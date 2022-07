Los parques multicliente, grandes aliados en un contexto inflacionario

La logística es compleja. Lograr las eficiencias necesarias en términos de costos, tiempos y calidad en las entregas requiere de una coordinación de esfuerzos de mucha gente y un grado de atención importante de todos los involucrados. El lograr la máxima eficiencia en estos aspectos resulta de por sí un gran desafío en un contexto de estabilidad económica, pero sin dudas lo es aún más en un contexto inflacionario como el que está atravesando nuestro país.

Las variables logísticas hacen honor a su nombre y, valga la redundancia, en estos contextos varían más que nunca. Los costos, la disponibilidad de recursos básicos como el combustible, la mano de obra y los conflictos salariales son, entre muchos otros, algunos de los ejemplos que demandan tiempo y atención adicional.

Aquí es donde los parques multicliente aportan su plus y se presentan como el gran aliado en este contexto. Este tipo de infraestructura tienen, frente a un centro logístico tradicional, dos virtudes principales. La primera: compartir con otros inquilinos estructura, accesos, estacionamientos y espacios comunes, entre otros aspectos. La segunda gran ventaja reside en compartir los servicios. Cuando hablo de compartir, me refiero no solamente a los costos, sino que además de ello y a través de la administración integral del parque, cada uno de estos aspectos, ya sea de infraestructura como de servicios representa un problema menos del cual el inquilino debe ocuparse, para volcar toda su energía a los temas netamente operativos y que requieren de su máxima atención.

Cuando una empresa ingresa en un parque logístico multicliente, comparte inicialmente con los demás inquilinos servicios básicos como la seguridad, el mantenimiento, la limpieza y la jardinería. Conforme el parque crece, las escalas permiten no solamente que los costos se licúen aún más, sino que además se abren espacios de posibles sinergias entre inquilinos referidas a otros servicios tales como transporte compartido, administración y reparación de pallets, alquiler de máquinas, servicios de limpieza interna y reciclado común entre muchos otros.

Hablando estrictamente de costos, las expensas pueden representar hasta un 20% de los costos totales de almacenamiento. Los parques multicliente logran una economía de escala y eficiencia tal que permite un ahorro de costos del orden del 50% en los principales rubros y servicios, razón por la cual, el ahorro total en términos de almacenamiento puede llegar hasta un 10% comparando un modelo de parque multicliente versus el modelo de almacenamiento tradicional. En un contexto de dificultades macroeconómicas, limitaciones monetarias e incertidumbre generalizada, la opción de esta forma de economía colaborativa es concretamente una ventaja competitiva.

Y esto es válido tanto para la logística tradicional como para la logística de e-commerce, pero dado el crecimiento y desarrollo que viene teniendo este canal en particular, vale la pena hacer doble-click en este último para ampliar este concepto.

En la Argentina, seis de cada diez empresas afirman que el canal online representa más del 10% de su facturación, según un estudio de la consultora Kantar Insights para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Este es uno de los tantos datos que muestran el enorme crecimiento que vivió el e-commerce y las consecuencias que esto tuvo en toda la cadena. El inicio de este boom hay que encontrarlo con el arranque de la pandemia: en los primeros 60 días de aislamiento obligatorio, el comercio electrónico en Argentina creció el equivalente a lo que estaba proyectado para los siguientes dos años. Y el fenómeno tiende a mantenerse. En 2021, el sector movió 1,5 billones de pesos -un 68% más que en 2020-, de acuerdo con el mismo estudio.

Para ser sostenible, el exponencial crecimiento del sector fue acompañado por cambios logísticos de gran escala, demandando una infraestructura ágil, adaptable y flexible para poder procesar los millones de paquetes que se manejan mensualmente hoy en nuestro país.

La tendencia de los parques multicliente es también un fenómeno mundial. Por plantear dos ejemplos: el gobierno de India planea el desarrollo de 35 parques logísticos en los próximos años, según Business Standard, para favorecer el desarrollo estructural y logístico en todo el país. En España por otra parte, abrieron sus puertas y con el mismo fin, 82 nuevos parques entre 2019 y 2021, según el Informe Especial Parques Logísticos.

La realidad de los parques multicliente fue, es y sin dudas seguirá siendo de vital importancia para acompañar el crecimiento, aportando sinergias operativas, infraestructura eficiente, tecnología e inversiones más accesibles para todos.

*COO de Plaza Logística