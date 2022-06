El mundo cambió pero a las primeras damas las tienen cautivas en el siglo pasado

Que el rol de las primeras damas debe cambiar se pregona en este espacio desde hace tiempo. De hecho, en 2008 nos preguntábamos si debía reconfigurarse: En Latinoamérica teníamos a una Michelle Bachelet divorciada, Cristina Kirchner con Néstor Kirchner diciendo en forma jocosa que era "el primer damo", Fernando Lugo en Paraguay ungiendo a su hermana Mercedes y Evo Morales a la suya, Ester. "Estoy casado con Bolivia", decía.

La cuestión no es tanto si es un rol o una persona y quién lo ejerce. En el caso de la Cumbre de la OTAN, celebrándose en Madrid al cierre de este envío, hay dos "primeros damos": el esposo de la presidenta de Eslovenia y el del primer ministro de Luxemburgo.

Xavier Bettel y su marido, Gauthier Destenay fueron la primera pareja gay en una cumbre de la OTAN. Juraj Rizman es el nombre del "primer caballero" de Eslovenia y ambos acompañaron a las primeras damas en su agenda paralela.

Si bien mi costado "minitah" hace que en un primer momento me llame la atención la vestimenta y la agenda que les armaron, un golpe de realidad me dice que ese no es el lugar que muchas queremos para las mujeres.

Primero, sería deseable que no estuviésemos representadas solamente por Zuzana Čaputová, presidenta checa. Pero en segundo lugar también sería deseable que la agenda de las primeras damas fuera algo con más sustancia que la visita a la Real Fábrica de Cristales, por ejemplo.

Michelle Obama, un ejemplo de primera dama que trasciende su rol de acompañante y tiene peso propio.

Mujeres con peso propio acompañando a sus esposos hay, aunque pocas. Y muchas son presidenciables, siempre después que los señores. En Argentina, Cristina Kirchner y en Estados Unidos Hillary Clinton y Michelle Obama. Un caso para destacar, a quien sondean como presidenciable. El discurso que dio en Barracas a jóvenes de la escuela secundaria en Barracas en 2016 fue tan potente que arrancó las lágrimas de Juliana Awada ahí presente. La diferencia en la oratoria de ambas era notoria y sin embargo nos babeamos por el modelo Juliana, la primera dama Instagrammer que hace deliciosos budines con limones de su huerta.

Primeras Damas, por qué es un rol que envejeció

¿Nos hemos preguntado como ciudadanos si queremos pagar vestuario, asesores de imagen, peinadores y manicuras para tener "una primera dama que nos represente" pero como un decorado impecable junto a su esposo? ¿Sabemos qué piensa Fabiola Yañez de la realidad argentina, mundial, de la situación del Chaco donde "posibilitó" un pozo de agua (mérito que no intento quitarle) como tantas buenas obras en las que se la ve participando. Pero hace falta además de ver, escuchar, conocer las ideas, debatir. Primeras damas que den entrevistas a fondo y no solo estilo Oprah.

Claro, si es que estamos de acuerdo con que debe formar parte del dispositivo de Gobierno. Porque podría ser también que se plantee a futuro una figura escindida de la labor de su marido, que lo acompañe en la intimidad como familia y lo apuntale y esté pendiente de la crianza de los hijos pero que no necesariamente participe de los asuntos de Estado.

Merkel con su esposo el químico Joachim Sauer

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero ocupó la presidencia española su esposa Sonsoles Espinosa dejó claro que no iba a ocupar el rol de primera dama. Los medios decían por allí que lo había dejado "sin brazo del que agarrarse" en la Cumbre del G20 de Londres en 2019. Tampoco aparecieron ante los flashes las hijas de la pareja. La anti Jackie O. Muy criticada pero no así el marido de la excanciller alemana Ángela Merkel, Joachim Sauer quien no abandonó su carrera de químico.

Aclaro, me sigue gustando mucho ver las fotos de las primeras damas y sus looks en cada cumbre. También me gusta ver jarrones de la Dinastía Ming, pero son dos cosas muy diferentes y el signo de los tiempos debería ir acomodándolas.