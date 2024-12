Menem ya lo hizo; ¿qué hará Milei?

Luego de un gobierno pavoroso presidido por Alberto Fernández y vicepresidido por Cristina Fernández de Kirchner (CFK), asumió hace un año y días el presidente libertario Javier Milei, un outsider ensañado contra el Estado y contra el gasto público y empeñado en acomodar las cuentas macroeconómicas para desterrar por fin la inflación, que, para el nuevo presidente, es hija una y otra vez del déficit fiscal.

La situación macro, socio-económica y político-institucional cuando culminó el período de gobierno del Frente de Todos demostró ser más que preocupante. Un gasto público extremo, un aumento de precios extremo, una deuda externa e interna extremas, un crecimiento de la pobreza extremo, en un contexto de un desgobierno donde el presidente dejó de conducir y el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, se transformó en el líder transitorio mientras se alistaba para ser el próximo presidente, mientras se ocupaba de utilizar más recursos públicos para financiar su campaña, mientras complicaba aún más las arcas del Estado y el devenir de los argentinos. El gobierno de Milei recibió un país con una economía devastada.

Menem, modelo de los´90

El plan de estabilización de Milei consistió en un ajuste de shock, con una devaluación que en una sola jornada a tres días de asumir la presidencia fue del 118,3%. La inflación fue estruendosa tras tamaña devaluación (los primeros cinco meses del presidente Milei acumularon una inflación de 79,1% y desde mayo de 2024 comenzó un recorrido de destacada desaceleración con un IPC de 3,9% que continuó a la baja). El IPC en la era Milei no fue acompañado de las adecuadas recomposiciones salariales, por lo tanto, vastos sectores de trabajadores cobran sus haberes con atrasos significativos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Junto a este ajuste estructural, devino el sinceramiento de precios de los servicios públicos, que implicó acomodar también las cuentas fiscales, pero al mismo tiempo, millones de ciudadanos, comenzaron a padecer profundamente el super ajuste en su vida cotidiana. Subieron los precios de los servicios públicos, de los alimentos, del combustible, del transporte público, de pre pagas y colegios privados, de la vestimenta, del calzado, de todo.

Milei siempre comunicó ante los argentinos, que la mejor presidencia desde la vuelta a la democracia, había sido la del ex presidente Carlos Menem, que en la década de los ´90 implementó un plan de estabilización de super ajuste y un programa de reformas estructurales orientadas al mercado. Todo esto lo instrumentó acompañado de alta corrupción, tanta corrupción que el ex presidente Menem fue condenado como lo está hoy CFK, y gozó de su libertad porque CFK lo incluyó en sus listas como senador (lo cual le otorgó fueros).

Dejando de lado “lo casta” que fue el ex presidente venerado por Milei y amparado por Cristina, que, enredado en varias causas de corrupción, vivía la vida loca con la plata de los ciudadanos argentinos, en el plano económico las metas del presidente Milei parecen querer emular a las del ex presidente condenado, y probablemente logre los mismos resultados que el ex presidente condenado, y aquí yace el problema.

Milei, industria y empleo

Milei con su equipo económico logró superar el déficit fiscal y logró que en los últimos meses se desacelere ostensiblemente la inflación, logró su cometido y este cometido en sí mismo es muy bueno, porque con inflación la pobreza crece y en Argentina la mitad de los habitantes ya son pobres.

El problema, o el enigma para muchos, es cómo hará el presidente con su equipo económico para emular lo que hizo el presidente Menem, sin ingresar en una crisis de desindustrialización, desempleo, mayor aumento de la pobreza y la indigencia, porque esto Menem lo hizo… Y lo hizo porque si Argentina era un país caro, con un peso muy apreciado, Argentina no era competitiva, y cuando una economía no es competitiva y la abrís por completo porque la desregulación del comercio es un pilar de las medidas de reforma, lográs mayor disciplinamiento de precios (que ayuda a bajar aún más la inflación), pero lográs que las empresas extranjeras asfixien a las argentinas, y que el desempleo crezca, y con esto que crezca también la pobreza.

Los sectores más pobres, bajo el gobierno actual del presidente Milei, siguen recibiendo ayuda social y vienen sosteniéndose similar a como venían padeciendo, aunque una suba que sí contempló el gobierno libertario fue duplicar la Asignación Universal por Hijo.

¿Si en los años ´90 vivimos esto, no seguiremos cayendo en desgracia?"

Los sectores medios son los que están cayendo fuertemente de la pirámide social, y esto es inevitable que pase, porque para mejorar la vida diaria de los ciudadanos, además de lograr el equilibro fiscal y la contención de la inflación, la política cambiaria juega un rol central. Y una Argentina cara significa argentinos que se empobrecen.

Como el riesgo país también descendió muchísimo, podríamos suponer que vendrán las inversiones, pero para que estas lleguen no alcanza con postear en redes sociales las travesías de Milei en países donde corean “VLLC”, es importante contar con seguridad jurídica, con esa confianza que los inversores necesitan para poder apostar más allá de un corto plazo, y si en el mapa político electoral, por el momento, se encuentran Milei vs Cristina, ya que los radicales y el Pro y resto de las fuerzas están divididas y deslucidas, ¿los inversores confiarán en que si no es mileismo es cristinismo, dos modelos contrapuestos?

¿Si en los años ´90 vivimos esto, y la situación económico-financiera y social culminó muy mal, por qué suponer que luego de algún viaje divertido a Brasil o a Chile, o de comprarnos algunos productos importados no seguiremos cayendo en desgracia?

Una pregunta que para muchos merece respuesta. Más aun considerando que millones de ciudadanos están sufriendo horrores en el intento.