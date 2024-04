Construcción: “Los costos se triplicaron en pesos respecto a lo que era 8 meses atrás”

Más allá del exponencial aumento de la oferta de alquileres en el último tiempo, también se vieron fuertes incrementos en los costos de construcción y a eso se le suma la paralización de la obra pública impuesta por el Gobierno. Con el fin de desarrollar este tema en profundidad, Canal E se comunicó con el desarrollador inmobiliario, Gustavo Ortolá.

“Se triplicó la oferta de alquileres si miramos diciembre de 2023 a lo que es el primer trimestre del 2024”, comentó Gustavo Ortolá. “Esto quiere decir que hay más oferta y cuando hay más oferta la gente tiene más oportunidad de comparar, de negociar y a la larga eso genera una estabilización de los precios, que venían corriendo por arriba de la inflación”, agregó.

La oferta de alquileres ha aumentado en las plataformas

Posteriormente, Ortolá planteó: “Una forma de registrar la oferta es mirando las plataformas, en particular, en Mercado Libre veíamos que hay casi 20.000 propiedades en oferta de alquiler, cuando a fin de año pasado no llegaban a 7.000”. Luego, manifestó que, “esto da una dinámica razonable, sigue habiendo más gente buscando que encontrando, pero ha cambiado mucho a lo que pasaba a fin de año pasado”.

Los alquileres han dejado de subir pero no disminuyeron su valor

“Más que disminuir, dejó de subir de una forma exorbitante el precio de los alquileres”, sostuvo el entrevistado. “Todavía no hay registros de que hayan bajado los precios, pero había propiedades donde los propietarios probaban un precio y los inquilinos decían que no, realmente hoy no valida el mercado esos valores”, complementó.

Por otro lado, el desarrollador inmobiliario señaló: “Las empresas que hacian obra pública por un rato se quedaron sin trabajo”. A su vez, remarcó que, “el recurso humano es lo más difícil de reemplazar, por lo cual uno quiere sostener esos equipos”.

“Hay muchas empresas, con muchos nombres y apellidos, que se están volcando a hacer edificios pequeños y medianos para sostener sus equipos”, expresó Ortolá. “Los costos de construcción subieron mucho, se triplicaron en pesos respecto a lo que era 8 meses atrás”, concluyó.