India-Argentina: más allá de los Brics

Parece que la noticia más destacada sobre la visita de la canciller Diana Mondino a India es la confirmación de que su país no va a ingresar al Brics. Sin embargo, Mondino aclaró que “nuestra relación comercial con cada uno de sus miembros a nivel individual nunca ha sido mejor”. Dicho esto, la visita de Mondino a la India no se trató de los Brics. Aunque el gobierno de Javier Milei parece estar más alineado ideológicamente con el mundo occidental, la India sigue siendo un socio económico indispensable para Argentina. La visita debe ser analizada desde un punto de vista bilateral, no desde una perspectiva multilateral de los Brics ni regional sobre Asia.

La relación entre la India y Argentina goza de apoyo bipartidista, sin diferencias de qué partido esté en el poder en los dos países. Siete presidentes argentinos han visitado la India: Arturo Frondizi en 1961, Reynaldo Bignone en 1983, Raúl Alfonsín como invitado principal del Día de la República de la India en 1985, Carlos Menem en 1994, Cristina Fernández de Kirchner en 2009, Mauricio Macri en 2019 y Alberto Fernández en 2023. Es probable que a esta lista se sume Javier Milei. Esta relación bilateral entre India y Argentina está impulsada por la diplomacia económica, donde la seguridad alimentaria y energética son los componentes principales.

Las empresas gubernamentales de la India han mostrado más interés en Argentina en estos años

Un análisis de los datos comerciales de la última década, de 2014 a 2023, muestra que India es el quinto destino de exportación más importante de Argentina, después de Brasil, China, Estados Unidos y Chile. India es por lejos el mayor destino de exportación de los aceites vegetales de Argentina, tanto de soja como de girasol. En la última década, el 42% de las exportaciones argentinas de estos dos productos tuvo como destino India. Hoy Argentina también exporta vino, legumbres, madera, oro, cebada y cuero a India. Tal vez más valioso es el aporte de las inversiones de empresas indias en Argentina, incluyendo las de tecnología y manufactura, que generan nuevos empleos en el país, invirtiendo más que US$ 1.000 millones. Recientemente, el Ministerio de Salud en Argentina confirmó que los productos farmacéuticos de India que hayan obtenido certificaciones de Europa o Estados Unidos podrían ser autorizados bajo un sistema de registro simplificado. Esta iniciativa ha sido apoyada por Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Sturzenegger comentó recientemente que “la mitad de Asia se cura con los medicamentos de India, si traemos esos medicamentos el precio cae a un décimo”.

Si bien el comercio internacional y la inversión siguen siendo la base de la relación bilateral, los políticos y diplomáticos de ambos lados buscan ampliarlo con elementos de energía nuclear, cooperación en defensa y, más recientemente, minerales críticos como el litio. Además del sector privado, las empresas gubernamentales de la India han mostrado más interés en Argentina en los últimos años; la empresa estatal Kabil ha adquirido cinco bloques de litio para exploración y eventual explotación en la provincia de Catamarca. El principal actor de defensa en India, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), firmó un acuerdo en 2023 con la Fuerza Aérea Argentina para el suministro y mantenimiento de repuestos para helicópteros.

Es evidente que la visión de Argentina sobre la India va más allá de agrupaciones como los Brics. India es una apuesta a largo plazo, y ningún gobierno argentino va a querer limitar su compromiso con este gigante asiático. Últimamente, se trata de una relación gana-gana que aún tiene un largo camino por recorrer.

*Especialista Asia-América Latina en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).