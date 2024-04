Construcción, el sector de mayor caída en los niveles de empleo

Mucho se habla de 'motosierra' y ajuste, pero el costo de muchas de las medidas que toma el gobierno de Javier Milei empiezan a sentirse en los números del desempleo, que tienen en la Construcción a uno de los sectores con mayr cantidad de empleos perdidos desde el 10 de diciembre.

El Ejecutivo ha detenido de manera casi total la obra pública, factor clave en el funcionamiento de la construcción, y la UOCRA trata de hacer frente a un cuadro en el que señala que desde el 31 de diciembre de 2023, se perdieron en el sector más de 80.000 puestos de trabajo, entre otros aspectos, por el freno a la obra pública.

El gremio subrayó: "Desde julio, cuando registramos 440.000 trabajadores, comenzó un declive de la cantidad de puestos de trabajo". Al 31 de diciembre de 2023 era un 11%; en enero pasó a 18% y en febrero al 20%, es decir que la cuenta llegaría a unos 80.000 trabajos perdidos.

La región con mayor reducción de los puestos de trabajo (-0,4%) fue el aglomerado del Gran Buenos Aires

Por su parte, comercio, restaurantes y hoteles registraron una caída de 0,1%; la industria manufacturera y los servicios comunales, sociales y personales presentaron, ambas, una reducción de 0,2%; y transporte, almacenamiento y comunicaciones, al igual que servicios financieros a las empresas, se contrajeron un 0,3%. Todos estos rubros están vinculados a la pérdida del poder adquisitivo del salario en general y de las pasividades en ese período.

De modo que el empleo registrado retrocedió por tercer mes consecutivo en términos netos un 0,3% en febrero frente a enero, de acuerdo a la información que brindó la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) publicada por la Secretaría de Trabajo. En ese aspecto, se trata de la mayor baja para ese mes desde 2002.

Entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 la contracción alcanzó el 0,9%, por lo que, en términos interanuales, el nivel de empleo asalariado registrado se mantuvo prácticamente estancado, con un incremento de 0,1%. La retracción en el nivel de empleo registrado privado abarcó a las empresas de todos los tamaños, con variaciones que van de -0,2% a -0,4%. Las más afectadas son las de entre 50 y 199 personas ocupadas, con una merma en la cantidad de personal del 0,4%, en las que vendrían a ser las mipymes (micro, pequeña o mediana empresa).

En tanto, la región con mayor reducción de los puestos de trabajo (-0,4%) fue el aglomerado del Gran Buenos Aires, versus la caída moderada (-0,1%) del interior del país. El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Pablo López, dijo que el 40% de la pérdida de empleos a nivel nacional (que estimó en 17.000) en los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 corresponde a bonaerenses del sector privado formal. Es una consecuencia directa del retroceso de la actividad económica, que en enero alcanzó el 4,3% interanual.

Para la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que realiza mensualmente la Secretaría de Trabajo, el 95,2% de las empresas planeaba en febrero mantener su planta de personal; el 2,5% analizaba despidos y apenas el 2,3% evaluaba contratar nuevos trabajadores. El mercado laboral presentaba en el cuarto trimestre de 2023 —despedida del gobierno de Alberto Fernández— indicadores clave, como la tasa de actividad, que representa la población económicamente activa en relación con la población total, que alcanzó el 48,6%, con una tasa de empleo que se ubicó en 45,8% de personas ocupadas con respecto a la población total y una tasa de desocupación del 5,7% de la población económicamente activa, que representa a las personas sin ocupación, disponibles para trabajar y buscando empleo activamente.

Para el 2024, la tendencia general es desalentadora: recesión, inflación y desempleo

A diferencia de lo que ocurrió en 2023, donde casi la totalidad de los sectores de la economía continuaron agregando empleos registrados, para este año esperan un deterioro como consecuencia de una caída en la actividad económica y en los niveles de empleo público y privado. Según el último informe de la consultora Claves, "para 2024 se proyecta que, tanto debido a las medidas que buscan reducir el gasto público (obra pública y transferencias a provincias) como por la caída en la actividad económica, los niveles de empleo público y privado irán deteriorándose".

