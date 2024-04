La actividad económica cayó 3,2% en febrero y se profundiza la crisis de la Construcción.

La actividad económica cayó 3,2% interanual en febrero y 0,2% con respecto a enero en la medición desestacionalizada.

Así lo informó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que elabora, mensualmente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Se trata del cuarto resultado mensual negativo consecutivo, tras los retrocesos del 0,9% y el 4,5% en noviembre y diciembre pasado, respectivamente, así como del 4,3% en el inicio del 2024.

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según detalló el trabajo del organismo, a cargo de Marco Lavagna, ocho sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Construcción (-19,1%) e Intermediación financiera (-12,1%). Junto con Industria manufacturera (-8,4%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-5,5%) estos rubros aportaron 3,1 puntos porcentuales a la caída del EMAE en los últimos 12 meses.

Mientras que, en contraparte, siete sectores de actividad tuvieron subas en febrero, entre los que se resaltan Pesca (+31,6%) y Explotación de minas y canteras (11,7%). Este último, a su vez, fue el de mayor incidencia positiva en la variación interanual del estimador, seguido por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+5,5%).

Caída de la actividad económica

La caída de la actividad económica es una de las consecuencias de la inclaudicable búsqueda de Javier Milei del superávit fiscal, algo que consiguió en el primer trimestre de este 2024 y que celebró, en Cadena Nacional, este lunes.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad de la industria registró una nueva caída en marzo, esta vez del 11,9%, mientras que el balance del primer trimestre del año revela una disminución aún más pronunciada, llegando al 19,1% en comparación con el mismo período del año anterior.

En este marco, aumenta la preocupación en el sector industrial, principalmente PyME, que le exige al Gobierno medidas inmediatas para evitar despidos y suspensiones, en una, mas aún, para paralización de la actividad industrial que pueda agravar aún más la situación general.

“Vemos con preocupación el futuro de las Pymes, porque no existe un plan para la industria que nos permita pensar que la famosa recuperación en 'V' que prometió el Gobierno Nacional incluirá a las fábricas. Durante los últimos meses, hemos visto aumentar los costos de producción, lo que generó una reducción al mínimo de la rentabilidad, con altas posibilidades de pérdidas. Pero lo que viene no es alentador, ya que los incrementos en la energía eléctrica, en el gas y en todos los insumos difundidos serán letales, si no hay una promoción para el sector”, afirmó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos.

Uno de los rubros afectados es el textil: el 87% de las empresas que conforman el sector experimentaron, durante el primer bimestre del 2024, una caída interanual de sus ventas, mientras que el 68% sufrió una retracción en los niveles de producción, tal y como reflejó una encuesta de coyuntura de la Fundación ProTejer.

Entre las razones que explican estos cambios abruptos y que afectan seriamente al sector, el 96% de las encuestadas identificaron, precisamente, a la la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos, como resultado de la reducción de los ingresos, como el principal factor relevante.

Luciano Galfione, presidente de la entidad, manifestó su preocupación por este panorama y criticó al Gobierno Nacional por la falta de medidas para preservar el poder de compra de los argentinos y los puestos de trabajo del sector. "Lo que se tiene que entender es que eso no es perjudicial para el empresario, sino para las personas. Yo me quedaré sin empresa, pero los trabajadores de mi fábrica se quedan sin laburo", advirtió.

Noticia en desarrollo...