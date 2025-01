Taty Almeida: "A ver si villarruel y compañía van a seguir negando lo que pasó en este país"

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Taty Almeida, habló sobre la aparición de la nieta recuperada 139 y cuestionó la política del gobierno de Javier Milei. “Están queriendo borrar la memoria”, dijo en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Taty es presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Alejandro Gomel (AG) Una de las noticias de esta semana tiene que ver con la aparición de la nieta número 139, que anunciaron ayer las Abuelas de Plaza de Mayo. Decíamos que fue una bocanada de aire fresco en este contexto.

Efectivamente, realmente, ante tantas pálidas, la aparición de otro nieto, en este caso una nieta, ha sido realmente una caricia para el alma. ¡Qué maravilla! Y qué poquito tiempo, fijate vos, entre el 38 y ahora el 39, qué fantástico. Bueno, esa es la lucha de nuestras queridas abuelas. Que, en realidad, cuando recuperan un nieto, es el de todas, desde ya.

AG: En un momento muy especial, donde el discurso del negacionismo está creciendo y viene creciendo, sobre todo, en el último año.

Bueno, justamente lo que yo decía ayer. Me gustaría saber qué dicen ahora Victoria Villarruel, Javier Milei y compañía. A ver si van a seguir negando lo que ocurrió acá en Argentina y, en este caso puntual, la apropiación de los bebés en su momento. Por eso te digo, es parte de esa lucha, es parte de esa resistencia y que uno está demostrando, que no nos han vencido.

AG: Y es una de las políticas que han perdurado a lo largo del tiempo, donde ha habido un trabajo consecuente, un trabajo serio.

No, realmente, es tremendo lo que están haciendo Milei y compañía, no tiene nombre. Además lo hace con un odio… es algo tremendo, realmente muy serio, porque están queriendo borrar la memoria. No lo van a lograr. Ya internacionalmente, hace rato, están repudiando todas estas medidas que sigue tomando esta persona. Es lamentable, lamentable. Y no se da cuenta que aquí, los que sufrimos somos el pueblo, pero él habla de casta. ¿Qué casta? La casta es la que él prepara y ayuda, desde ya.

Claudio Mardones (CM) Ayer recibimos la buena noticia de la recuperación de la nieta 139, hija de Noemí Beatriz Macedo y Daniel Alfredo Inama ¿Qué nos puedes contar de este nuevo hallazgo?

Esta chica, la nieta recuperada, se enteró el día anterior a la conferencia de prensa. Entonces, las abuelas respetan muchísimo la voluntad de la nieta recuperada. Cuando esta chica lo decida, contará lo que estamos esperando: quiénes son los que la apropiaron, si algún momento le dijeron que no era hija de ellos… En fin, una serie de cosas que uno está esperando.

Pero lo lindo es que ya se ha encontrado con sus hermanos, así que ya está integrada. Pero, como te digo, quedan todavía muchas preguntas. Lo principal es que esta nieta se ha recuperado, eso es lo principal. Los detalles ya con el tiempo se sabrán.

Es interesante esto que nos contas, que la nieta se enteró hace muy poquito y refleja también lo que le pasa a una persona al reencontrarse con su identidad y a una familia cuando llega ese momento de conocer a la persona que fue buscada durante tanto tiempo.

Bueno chicos, hay que festejar esto, realmente, como decía, ante tantas pálidas, esto es una maravilla. Así que a disfrutar y a esperar qué sigue contando la nieta recuperada. Y vamos por más, porque todavía faltan muchos nietos y nietas. Así que estoy segura de que vamos a seguir festejando que vayan apareciendo más nietas y nietos que en su momento fueron apropiados. Y vuelvo a repetir: a ver qué dice ahora Villarruel y compañía.

