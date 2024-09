La belleza de antes y el paradigma actual

La belleza es un concepto bastante amplio que puede diferenciarse por épocas, edades o cultura. Está muy emparentado con la moda, que es cambiante y fiel reflejo de la sociedad.

Por ejemplo, un indicutido símbolo de feminiddad como los tacones, ¡quién podría creer que fueron los carniceros egipcios los pioneros en usarlos!

¡Y quién hubiera pensado hace apenas un siglo que la elegante mujer argentina hoy pudiera salir a pasear en zapatillas!

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los expertos del universo de la moda coinciden en que el paradigma de belleza hoy tiene en su centro la frescura.

Lo natural vuelve a ser tendencia tanto en materia de maquillaje, peinado y también de procedimientos estéticos

La tendencia mundial es lucir jovial sin cambiar nuestra apariencia. Por eso, el desafío de las cirugías estéticas es lograr máxima naturalidad

Históricamente, lo bello estuvo asociado a lo equilibrado, a lo armonioso, a lo sutil, pero a la vez impactante y envolvente. Este equilibrio es hoy buscado por la mayoría de los pacientes que demandan cada vez más tratamientos imperceptibles.

Las dos caras de la moda

En primer lugar, para no perder identidad. En segundo lugar, porque no es necesario revelar si recurrimos a la ayuda del bisturí. Y en tercer lugar, y no menos importante, para tener la menor ausencia laboral posible.

Históricamente, lo bello estuvo asociado a lo equilibrado, a lo armonioso, a lo sutil, pero a la vez impactante y envolvente"

En este sentido, aunque parezca sorprendente, cada vez son más frecuentes los tratamientos durante el "lunch time". En ese breve tiempo, muchas mujeres profesionales acuden a los tratamientos exprés y ambulatorios.

Por ejemplo, están en boga los bioestimulantes, que son sustancias que producen estimulación del colágeno, generando una mejoría en la flacidez cutánea. Además, estas sustancias son totalmente degradables.

Hay que decir que entre los tratamientos ambulatorios más elegidos se ubican el Botox y los rellenos. El primer mito a derribar es que la toxina botulínica no hincha, no inflama, no genera volumen. La toxina es un producto que genera una inactividad transitoria de la actividad muscular y su efecto es reversible al cabo de 4 a 6 meses.

Además, la toxina tiene un efecto preventivo, al evitar que la piel se marque, y terapéutico permitiendo de esta manera un efecto deseado al disminuir las líneas de expresión dinámicas.

Cirugía plástica: ¿Cuándo puede fallar?

Ahora también hay una intervención quirúrgica en ascenso que es la bichectomía. Consiste en extraer las bolsas de Bichat, que son pequeñas bolsas de grasa que se encuentran en las mejillas, bajo los pómulos. Se llaman así por Xavier Bichat, el médico francés que las identificó a finales del siglo XVIII.

Otro tratamiento en boga es la elevación de la cola de las cejas. El Foxy Eyes con hilos tensores, es el procedimiento no quirúrgico más efectivo y natural, elegido por celebridades del mundo. Consiste en modificar levemente la forma del ojo elevándolo y alargándolo para crear una forma más almendrada.

Es un procedimiento sencillo, no invasivo y accesible, que permite a la paciente volver a casa el mismo día y hacer una vida normal

En síntesis, todo parece indicar que hay un nuevo paradigma de belleza que excluye todo aquello que sea artificial. Esto aplica tanto para los procedimientos estéticos, como maquillaje e indumentaria.Como dijo Cocó Chanel, la simplicidad es la clave de la verdadera elegancia".

*Médico especializado en cirugías plásticas y reparadoras (MN 114.532) y cofundador de DEPT