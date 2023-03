Cómo lidiar con un necio

Una forma de saber si estamos ante la presencia de un necio consiste en analizar una serie de aspectos de su conducta. El primero de ellos es que un necio se muestra cerrado a considerar otros puntos de vista. Aunque puede ser que actúe como si realmente prestara atención y considerada nuevas perspectivas, lo cierto es que su mente está cerrada a su única visión y, si a esto le sumamos una situación de enojo, son impermeables a las ideas de otros.

Otro elemento es que, aunque que se le presenten argumentos y evidencias que contradigan su punto de vista, el necio no solo insiste en tener razón, sino que se enfoca en detalles irrelevantes que le hacen perder el foco en el tema principal, pero que sirve para respaldar su punto de vista. Tienden a utilizar argumentos basados en emociones en lugar de hechos y datos objetivos.

El necio no solo no está dispuesto a aceptar críticas o retroalimentación, sino que incluso puede reaccionar con hostilidad a ellas. Posee dificultades para aceptar el cambio o la innovación y prefiere mantenerse en su zona de confort, aunque en ella tenga mucho de qué quejarse.

Aunque, individualmente, estas señales no necesariamente indiquen si estamos ante un necio, la cantidad de estas características y la frecuencia con la que se manifiestan podrán ayudarnos a indicar cual es el grado de necedad de una persona.

Aunque es un verdadero desafío, existen algunas técnicas para interactuar con estos perfiles. En primer lugar, debemos entrenar la escucha empática, es decir, ser respetuosos, demostrarles que estamos interesados en escuchar sus argumentos, no juzgarlos, y así crear un ambiente de confianza. Luego, debemos llevar evidencias (hechos y datos) que respalden nuestros argumentos, ya que son más difíciles de refutar que las opiniones subjetivas. Esto, acompañado de un lenguaje claro y sencillo, va a ser que nuestros argumentos lleguen mejor, sean más fáciles de comprender y generen una menor barrera.

En algunos casos, las emociones transmitidas a través de ejemplos o historias pueden ser más efectivas que el uso de la lógica. Alguien que no quiere cambiar su forma de actuar mientras está teniendo malos resultados, puede ser convencido a través de ejemplos de transformación de personas referentes, o con casos de éxito de diferentes modelos de negocios, adonde no solo se demuestra que sí se puede, sino que se reducen los temores ante la incertidumbre por salir de la zona de seguridad.

Para convencer a alguien, especialmente a un necio, se requiere paciencia y persistencia, además de habilidad de diálogo y poner más foco en los acuerdos que en las diferencias.

Aunque esta cualidad pueda considerarse como algo negativo, existen algunos aspectos que podemos valorar de un necio. Lo primero es la persistencia y convicción, ya que no se rinden fácilmente y siguen trabajando en una tarea hasta que consiguen lo que quieren. También, las personas necias tienden a ser muy enfocadas e independientes por lo que están dispuestas (sin necesitar de nadie más) a invertir su tiempo y energía en los objetivos que se proponen y conseguir grandes resultados.

Si bien hay ciertas situaciones en las que la persistencia, el enfoque, la convicción y la independencia pueden ser beneficiosas, es importante equilibrar estas habilidades con la capacidad de escuchar y aprender de otros.

No es lo mismo un necio instruido en un tema que uno ignorante; no es lo mismo un líder necio que debe llevar a la transformación de una organización que el de un investigador que trabaja por su cuenta. Y tal vez no “seamos” necios, sino que “nos comportamos” con necedad ante situaciones que nos generen inseguridad, temor, o que nos demanden utilizar habilidades sociales que no dominamos.

*Ingeniero especialista en estrategias, innovación y transformación digital.