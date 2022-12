Quién es la nueva eliminada de Gran Hermano

Este domingo 4 de diciembre se llevó a cabo la gala de eliminación en Gran Hermano. Como cada fin de semana, un nuevo participante abandonó la casa más famosa del país. Estaban en placa Nacho, María Laura, Daniela y Walter (Alfa). Coti había sido salvada por la ex diputada Romina, que obtuvo el liderazgo por segunda vez (en la anterior oportunidad había salvado a Daniela).

En el programa, que hizo picos de 21.4 puntos de rating, Santiago del Moro comunicó, primero, quiénes habían sido salvados por el voto del público. El primero en abandonar la placa de nominados fue Walter Santiago, quien apenas recibió el 3.17% de los votos para dejar la casa.

Posteriormente, con tres participantes en placa, del Moro anunció que Nacho continuaría por otra semana más en el programa más visto de la televisión argentina. Finalmente, promediando el final del programa, el conductor del ciclo comunicó quién es la séptima eliminada de la casa. Con el 52,80% de los votos, María Laura abandonó el ciclo de Telefe.

La presentación de María Laura

María Laura tiene una hija de 9 años llamada Isabella y está en pareja con una chica que conoció jugando al fútbol. “Ojalá que en la casa no me encuentre con gente muy canchera o gente que discrimina porque no me voy a poder contener”, dijo María Laura en su presentación.

María entró a la casa a las 22:41 con una gran sonrisa en su rostro que destacó Santiago del Moro. “No fue mi idea, fue idea de mi pareja y mi ex pareja, se juntaron y me inscribieron” respondió María a la pregunta de porqué se había anotado en el reality. Además dijo que no tenía pensada una estrategia y que quería disfrutar y ser “yo y contar mi historia”.

Nacida en Córdoba se mudó a Belén, Catamarca y actualmente vive en Paraná “por unas cuestiones de salud de mi hija”. Sobre su familia contó que “una vez, una compañera le preguntó a Isabella si su papá había muerto y ella le respondió: ‘no tengo papá. Tengo dos mamás'' y agregó que “Fui muy aventurera. Si tuviera que tatuarme los nombres de la gente con la que estuve tendría el mapamundi en el cuerpo”, dijo entre risas.

