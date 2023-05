El periodista deportivo, Román Iucht, informó todos los detalles de lo que sucedió en el Superclásico que terminó con triunfo para River por 1 a 0 sobre Boca, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Se habló, se habla y se hablará por un final polémico, caliente, una victoria que hecho el balance de los minutos netos disputados tiene poco para discutir. Una oportunidad que aprovechó River para pasar la pantalla de la dolorosa derrota ante Fluminense por 5 a 1, por Copa Libertadores.

Por otro lado, fue una chance que dejó pasar Jorge Almirón que tuvo una elección de algunos nombres y, sobre todo, planteo timorato, defensivo, que solamente rompió esa intención en los primeros 15' del complemento.

Mientras el encuentro fue encuentro, hubo un Millonario dominante mucho más en el juego que en situaciones de peligro, una cuestión que se vio más en el primer tiempo.

Sergio Romero respondió con gran seguridad, más allá de que pertenece al equipo que perdió seguramente sea el jugador más relevante del cotejo.

En cuanto a los entrenadores, Martín Demichelis comenzó a poner delanteros, algo que no te asegura que tengas chances de ser más ofensivo, mientras que Almirón pobló la zona media con volantes defensivos.

Cuando parecía que todo quedaba en empate, ocurrió la acción controversial de la que se seguirá hablando toda la semana y tiene que ver con el penal que le cobraron a River donde el error de Agustín Sandez, que es zurdo, cierra al revés. Debía rechazar con la pierna derecha, algo que le evitaba cualquier tipo de contacto con el jugador rival. El lateral izquierdo intenta cruzar con su pierna izquierda, por lo que hay contacto con Pablo Solari y Darío Herrera termina cobrando penal.

A partir de allí, todo lo que viene más tarde son discusiones, intercambio de opiniones y una temperatura que fue aumentando hasta lograr el clímax con el gol de Miguel Borja.

El árbitro termina expulsando a seis jugadores. El primer tiempo de Herrera fue con máxima rigidez amonestando a a siete jugadores y condicionándose a él mismo porque a partir del momento en que en el complemento esa rigidez se vuelve laxa, lo transforma en un arbitraje permisivo cuando al primer jugador que debió expulsar, que era Enzo Díaz cometiendo una falta de segunda tarjeta amarilla, le permite seguir en el campo todo el resto de los jugadores sabían que mientras no pegaran una patada de exabrupto no iba a mostrar segunda tarjeta amarilla.

Se puso rígido, sumarísimo al cobrar el penal y luego asistido por el VAR para terminar expulsando a seis jugadores.

La polémica siguió después del partido de un lado y del otro con declaraciones. "Le digo al árbitro si fue penal y me contesta que fue un claro penal a lo que le sugiero que tenía el VAR, le podía consultar y en ningún momento, por lo que tengo entendido lo consultó, sino que se quedó con lo que él vio. No es un penal cobrable, es una jugada normal de un partido en el que hay un mínimo roce si es que lo hay y no debería haber sido cobrado nunca", subrayó Sergio Romero tras la derrota de Boca.

Hace mucho que Boca había quedado afuera de la pelea por el campeonato, el partido de ayer solamente vino a aumentar la distancia matemática entre los dos máximos exponentes que tiene el fútbol argentino.

El equipo de Demichelis tiene 19 puntos por delante del conjunto de Almirón. En todo caso lo que Boca tiene que hacer es recuperar ese juego que había mostrado en los últimos encuentros, sobre todo, contra Racing y una buena parte del encuentro ante Colo-Colo.

River está firme y con nueve puntos de ventaja, aunque restan jugar San Lorenzo y Defensa y Justicia. Pese a esto, el entrenador post victoria salió a contestarle a Nicolás Figal: "Para muchos seguramente fue una chicana, para mi habló con mucho respeto porque dijo que 'vamos a ir a ganar a Chile y hacer un buen partido en el gallinero', ni siquiera hicieron un buen partido y después le faltó el respeto, ahí sí, a uno de los estadios más maravillosos del mundo".

Intenso, polémico, caliente, controversial con todos los condimentos de siempre, así se resolvió el clásico de fútbol argentino. Lo ganó 1 a 0 River con el gol de pena de Borja.