En 2023, se destacaron los empleos generados por los sectores de explotación de minas y canteras (6,07% interanual), hoteles y restaurantes (5,38%), y comercio y reparaciones (3,72%). Sin embargo, tres sectores mostraron contracción en sus niveles de empleo: construcción (6,71%), agricultura, caza y silvicultura (0,68%), e intermediación financiera (0,19%). El panorama a diciembre de 2023 mostraba a los empleos registrados que alcanzaban los 13.357.000 trabajadores: los salarios privados con una caída del 30,9%, los públicos un -20,2%; los reales totales un -18,9%, y los privados registrados un -14,6%.

En febrero de 2024, la economía sufrió su cuarto descenso consecutivo, del 3,2% respecto al mismo mes de 2023. A pesar de algunas subas en sectores como la pesca, la explotación de minas y canteras, y la agricultura, la tendencia general es desalentadora. Los expertos en recursos humanos señalan que la situación durante 2024 podría ser peor en términos de empleo, debido a factores como el contexto económico del país, la pérdida de valor salarial frente a la inflación, la disminución de puestos laborales y la posibilidad de fuga de talentos hacia otros países.

Según un sondeo realizado por la agencia Bumeran, se espera que este 2024 tenga el número más bajo de contrataciones laborales en los últimos tres años. El 65% de los especialistas planea contratar nuevos trabajadores, lo que representa una disminución respecto a años anteriores. Los analistas estiman que el desempleo podría alcanzar niveles similares a los registrados al final de la pandemia. La recesión y la alta inflación impactaron fuertemente en el mercado laboral.

El sector pyme alertó por la ausencia de un plan productivo y comenzó a reaccionar ante perspectivas negativas que trascenderán todo el 2024, con reducción de planteles de trabajadores y deserción en exposiciones de negocios. La concentración de las inversiones en grandes empresas multinacionales para sectores vinculados a la energía, el gas, la minería y el petróleo dejó desprovisto a los empresarios de pequeñas y medianas empresas que esperaban medidas para aliviar el recorte del gasto y la licuadora de los ingresos.

Según un informe de la consultora Claves, “durante el último trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una nueva contracción interanual del 1,4%, siendo el tercer trimestre consecutivo en presentar guarismos interanuales negativos”. El mismo estudio pronosticó que “la caída registrada durante el primer trimestre 2024 anticipa guarismos del orden del -7% interanual”.

Según destacó Claves, “la producción industrial de las medianas y pequeñas empresas experimentó una fuerte contracción interanual durante el primer bimestre de 2024”, lo que generó que “la variación acumulada a febrero de 2024 alcanzó el -21,7%, siendo la capacidad utilizada estimada para las industrias pyme del orden del 70,9%”. “Se proyecta que durante el 2024 la producción industrial pyme seguirá mostrando una tendencia declinante respecto de los niveles verificados en 2023, de hasta un -7% interanual”.

“Se proyecta que durante el 2024 la producción industrial pyme seguirá mostrando una tendencia declinante"

El periodista Ariel Maciel para PERFIL explicó que, en la última edición de Automechanika Argentina, la exposición que reúne a los sectores automotrices y autopartistas del país, se vendieron todos los stands disponibles y desde la organización señalaron que se trataba de un efecto “habitual”, cuando se buscaban nuevos clientes ante una crisis de ventas. Apenas días después, desde la Cámara Argentina de la Industria Ferial (CAIFE) alertaron por “una preocupante reducción en la cantidad de expositores y en la inversión en ferias y exposiciones venideras”.

“Esta tendencia tiene un efecto dominó en toda nuestra cadena productiva ya que afecta no solo a las empresas que organizan y participan en estos eventos, sino también a las comunidades locales y a la economía en general por ser una industria transversal que promueve el turismo”, sostuvo el presidente de CAIFE, Pablo Ruda. En ese ámbito, existe una fuerte preocupación “por la falta de referencias a temas fundamentales para el crecimiento económico del país como la industria, las pymes y la producción”, en referencia a la cadena nacional que realizó el presidente Javier Milei el lunes pasado.

Obligada por la recesión que sufre el grueso de sus socios, la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) se vio forzada a exhibir las tensiones en el interior de la entidad y volcó su primera crítica, con reclamo, al gobierno nacional. El malestar del círculo rojo productivo dejó de ser una advertencia y pasó a actos concretos. “En abril se abrió la canilla de los despidos. Las fábricas ya no pueden sostener salarios de trabajadores que no tienen nada para producir. Esta situación y estas decisiones son parte de una realidad que veníamos advirtiendo, pero que en el gobierno escucharon y no atendieron. Dejaron que se llegue a esto”, se quejó el CEO de una empresa con plantas en el norte del país, ante Maciel para PERFIL.

