnóstico de diabetes de Tipo 2" en Argentina. También enfatizó que "va de la mano con el sobrepeso y la obesidad", y que el estrés puede aumentar el valor de la glucemia. "La base genética es muy importante", sentenció en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

Nuria Am (NA): ¿Se sabe lo suficiente sobre diabetes? ¿Hay gente que vive con eso sin saberlo?

Hoy en día se sabe más sobre la diabetes, sobre todo, la que es de Tipo 2, que es la que afecta a un mayor mayor número de personas. En Argentina, el 12,7% de las personas mayores de 20 años tienen diagnóstico de diabetes de Tipo 2. Y es cierto que muchas lo desconocen. Se calcula que entre el 40 y 50 por ciento tienen diabetes y no lo saben.

Esto hace que no puedan tomar ninguna medida de precaución o cuidado. Por eso las campañas que hacemos sirven para concientizar.

NA: ¿Una persona puede no saber que tiene diabetes y, sin embargo, convivir con ella?

Sí, porque la diabetes de Tipo 2 no da muchos síntomas. Si se tiene un nivel de glucosa elevado, mayor de 180, ahí puede empezar a tener síntomas. Esto no quiere decir que la enfermedad no tenga sus consecuencias. Todos sabemos que el diagnóstico de diabetes se hace con dos glucemias por encima de 126. Entonces, si tiene diabetes y no lo sabe, se van produciendo daños en los órganos y las arterias, que se podrían evitar.

El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes

NA: ¿Cuál es el valor normal de glucemia para un adulto?

El valor normal es hasta 100. Si llega hasta 125 decimos que esa persona tiene prediabetes. Eso también se tiene que tratar para cambiar, por ejemplo, desde la alimentación. También aumentando la actividad física. Y si los valores dan por encima de 126, ya decimos que el diagnóstico es de diabetes.

NA: ¿La diabetes es cuando se procesa mal el azúcar en sangre? ¿Cómo se la puede definir?

Claro, es una alteración que tienen las personas para absorber o procesar los hidratos de carbono, todo lo que son azúcares. Entonces, sigue circulando en sangre y uno tiene la glucosa alta. Eso se mide con un examen de laboratorio o pinchándose el dedo. Si tiene valores altos, debe que acudir al médico para entender lo que son los cambios de hábito, teniendo una vida saludable en alimentación y actividad física.

Por supuesto, en muchos casos hay que aumentar la medicación.

NA: Si una persona no tiene antecedentes familiares, ¿puede igual desarrollarla?

La base genética es muy importante, y la persona que tenga antecedentes familiares se tiene que controlar mucho antes. Hoy se bajó la edad y, a partir de los 35 años, se tienen que evaluar los que tengan un factor de riesgo. La diabetes va de la mano con el sobrepeso y la obesidad, más allá de la genética.

Uno de cada 11 argentinos tiene diabetes: cómo prevenir una enfermedad que no deja de crecer en el mundo

Actualmente, tenemos un crecimiento impresionante de la obesidad en el país. Eso, más que nada, tiene que ver con la dieta grasa y los hidratos de carbono, es decir, con una mala alimentación. Lo mismo con las harinas. Por el contrario, lo que falla es el consumo de frutas, verduras y carnes magras. Es más costoso, pero saludable.

NA: ¿Existe también la diabetes gestacional de las madres que desarrollan un embarazo? ¿Eso puede desaparecer con el nacimiento del bebé?

Muchas veces, después del embarazo, esa diabetes desaparece, pero puede volver a aparecer en el próximo. Si la madre tuvo diabetes gestacional, implica hacer un tratamiento, porque es peligroso para el bebé. Hay especialistas que se encargan de tomar medidas para eso.

NA: ¿Cómo se puede explicar la diabetes por estrés?

Cuando uno tiene alguna situación puntual de estrés, la glucemia puede aumentar. Pero no es una causa, en todo caso, puede empeorar el cuadro.

Tecnología en Diabetes ¿Qué significa?

NA: ¿Hay síntomas a tener en cuenta para la diabetes?

Se dan algunos síntomas cuando uno tiene la glucemia muy alta, como la sed, bajar de peso y comer mucho. Cuando uno tiene esos síntomas, es porque tiene la glucemia elevada, y debe recurrir al médico. Suele pasar en gente joven y niños, y es la forma de diabetes de Tipo 1. Son signos de alarma para hacerle un análisis y para evitar una situación más grave.

