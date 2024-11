La libertad… ¿avanza en 2025?

Se acerca fin de año y parece que nuestro "software de vida" nos obliga a realizar un balance. No solo de lo que hemos hecho, logrado o de cuánto hemos fracasado, sino también de los sueños: cuáles se cumplieron y cuáles no. Un balance de nuestros movimientos, si aprovechamos la vida o la hemos sacrificado. Hay una cosa que es segura: este fue el año de la palabra “libertad”. No solo en la política, la palabra libertad se escuchó desde muchos puntos de vista, incluyendo el económico, como la liberación del dólar, por ejemplo.

La libertad es un concepto fundamental en la filosofía y en la vida social, a menudo idealizada como el estado de ser completamente libre para actuar según la propia voluntad. Sin embargo, al examinar la realidad de la acción humana, se hace evidente que la libertad en su forma pura es un ideal imposible de alcanzar.

La libertad individual se ve constantemente influenciada por las estructuras sociales, políticas y económicas. Las normas, leyes y expectativas culturales imponen límites a lo que se pueda considerar una acción "libre". En sociedades donde se restringen los derechos humanos, podemos sentir que nuestras opciones están severamente limitadas, lo que plantea la pregunta de qué tan libre realmente somos en la capacidad de actuar.

La acción también conlleva responsabilidad. La libertad implica la capacidad de elegir, pero cada elección tiene consecuencias. Esto nos puede llevar a sentirnos atrapados entre la búsqueda de la propia libertad y el deber hacia los demás. La necesidad de equilibrar el deseo de libertad con la responsabilidad hacia otros puede diluir el concepto de libertad en acción.

Falaz uso de la bella palabra libertad

Nuestra naturaleza plantea desafíos a la idea de libertad. Los deseos, miedos y limitaciones personales influyen en nuestras decisiones y acciones. Muchos factores internos, como la educación, el entorno familiar y las experiencias previas, moldean nuestras creencias y elecciones, lo que significa que la libertad absoluta es una ilusión.

Además de los límites legales, existen límites éticos y morales que guían nuestro comportamiento. Estos límites son más subjetivos y varían según la cultura y las creencias personales. Sin embargo, juegan un papel crucial en la cohesión social, promoviendo el respeto mutuo y la empatía.

La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero está limitada por leyes contra la difamación, el discurso de odio y la incitación a la violencia.

En la era digital, la tecnología ha redefinido los límites de la libertad de maneras complejas y multifacéticas. Si bien ha abierto nuevas oportunidades para la expresión y la autonomía personal, también ha planteado desafíos significativos que requieren una reflexión cuidadosa.

La locura, a menudo vista como una pérdida de la razón, puede también ser interpretada como una forma de liberación. En un mundo donde las normas y las expectativas sociales dictan gran parte de nuestro comportamiento, la locura puede representar una ruptura con esas restricciones, permitiendo una expresión más auténtica y sin filtros de la individualidad.

Muchos genios creativos han sido considerados locos en su tiempo. La locura puede abrir puertas a nuevas formas de pensar y percibir el mundo, liberando la mente de las convenciones y permitiendo la innovación. Artistas como Vincent van Gogh y escritores como Virginia Woolf encontraron en su locura una fuente inagotable de inspiración.

Sin embargo, la libertad que ofrece la locura no está exenta de riesgos. La desconexión de la realidad puede llevar al aislamiento y al sufrimiento. Es importante reconocer que, aunque la locura puede ser una fuente de libertad y creatividad, también puede ser una condición que requiere comprensión y apoyo.

La libertad en la locura es un concepto complejo que desafía nuestras nociones tradicionales de cordura y creatividad. Nos invita a reconsiderar los límites entre la razón y la irracionalidad, y a valorar la diversidad de experiencias humanas.

El destino no queda por fuera de este escrito, se entiende a menudo como un camino predeterminado que cada individuo debe seguir. Esta visión sugiere que nuestras vidas están guiadas por fuerzas más allá de nuestro control, ya sean divinas, cósmicas o naturales. En muchas culturas y religiones, el destino es visto como un plan trazado por una entidad superior, lo que puede proporcionar un sentido de propósito y dirección. Esto plantea profundas preguntas sobre nuestra naturaleza.

Tal vez en la locura se pueda encontrar un lejano atisbo de autonomía, porque la locura abre las puertas a visiones que no tendríamos en la normalidad. Actuaciones que siguiendo reglas sociales, tampoco las haríamos, porque la libertad total no es posible. De solo pensar en tener la libertad absoluta nos estamos encerrando en una jaula o seguiremos el destino de Sísifo.

* Escritora, autora de “Amantes Seriales” y “Mukul más allá del secreto”entre otros, Coach de Inteligencia Emocional