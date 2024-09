“La era del malestar”, retomando el control en tiempos algorítmicos

Augusto Salvatto, además de ser un enorme amigo y compañero en el camino de la divulgación tecnológica, ha consolidado su voz crítica en el panorama contemporáneo con su tercer libro, La era del malestar (Lea, 2024) una obra que aborda con agudeza las tensiones y contradicciones de nuestra era. Desde sus primeras páginas, Augusto nos confronta con una realidad: el malestar es una constante en la vida moderna, exacerbado por la omnipresencia de la tecnología y la inmediatez de la información que nos rodea.

Este libro va más allá de una simple crítica al impacto de la tecnología en nuestras vidas; es una exploración profunda de cómo hemos llegado a un punto en el que la promesa de la tecnología de mejorar nuestras vidas choca con la creciente sensación de vacío y desconexión. Salvatto se sumerge en el concepto de la "sociedad algorítmica", un término que capta con precisión cómo los algoritmos no solo median nuestras interacciones, sino que también configuran nuestra realidad, moldeando nuestras percepciones y decisiones de manera imperceptible pero extremadamente poderosa.

Salvatto no se queda en la superficie. Su análisis se adentra en la noción de la "felicidad fingida o impostada", cuestionando la idea de que la tecnología puede, o debe, codificar nuestro bienestar. Esta crítica se alinea totalmente con las preocupaciones que también he planteado en mis libros sobre cómo la tecnología puede, inadvertidamente, deshumanizar al reducir la complejidad de la experiencia humana a simples datos. La felicidad impostada no es solo una simplificación peligrosa, sino que, según el autor, nos aleja de lo que realmente significa vivir una vida plena y auténtica.

En su análisis del malestar contemporáneo, Augusto recurre a las teorías de pensadores como Bauman y Byung-Chul Han, quienes han explorado las consecuencias del hiperconsumo y la modernidad líquida. Sin embargo, lo que distingue a este libro es la forma en que Salvatto contextualiza estas ideas en el mundo digital actual, mostrando cómo el malestar se ha intensificado con la proliferación de las redes y la constante exposición a la información.

La obra de Salvatto no se limita a diagnosticar el problema; ofrece un camino hacia la solución. Su propuesta de "desconectar para reconectar" resuena como un llamado a la acción en una época en la que la sobrecarga digital amenaza con consumir nuestra capacidad para reflexionar y vivir de manera significativa. Esta idea de retomar el control de nuestras vidas es algo que hemos discutido en nuestras largas conversaciones sobre tecnología y sociedad, y es un tema que Augusto aborda con gran lucidez.

Al igual que en mis propios escritos, donde he explorado la necesidad de recuperar lo humano en un mundo dominado por la tecnología, Salvatto nos insta a reconsiderar nuestras prioridades. Su análisis va más allá de la crítica y se convierte en una invitación a reflexionar sobre cómo queremos vivir en una sociedad donde la tecnología juega un papel cada vez más central.

Este libro no es solo un análisis del presente; es una reflexión sobre el futuro. Salvatto nos desafía a pensar en cómo la tecnología está configurando nuestras vidas y cómo podemos, como individuos y sociedad, recuperar el control. Es una lectura esencial para quienes buscan entender las fuerzas que están moldeando el mundo actual y encontrar formas de resistir las tendencias que amenazan con deshumanizarnos.

Como lectores, nos deja con una pregunta abierta: ¿estamos dispuestos a desconectar, a romper con la inercia de la sociedad algorítmica, para reconectar con lo que realmente importa? Este es el reto que nos plantea Augusto, y es una invitación que no podemos ignorar si queremos recuperar nuestra humanidad en un mundo cada vez más digital.

La reflexión que queda es clara: debemos tomar seriamente las riendas de nuestra vida digital, no solo para mitigar el malestar, sino para construir un futuro donde lo humano esté en el centro, y no a la deriva en el enorme océano de la tecnología.