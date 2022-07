Mentoring: la clave para sacar tu mejor versión

En la vida, si hay algo que todas las personas debemos hacer es: atrevernos a mas y en ese atrevimiento conquistar nuestros sueños.

Para ello te invito a conocer esta practica, que a diferencia del coaching, en mentoring quien guía es el mentee. El mentor debe proveer experiencia comprobable en las áreas que el mentee solicita y ejerce su asesoramiento en estas áreas: habilidades, conocimiento, desarrollo de carrera, ya sea horizontal o vertical, conquistar un propósito o trabajar la autoestima. El desarrollo de habilitadores y habilidades es un factor crítico para crecer.

Un liderazgo efectivo se compone tanto de esencia como de forma, una claridad de propósito de lo que uno quiere ser como líder y la capacidad de ejecutar los roles de Visionario, Táctico, Facilitador y Contribuyente. Sólo a través de esta integración de la Esencia y de la Forma puede un líder inspirar a los demás para que entreguen toda su energía, creatividad y talento.

El clima de los negocios hoy en día requiere de líderes que sean modelos de integración, líderes que se muestren emocionados acerca de las posibilidades del liderazgo. Para ellos, el liderazgo es estar al servicio de los demás. Y a pesar de los muchos desafíos que enfrentan, los líderes eficaces demuestran una energía profunda, una emoción contagiosa y una eterna esperanza acerca del futuro que inspira a los que los rodean.

En esta columna les compartiré habilitadores que toda persona debe asegurarse tener o desarrollar para llegar a ser una líder de excelencia; y habilidades que, en mi opinión, son necesarias para que una persona logre desempeñarse en un rol de dirección o ejecutivo.

¿Qué es un habilitador? Identifico como habilitadores seis aspectos a desarrollar que son: desarrollar la capacidad de decidir, saber vender, saber negociar, saber de finanzas, desarrollar las redes y los vínculos, y conocer de tecnología.

¿Por que trabajar el habilitador decidir? Porque en pocos segundos uno puede tomar una decisión, y seguramente luego tome muchos años y quizás toda la vida en completar el camino elegido. A esto le llamo habilitar, abrir el paso, proveernos de lo que necesitamos para nuestra vida. Los negocios necesitan habilitaciones para comerciar y operar, es decir, los mismos deben cumplir reglas que se requieren para que la operatoria de un proveedor, de productos y/o servicios, pueda satisfacer las expectativas de un cliente.

Decidir. Tomar una decisión lleva 10 segundos ¡por favor!, ya sea estudiar, agarrar ese libro que hace tiempo pusimos en la mesita de luz para leer, llamar a quien queremos, hacer gimnasia, hacer una dieta nutritiva y saludable para nuestro cuerpo, almorzar con un amigo, ir al médico, leer muchas veces los balances de nuestra empresa, comenzar una nueva carrera y cientos de actividades que hacemos cada año, mejor dicho, ¡miles! Tomamos miles de decisiones a cada año de nuestras vidas, desde las más sencillas hasta las más difíciles.

Aprendí que para crecer hay que dejar de procrastinar y hay que tomar decisiones…todos los días. Es un entrenamiento, hay que ejercitar tanto como se pueda para hacerlo cada vez más asertivamente. Pero… ¿y si me equivoco? Pues bien, si uno se equivoca en la decisión, luego se ajustarán las cosas ¡se cambiarán entonces! Pero no se va a romper nada en el camino. Tomar decisiones, sin temor a errar. Errar es parte del camino, no vayamos a creer que somos perfectas y que no podemos equivocarnos, ¿cierto?

Pero también, voy a contarte sobre habilidades. ¿Qué son las habilidades? Son cualidades, características que hacen que se tenga dominio sobre algo en particular.

Tengo una docena de habilidades, que en mi libro las clasifico en 3 áreas, habilidades del corazón, del coraje, y del conocimiento. Hoy comenzaré con una.

Trabajar con el corazón para mi es convertir en posible lo imposible y lo que te permite entender y demostrar que no hay límites, excepto los que tu mente te pone a vos misma. La pasión, trabajar con el corazón, este es el ingrediente fundamental, hacer lo que elegimos todos los días con pasión, es ese no sé qué, esa llama que se enciende y que nos da fuerza cuando todos ya están cansados, la que nos ilumina con una idea cuando ya todos bajaron los brazos, la que nos permite ver las cosas de una manera clara cuando todos lo ven oscuro o directamente no lo pueden ver. Pero también, es esa cualidad que permite que no sintamos el cansancio del resto, que no nos estresa tanto como debiera, de no ser porque nos sentimos automotivados por el cuore, por la pasión de hacer lo que soñamos, lo que nos gusta, lo que hace que las horas vuelen y no notemos que aún estamos en la empresa, en tu emprendimiento, en un proyecto o lo que sea que te apasione. Encontrar la pasión es una clave fundamental en nuestras vidas

(*) La autora es ejecutiva en la industria de medios del ámbito local e internacional. Ex Gerente General entre otros de Pramer, Chello Media. ACM Networks, y UCL Televisión.