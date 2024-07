¿La cultura está muerta?

Si la cultura vive, sobrevive, se transforma o involuciona es una incógnita que ha generado múltiples debates a lo largo de los años; sin embargo, dada la excepcional cantidad de opiniones al respecto, no se ha podido llegar a una conclusión única.

Guillermo Jaim Etcheverry científico, académico y ex-rector de la Universidad de Buenos Aires reflexionó en su artículo De compras que, tras un encuentro incómodo con el empleado desinformado de una librería: “El orgullo del trabajo bien hecho, la conciencia de la responsabilidad que supone llevarlo a cabo, la adquisición de una formación, la valoración de la tarea de orientar - de educar - a quien se acerca en busca de ayuda, parecen ser hoy solo nostálgicos recuerdos del pasado.”

Con esta frase, él expresa su descontento acerca del escaso juicio que tienen algunos trabajadores de propios rubros, en comparación con quienes ocupaban esas mismas funciones en el pasado. El deterioro del conocimiento literario y en general, del pensamiento y la cultura conducen a otra pregunta: ¿En qué punto de la historia el deterioro deja de ser tal, y se transforma en la lenta agonía del sujeto? ¿Podríamos estar presenciando en vivo y en directo la defunción de la cultura?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Etcheverry afirma que con los años se han perdido las relaciones generacionales en las que se traspasan los conocimientos específicos de diferentes tareas que requieren ser transmitidos. Es imprescindible que estos saberes nos acompañen y no queden olvidados en la historia, puesto que son una parte fundamental de la “cultura”: el patrimonio cultural.

El encuentro Anual por las Adolescencias

El patrimonio es una de las raíces que hace florecer a una sociedad con identidad, una porción de nosotros mismos.

No obstante, no deberíamos conformarnos con solo una perspectiva de este tópico. En el artículo Requiem para el hombre ilustrado, el periodista Bartolomé De Vedia asegura que: “Un hombre que domina bien su profesión no es una persona culta”. Un médico que sostiene un entendimiento amplio acerca de la medicina, no es un sabiondo de la cultura, es un buen médico, explica el autor. A la luz de esta mirada, un hombre que trabaja en una librería pero no sabe de libros, no es un ser inculto por naturaleza, es una persona en el empleo equivocado. La cultura se expresa en cientos de maneras diferentes.

Feria del Libro: debate caliente

Que una persona no pueda explicar la bibliografía entera de Edgar Allan Poe o no haya leído la Divina Comedia no significa que carezca de cualquier de las formas que adopta la inteligencia. En otras palabras, un simple trabajador novato no debería ser tomado como señal de la inminente destrucción del conocimiento cultural.

Bartolomé De Vedia asegura que: 'Un hombre que domina bien su profesión no es una persona culta' ”

El mismo Guillermo Jaim Etcheverry atestigua en otro de sus textos, Lo permanente, que le sorprendió encontrarse con un gran número de adultos jóvenes en un teatro donde se representaba la obra Vespro della Beata Vergine, que Claudio Monteverdi compuso en 1610.

“Los jóvenes que, cuatrocientos años después, se entusiasman con la creación de Monteverdi en la fría noche porteña afirman la tozudez del espíritu humano. No sólo no se resignan a despreciar lo permanente, sino que además intuyen que su trascendencia reside en que apunta a su propia esencia. Toda una rebelión”, señala Etcheverry.

Los jóvenes que, cuatrocientos años después, se entusiasman con la creación de Monteverdi en la fría noche porteña afirman la tozudez del espíritu humano, señala Guillermo Jaim Etcheverry"

Aquí el autor supera su propio prejuicio que antes lo llevó a asociar la juventud con la cultura perdida o la pérdida de interés por el pasado. La idea de las generaciones nuevas estúpidas e ignorantes sigue lamentablemente reforzando la noción de la cultura como un sujeto en extinción. La situación a la que apunta Etcheverry es un claro ejemplo de cómo la cultura clásica sigue viva gracias –también- a los jóvenes.

Albert Camus, el rebelde que "de corazón" le dedicó el Nobel a su maestro de escuela

“Sé que me voy a morir sin saber nada. Pero, no hago otra cosa que no sea buscar, porque hay algo en mí que quiere saber”, dijo en una entrevista el filósofo argentino Dario Sztajnszrajber.

Esta percepción de la curiosidad humana como infinita e insaciable, la voracidad por el saber es uno de los motores de la supervivencia cultural.

'Sé que me voy a morir sin saber nada. Pero, no hago otra cosa que no sea buscar, porque hay algo en mí que quiere saber', dijo en una entrevista el filósofo argentino Dario Sztajnszrajber"

Mientras haya aunque sea una sola persona interesada por la cultura en alguna de sus formas, llámese antigua Grecia, ética katiana o los modales en la mesa habrá cultura.

Argentina celebra el día de la Cultura Nacional desde 1982, en homenaje al escritor tucumano Ricardo Rojas, quien dejó la carrera de abogacía para dedicarse a escribir y dar clases de literatura, aunque nunca haya egresado de una facultad. Simplemente por amor a la cultura, fue profesor de Literatura española y creó la primera cátedra de Literatura Argentina que tuvo la Universidad de Buenos Aires. También fue rector de la UBA (1926-1930) y fue joven alguna vez. Falleció el 29 de julio de 1957.