Semana Mundial de la Lactancia Materna: una fecha para concientizar

Cecilia Baston*

Todos los años se celebra a nivel mundial la Semana Mundial de la Lactancia Materna (del 1 al 7 de agosto) promovida por la Alianza Mundial pro-Lactancia Materna (WABA por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud y Unicef para concientizar sobre el tema. Con un lema distinto cada año, en esta ocasión el lema es “Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta saludable” el cual se centra en el impacto de la alimentación infantil en el medio ambiente y el cambio climático destacando la importancia de proteger, promover y apoyar la lactancia para la salud del planeta y la población.La leche materna, al ser un alimento natural, no genera residuos, no contamina, no necesita envases ni tratamientos. No genera la emisión de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático y su huella hídrica es insignificante. El impacto ecológico es menor, aún, si consideramos las necesidades fisiológicas de la madre que amamanta.

Los beneficios de la lactancia impactan en la población general. El niño que recibe leche humana tiene los inmunonutrientes que favorecen el desarrollo de sus defensas protegiéndolo para infecciones tales como diarreas, otitis, neumonía, previenen alergias y facilitan su neurodesarrollo. También estos efectos se pueden ver a largo plazo ya que hay evidencia que la leche materna protege para la expresión de enfermedades no trasmisibles del adulto como pueden ser la hipertensión arterial, obesidad y diabetes.

Además, también tienen beneficios en la mujer: tiene menor incidencia de cáncer de mama y ovarios, como así también de anemia, hemorragia posparto y depresión puerperal.

En este tiempo tan difícil de pandemia recalcamos la importancia de continuar con la lactancia materna porque brinda protección y hasta el momento no hay evidencia de transmisión por esta vía. Aún si la madre se encuentra con síntomas o infección confirmada para Covid-19, puede amamantar con las medidas de higiene adecuadas: lavado de manos, colocación correcta del barbijo, higiene de la zona del pecho y la ayuda de un cuidador sano con protección que le facilite acercar a su bebé. Luego de amamantar, el bebé puede permanecer con la mamá a una distancia de por lo menos dos metros de su cuna, si esa situación fuese posible. Si la mamá no se encuentra en condiciones clínicas o está internada, la forma de continuar la lactancia sería a través de la extracción de leche materna con la ayuda del equipo de salud y con todos los recaudos de higiene, conservación y traslado.

*Médica especialista en pediatría del Servicio de Neonatología del Sanatorio Otamendi.