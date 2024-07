Gerardo Martínez: "Si es un debate institucional, la CGT considerará ser parte del Consejo de Mayo"

Gerardo Martínez, titular de la UOM, sostuvo que la apertura al diálogo por parte del Gobierno muestra un retorno a la normalidad "como corresponde a un Gobierno en democracia” y remarcó la necesidad de un plan claro y estratégico con políticas de ingreso y desarrollo productivo, pero mostró preocupación por la pérdida de empleos y la falta de iniciativas gubernamentales para reactivar la producción. “Uno de los temas centrales es discutir la reglamentación del capítulo laboral”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gerardo Martínez es secretario general de la Unión Obrera de la Construcción y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. Además, se desempeñó como diputado nacional del peronismo entre 1997 y 2001.

Estamos ansiosos por entender que posibilidades hay de que el Gobierno tenga algún punto de acuerdo con la CGT.

Me parece que estamos volviendo a la normalidad, como tiene que corresponder a un Gobierno en democracia que tiene la responsabilidad de garantizar el bien común de toda la sociedad, y particularmente los distintos sectores, en un proceso como el que se está dando, con un nivel de recesión muy fuerte, con una caída de muchos registros laborales, particularmente la industria que a mí me toca representar, la industria de la construcción. Desde el mes de diciembre a la fecha, hemos perdido 130 mil puestos de trabajo y a su vez todo lo que implica los trabajadores indirectos que giran alrededor de una industria como la construcción, que es una industria madre.

Por lo tanto, me parece que el hecho de empezar a dialogar, trazando un camino como el que se está manifestando, es lo que corresponde, porque el Gobierno hasta ahora se autojustificaba diciendo que no tenía una ley, ahora ya tiene una ley. Por lo tanto, ahora lo que necesitamos los argentinos es que empiecen a gestionar, a mostrar un plan de gobierno y un desarrollo estratégico que nos dé una perspectiva de futuro hacia dónde vamos

Yo soy de los que pienso, como muchos de mis conciudadanos, que el tema de la inflación es un desastre que corroe la economía, que genera más pobreza, etc. Es un tema importante, pero no es el único. Me parece que es importante ahora empezar a encontrar respuestas, que generen medidas como políticas de ingreso, desarrollo productivo y volver a cierta normalidad más allá de lo que significa el ajuste fiscal y financiero.

Elizabeth Peger: ¿Que espera en concreto la CGT de esta primera instancia de diálogo con el Gobierno, después del paro realizado el 9 mayo y de la sanción de la Ley Bases?

Por lo menos nosotros interpretamos que el diálogo debe ser un diálogo institucionalizado. No puede ser discrecional, antojadizo u oportunista.

Nosotros apostamos que así como se busca demostrar una línea de respeto dentro de lo que son las actitudes que toma este Gobierno, en ese sentido, estos pilares que yo he manifestado sean garantías de inauguración de esta primera reunión de diálogo con el secretario de Trabajo.

Indudablemente, uno de los temas centrales, después de que el Gobierno tuvo la oportunidad de contar con la Ley Bases, es discutir la reglamentación del capítulo laboral. Nosotros no somos una máquina de impedir, ni somos lo negativo, somos lo positivo. Y dentro de lo positivo buscamos darle un ordenamiento a esa reglamentación, como para que esas medidas que se han logrado dentro del paquete laboral, en la Ley Bases, sean virtuosas, generen oportunidades, generen más trabajo y una racionalidad más lógica sobre lo que significan los derechos de los trabajadores.

EP: Ese paquete laboral que sancionó el Congreso quedó bastante reducido, entiendo que porque no tenían un consenso inicialmente, pero había otras medidas que afectan a los gremios y los derechos de los trabajadores. En los últimos días se habló de que el Gobierno podría volver a la carga con esto. ¿Es así? ¿Están preocupados?

La preocupación para nosotros gira en la caída de fuentes de trabajo que se ve día a día, y en la paralización que se ve en las distintas actividades, lo que genera una corrosión, porque cada vez que se para una fábrica, reactivarla no es sencillo. Es mucho más fácil cerrar una fábrica que después abrirla. Por lo tanto, esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros. La falta de iniciativa que observamos por parte del Gobierno en generar una propuesta de reactivación productiva. No solamente lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales también. ¿Hasta dónde puede llegar un proceso con un ajuste de esta magnitud cuando realmente hay una crisis alimentaria y laboral?

Me parece que tenemos un menú de temas como para discutir, más allá de lo que podría ser la oportunidad de que el Gobierno tenga otras ideas de generar otras modificaciones. No sé cuáles serán esas ideas y tampoco me parece que sea importante ante el dramático momento que estamos viviendo.

Alejandro Gomel: Hablaba de la necesidad de un diálogo institucional con el Gobierno. En ese marco, para usted, ¿la CGT tiene que ir al Consejo de Mayo o no es conveniente?

En principio, nosotros observamos, y lo decimos con mucho respeto, que hasta ahora el Consejo de Mayo es una foto.

Cuando uno habla de un pacto es algo mucho más profundo. Yo recuerdo, porque me tocó estar cuando se firmó y tuvo una naturaleza de reconocimiento hemisférico, el Pacto de Portugal. Fue algo que se trabajó durante tiempo, se armaron comisiones para valorar las oportunidades, el pensamiento, las necesidades de cada uno de los sectores y generar un plan de desarrollo estratégico, en ese caso para Portugal. Y me vuelco a otro que fue también muy importante, el Pacto de la Moncloa. No solamente fue una foto, fueron distintas comisiones, muchos meses de trabajo, primeros desencuentros de posturas que eran muy difíciles de enhebrar o encontrarse, hasta que encontraron una matriz y un mecanismo y así España pudo resolver su problema. Esperemos que estos ejemplos que yo doy, se puedan tener en cuenta y sean los principios metodológicos que se puedan tener en esta etapa y en este anuncio que ha hecho el Gobierno como el Pacto de Mayo.

Naturalmente los trabajadores apostamos al diálogo, al diálogo social, al diálogo tripartito, al diálogo que nos permita generar y ser parte de la discusión para el desarrollo, para el progreso y para la creación de puestos de trabajo en Argentina. Nosotros tenemos una trilogía en nuestra identidad, “desarrollo, producción y trabajo”, son tres postulados sumamente interesantes y positivos que nadie puede estar en desacuerdo. Ahora el tema es cómo llegamos a eso.

Nosotros decimos que Argentina es un país que es rico, pero está mal administrado, y la administración no la hacemos los trabajadores, no la hace la sociedad civil, la hace la política. Necesitamos que la política ahora predique con ejemplos y nos dé un horizonte como para sacar a la Argentina del mal momento en el que estamos.

AG: ¿Entonces que tendrían que hacer? ¿La CGT tiene que sentarse ahí o esperar a ver qué pasa?

A mí me parece que si eso se da de una manera institucional, por supuesto la CGT, con mucha responsabilidad, lo va a analizar y será parte del debate porque indudablemente si participan las distintas instituciones que son representativas del orden institucional. ¿Por qué no estaría presente la voz de los trabajadores? Nosotros no miramos el medio vaso vacío, miramos el medio vaso lleno.

