Torneos ilegales de penales: "Es una buena oportunidad para tener entre 5 y 10 mil pesos en un fin de semana"

Daniel Gómez habló desde el móvil con Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9), sobre los torneos ilegales de penales tras los allanamientos al club Deportivo Español.

¿Es cierto que Santiago del Estero es la cuna de estos torneos de penales?

Hay mucha gente que se mueve detrás de estos torneos y es una buena oportunidad para tener plata en un fin de semana porque a veces no alcanza.

¿Alguna vez te tocó vivir alguna situación extraña como sucedió con Deportivo Español?

Hay momentos en los que se pone un poco jodida o tensa la cosa, como cuando no quieren pagar. Puede pasar que alguien se enoja y te dice que no y ahí se pone un poco tenso todo. Hay alguna que otra discusión o pelea porque hay plata en el medio y es bastante difícil cuando uno se hace el que no quiere.

Deportivo Español: millones, drogas y armas en el torneo clandestino de penales

Los torneos pueden ser en pareja, un amigo es arquero y jugamos entre los dos, se puede jugar en equipo, hay partidos de fútbol. Hay distintas categorías, partidos, donde se mueve mucha más plata, y a cada uno le queda entre 5.000 y 10.000 pesos por sábado, que es muchísimo.

¿Néstor Ortigoza y juveniles de River contaron distintas anécdotas porque han participado de estos torneos, sabés de otros nombres o tuviste la posibilidad de tener roce con algún futbolista en estos torneos?

No he jugado en Buenos Aires pero en Santiago del Estero hay jugadores que están en la primera de varios clubes como Central Córdoba, Mitre o Güemes, equipos importantes en la provincia, que cuando hay un fin de semana que tienen descanso, van a jugar ahí. Para nosotros es normal hacer un torneo en un barrio, en el que sabemos que podemos ganar plata, algunos van a divertirse y otros lo ven como una oportunidad para poder tener otro ingreso.

AVS PAR