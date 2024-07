Omar Plaini: "Milei tiene todos los vicios de un mitómano"

El dirigente sindical, Omar Plaini, desmintió que el movimiento obrero se esté fragmentando: "La CGT es el único sector en condiciones de llevar adelante y sostener un plan de lucha y de reivindicaciones", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, destacó la política social de los gobiernos peronistas, pero reconoció falencias en algunos aspectos, como la seguridad y la macroeconomía: "El Estado es más que un Estado compensador", reflexionó.

Omar Plaini es secretario general del gremio de los canillitas desde el 2006. Además, es secretario general de Políticas Económicas y Sociales de la CGT y consejero del PJ bonaerense. Ha sido diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires entre 2009 y 2017, y senador provincial por el Frente de Todos. Plaini rechazó la vuelta del Impuesto a las Ganancias y adelantó que desde el sindicalismo se presentará una medida judicial que se acompañará con una movilización en todo el país.

¿Cómo va a estar derivando el tema del Impuesto a las Ganancias, y el hecho de que el monto tope a partir del cual se empieza a pagar ya quedó atrasado por el propio crecimiento de la inflación?

Volvemos a tener un problema que, después de varias décadas de discutir y debatir, durante la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, habíamos logrado establecer mediante un decreto presidencial, que luego se había llevado como ley al Congreso de la Nación. Pero con la llegada del nuevo gobierno, eso no tuvo avance, y además retrocedimos, porque en aquel momento eran 15 salarios mínimos y, a partir de allí, quedaba solamente un sector jerárquico, de poco más del 1%. Esto es un retroceso muy grande.

Si nosotros hoy tomamos el ingreso para una pareja con dos hijos, la canasta básica está casi en 1.400.000 pesos. O sea, lo que va a suceder ahora es lo que ya se ha decidido dentro del marco de la CGT, que es un conjunto de organizaciones que se van a ver afectadas por este mal llamado Impuesto a la Ganancias, porque usted sabe que el salario tiene carácter alimentario, no es ganancia.

Van a ir a la Justicia, va a haber una movilización también, y claramente la CGT va a acompañar todo esto. Si bien no todas las organizaciones estamos afectadas por este injusto y mal llamado Impuesto a la Ganancia con respecto al salario, va a haber un conjunto muy importante de ellas, incluyendo camioneros, bancarios, aceiteros, petroleros, y varios más que van a estar presentando un recurso y movilizando.

Mañana la CGT reunirá su consejo directivo para ver cómo avanzan, entre el ala dialoguista, que representa Héctor Daer, sosteniendo no ir al choque con el Gobierno, y otros sectores de la CGT (y fuera de la CGT) que tienen una posición más confrontativa. ¿Me podría dar su propia opinión personal, independientemente de lo que usted crea que va a terminar siendo la postura de la CGT?

Hace unas semanas tuvimos una reunión de mesa chica de la CGT en la cual decidimos que mañana haya una reunión del Consejo Nacional, porque estamos facultados en un plan de lucha desde comienzo de año, con el Comité Central Confederal, un órgano facultativo que orienta las decisiones que tenemos dentro de esta organización.

Allí fuimos llevando adelante distintas medidas, incluso elaboramos un programa. No solamente hemos reclamado, sino que hicimos una agenda para un nuevo contrato social.

Después, allí dentro de la CGT, obviamente confluimos con distintos matices, pero hay algo que tiene que quedar claro: no somos nosotros los que estamos en una situación de confrontación, sino que es el propio Gobierno. Más claramente el Presidente de la República, que todo el tiempo está confrontando, descalificando y agraviando.

Estamos viviendo un momento muy preocupante. Creo que hay dos temas que son centrales y que deberían discutirse en toda la política argentina y en todos los sectores. Uno, esta cuestión de que el Estado es el mal y el mercado es el bien. Y el otro, el agravio permanente, el insulto, la descalificación y la crueldad que estamos viviendo.

El Presidente dice que él está produciendo una revolución, y yo creo que esa revolución lleva una denominación, que es la crueldad. Estamos frente a una persona que, claramente, tiene todos los vicios de un mitómano. Entonces, en la CGT, obviamente, en nuestro debate y en nuestra agenda para mañana, tenemos dos temas.

El primero es el tema económico-financiero, con respecto a los aportes que tiene la CGT en las instituciones internacionales. El otro es la situación social, política y económica del país. Dentro de la CGT, más allá de los matices, hemos mantenido la unidad. Somos el único sector con una fuerte representación en el país, y como un sector también de poder, que hemos logrado tener una coherencia.

Más allá de los matices internos, ojalá que esto se traslade también a la política o a las organizaciones políticas, porque estamos frente a una situación muy compleja y muy complicada, y nosotros mañana vamos a debatir nuevamente esta situación.

Ayer, el secretario general del gremio de los Aceiteros, Daniel Yofra, dijo que no era necesario contar con el apoyo de la CGT para llevar adelante un paro nacional. ¿Se está fragmentando el movimiento obrero, lo cual es funcional al Gobierno?

Ahí tengo un matiz con Daniel, más allá de que es un gran dirigente y con el cual nos tenemos empatía mutua. Hoy creo que el único sector con fortaleza para llevar adelante una medida de acción directa y una gran expresión representativa es la CGT.

Lo ha demostrado con las acciones que desarrollamos desde que asumió el actual Gobierno, con el paro y movilización de 12 horas, el paro de 24 horas, el acompañamiento para la defensa de la educación y la universidad pública, y la presentación en la Justicia donde frenamos el capítulo 4 del DNU 70, entre otras acciones.

