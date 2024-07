Desde la Asociación de Empresarios advierten que, “no está claro que la recesión haya tocado fondo”

Luego de cumplirse 6 meses de gestión para Javier Milei, salió el dato de que cerraron aproximadamente 10.000 PyMEs desde diciembre de 2023 hasta este mes, lo cual resulta un dato negativo para los índices de empleo. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con Leonardo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios.

“Cerraron 10.000 empresas PyMEs desde diciembre del 2023 hasta el momento, que son 6 meses de gestión del Presidente Milei y esta recesión que está induciendo el ministro de Economía con el objetivo de bajar la inflación”, comentó Leonardo Bilanski. “Antes de alcanzar el objetivo lo que vamos a ver es una destrucción masiva de empleo y destrucción de PyMEs”, agregó.

El desempleo podría aumentar antes de llegar al objetivo de la inflación

Posteriormente, Bilanski planteó: “La situación es preocupante porque antes de llegar a un 2% de inflación, que es un número deseable, vamos a ver hordas de gente desempleada en la calle y que no solo no va a tener trabajo, sino que no va a tener ingresos para consumir ningún producto que haya bajado la inflación”.

Existen dudas sobre si la recesión realmente tocó fondo

“No está claro que la recesión haya tocado todavía fondo, la recesión había alcanzado a todos los sectores, el último que quedaba era servicios con ventas razonables y que ahora está entrando en la misma fase de destrucción de sus ventas”, sostuvo el entrevistado. “El comercio vendió 22% menos en junio que en el mes anterior y desde diciembre la construcción cayó”, complementó.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Empresarios señaló: “No hay políticas activas que vayan a revertir esa situación, por lo tanto, no vemos que haya todavía un piso de la recesión y eso es lo grave”. Sobre la misma línea, remarcó que, “si en 6 meses se destruyeron 10.000 empresas y la recesión todavía no encontró un fondo, lo más probable es que esta recesión dure al menos hasta fin de año y que la destrucción de PyMEs se multiplique por 2”.

Sobre el final, destacó que, “si bien se promulgó la Ley Bases y se firmó el Pacto de Mayo, no está claro cuál es el rumbo económico de Argentina y eso genera mucha incertidumbre porque vivimos cada 30 días pagando salarios a partir de lo que vendemos”.