Previo al arranque de la Liga Profesional 2023 el próximo fin de semana, Boca y Racing viajaron a los Emiratos Árabes Unidos para determinar el campeón de la Supercopa Argentina, final que originalmente reúne al campeón de la Liga Profesional, que en este caso es Boca y el ganador de la Copa Argentina, que en la última edición se la quedó Patronato.

Para esta definición en Abu Dhabi se optó porque los que participen sean Boca y Racing, ganador del Trofeo de Campeones. De esta manera, a partir de las 12:30 (horario de Argentina), los equipos de Hugo Benjamín Ibarra y Fernando Gago definirán al primer campeón del fútbol argentino en el estadio Hazza Bin Zayed.

Respecto al armado de cada uno de los equipos, ambos entrenadores deben sobreponerse a distintas adversidades. En cuánto a Boca, ante varias bajas por lesión, Ibarra se ve obligado a improvisar con la zaga de centrales ante la ausencia de Marcos Rojo, Nicolás Figal y también Carlos Zambrano que ya no es jugador xeneize. De esta manera, el ex lateral derecho optó por Facundo Roncaglia y Agustín Sandez, que hace más de marcador de punta izquierdo que de zaguero.

Sumado a ello, en el mar de dudas de quién será el arquero de Boca de cara al 2023 luego de que se confirmará la partida de Agustín Rossi en junio, situación que lo deja al margen en el tiempo que le resta en el club. Todo indicaría que Sergio “Chiquito” Romero sería el titular en la cabeza del cuerpo técnico, pero las molestias físicas siguen poniendo piedras en el camino para que el ex Manchester United encuentre su mejor versión. En consecuencia, Ibarra se inclina por otro experimentado, Javier García que siempre se mostró a disposición.

Es cierto que el Xeneize cuenta con Agustín Brey, pero desde el conjunto de la Ribera dejan en evidencia que es un proyecto a futuro y quieren llevarlo de a poco para ser el futuro defensor de los tres palos de Boca. De mediocampo hacía arriba Ibarra no tiene mayores inconvenientes ya que cuenta con todos (a excepción del Pulpo González) los futbolistas, incluyendo la vuelta de Exequiel Zeballos de su lesión ligamentaria.

Quien se ganó un lugar en el once por lo que viene siendo su pretemporada, mostrando un mejor nivel que Zeballos y Luca Langoni es Norberto Briasco. El ex Huracán que ha visto pocos minutos desde que arribó al club estaría indicando que ya se acopló al mundo Boca y que en 2023 verá mayor rodaje. Así con esos cambios en un once ideal, así irá Boca para enfrentarse con Racing: Javier García; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Agustín Sandez, Frank Fabra; Guillermo “Pol” Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

En el otro bando, Racing también aparece con algunas dudas respecto a cuál será el once elegido por Fernando Gago. Lo que parecía ser una de las principales dudas que se resolvió en las últimas horas para el alivio de todo Racing, fue la situación de Maxi Moralez. El conjunto de Avellaneda se mantuvo expectante hasta último momento por la llegada del transfer a la AFA por el pase de Moralez. El mediocampista de 35 años volvió al club por segunda vez luego de su último paso por la MLS con la camiseta del New York City FC y si bien estaba en los planes de Gago restaba que se confirme su transfer para poder ser tenido en cuenta.

Finalmente, la situación se destrabó en el transcurso del jueves para el alivio de “Pintita”. Sin mayores problemas, más que algún cambio desde lo táctico, este sería el once planeado por el ex Boca: Gabriel Arias; Iván Pillud u Óscar Opazo, Leandro Sigali, Emanuel Insúa, Gonzalo Piovi; Jonathan Gómez, Aníbal Moreno, Maxi Moralez; Gabriel Hauche o Matías Rojas, Maxi Romero y Johan Carbonero.

Respecto al partido en sí no solo significa el primer título del fútbol argentino, sino que se trata de un nuevo cruce entre Boca y Racing teniendo un último antecedente más que picante por la definición del Trofeo de Campeones que quedó en manos de la Academia.

Ahora con la posibilidad de tomarse una revancha en el caso de Boca y ante una posible consagración de Racing ante el Xeneize, ambos equipos se medirán a partir de las 12:30. En caso de que los 90’ terminen en empate la definición se estirará al tiempo extra con dos tiempos de quince minutos con la posibilidad de sentenciar al campeón a través de los penales en caso de que la igualdad persista.

JL