No hay fragmentación en el movimiento obrero. En todo caso, cada sector o cada organización hace su defensa propia de los intereses profesionales que representa. De hecho, en la CGT hay 224 federaciones nacionales y casi 80 regionales en todo el país. Entonces, me parece que hoy, por lo menos lo que se ha demostrado en estos siete meses de gobierno, el único sector en condiciones de llevar adelante y sostener un plan de lucha, de reivindicaciones, es la CGT.

O sea, siempre aspiramos y esperamos que no haya fragmentación. De hecho, la CGT ahora en septiembre cumple 94 años de vida. Estamos casi cerca del centenario de su creación, y se ha mantenido a lo largo del tiempo, más allá de los claroscuros que podamos tener por dentro de nuestra propia institución.

Elizabeth Peger (EP): ¿Usted planteará mañana que en la reunión del Consejo se haga una convocatoria a un nuevo paro nacional?

No. Lo que pretendo, y la organización pretende, es que la política reaccione. De hecho, no se le puede pedir más a la CGT de lo que venimos haciendo. Estamos a la altura de los momentos más iluminados que ha tenido el movimiento sindical argentino, porque enfrentamos a un gobierno que actúa como una monarquía o como una autocracia, y donde peligrosamente hay dos cuestiones que se están aceptando casi con naturalidad. Primero, esta discusión innecesaria de que el Estado es el mal y el mercado es el bien. Eso no es así, eso es una mentira más del Presidente de la Nación, porque, como dijera aquel canciller alemán, Willy Brandt, allá en los años 70: "tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario". En ninguna parte de este planeta capitalista funciona el anarcocapitalismo porque el Estado, con menor o mayor presencia, está.

Omar Plaini criticó la violencia discursiva del Presidente de la Nación y su equipo.

La segunda cuestión, que me preocupa y que sí lo voy a plantear mañana en nombre de la organización, es los niveles de agravio, de soez y de descalificación que tiene el Presidente y muchos de sus funcionarios. Estamos naturalizando la violencia verbal, y esto es muy peligroso para la democracia.

No podemos admitir que el Presidente califique todo el tiempo. Le dice “ensobrados” a los periodistas, “degenerados fiscales” a los gobernadores, “ratas” a los legisladores, “delincuentes” a los dirigentes sociales y sindicales. No podemos naturalizar más eso, de ninguna manera, porque está todo el tiempo con esa presión, metiendo miedo y amenazando.

Mañana lo voy a plantear una vez más en la CGT. La otra discusión que tienen que dar hoy las referencias políticas en la Argentina es esta cuestión del Estado y del mercado, porque es mentiroso que uno es el mal y que el otro es el bien. No funciona así la democracia en el mundo.

Evidentemente, en este hombre lo de Karl Marx se hace realidad, aquello de la farsa y la tragedia. Entonces, esta es mi principal preocupación. Después, la CGT tiene convalidado un plan de lucha, luego se verá el momento. Esperemos que el Gobierno haya escuchado inclusive cuando fue una delegación nuestra de hombres y mujeres en representación de la CGT, donde se le dejaron planteado una serie de inquietudes, reclamos y propuestas.

La reconfiguración opositora

EP: Pide una reacción para la política, ¿pero para quién va ese mensaje específicamente?

Para todo el sector opositor político, en particular para el partido donde yo he militado toda mi vida, en mi doble condición sindical y político. Nosotros debemos dar respuesta porque me parece que no nos alcanzó con la mirada de un Estado como compensador social. Entonces vino esto, como diría los platenses, la mayoría de la sociedad argentina tomó una diagonal.

Porque hubo un gran sector y hay un gran sector que quedó con resentimiento, que son los que más fueron perjudicados por la desigualdad. Y eso nos llevó a que hoy tengamos una persona en la presidencia que, vuelvo a repetir, nos está insultando y agraviando todo el tiempo. Todo el tiempo y además con cuestiones que no son ciertas y esto es doblemente grave.

EP: ¿Pero qué no hizo su partido, Unión por la Patria?

Hablemos del peronismo en general, que sí, tiene muchas corrientes a su interior. Primero, el peronismo tuvo la gran virtud, obviamente desde mi convicción y mi mirada, que a mediados del siglo pasado transformó a la Argentina agroganadera en un país con fuerte sesgo industrialista.

A comienzos de este siglo, resolvimos de la puerta para adentro, que muchos ciudadanos de a pie estuvieran mejor. Pudimos hacer que se pudieran cambiar un eléctrico doméstico, comprarse un vehículo o una motito, tuvieran un ingreso familiar. O sea, fue ese Estado compensador. Ahora bien, el Estado es mucho más que eso: el Estado también orienta, regula y articula.

Mientras que de la puerta para afuera de esa gran parte de la ciudadanía, no resolvimos como debíamos, el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la educación y un tema fundamental, como la macroeconomía. Es que desde 1983 para acá, salvo breves períodos, no tuvimos una estabilidad macroeconómica. Bueno, nosotros tuvimos gobierno durante un tiempo grande también, así que hay que volverse a replantear estas cuestiones.

Por eso digo permanentemente, si la política no vuelve a crear, es muy probable que gran parte de la población no vuelva a creer. Y después tenemos estos riesgos de que aparecen, sin historia y sin pasado, estos personajes como el Presidente, que desde mi punto de vista es un gran impostor, porque evidentemente está mintiendo todo el tiempo. O sea, me remito a las pruebas y me remito a cualquier consultora, y eso que los datos que está dando son nada más de 7 meses.

