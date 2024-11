Milei cumple, Wanda dignifica, y (la) China avanza

Advertencia al lector: esta columna versará muy poco sobre los dos temas más relevantes de esta semana para la ciudadanía vernácula. El divorcio Wanda-Icardi y las imágenes de la China Suarez con Franco Colapinto en Madrid, poniendo en duda cuál de los dos es más rápido. Desde ya muchas gracias por la comprensión y aceptar nuestras más sinceras disculpas.

Carlos Bianchi decía que una de las razones por la que Martin Palermo hacía goles era porque “era un optimista del gol”. ¿Sería nuestro Javier Milei un optimista del poder?

Sin seguir el dress code black tie –¿por una estrategia predeterminada de humildad, o víctima por el desorden natural de estas horas? - Milei se las ingenió para pasar de la categoría de invitado casi colado en la fiesta en Mar A Lago por el festejo de la victoria de Donald Trump a convertirse en una de las estrellas de esos dos días.

La gente –si ya sabemos todos de la derecha cercana a la pared- hasta hizo cola para sacarse selfies con él. Milei, en esos ámbitos es un rock star internacional. La cuestión es si el presidente argentino también lo es. O también lo será.

El clima con el que fue recibido por la familia Trump-Musk-Stallone hace presumir que es posible el milagro de que el FMI ayude a la Argentina con plata. La transcripción de la llamada entre Trump y Milei permite suponer que el norteamericano del jopo rubio no dejara en banda en lo que necesite al argentino del jopo negro. Y lo que el argentino necesita es plata crocante, casi barrani, como diría Maslaton del Fondo Monetario. Al respecto, una pequeña dosis de lectura e interpretación: dejemos a Musk y de paso a Trump, su mano derecha, asumir y ver que hace. Porque hasta ahora la lectura argentina de lo que es el trumpismo y su segundo tiempo está a cargo del Gordo Dan. No está nada mal. Pero vamos a esperar al original.

Eso sí. Mientras Javier estaba bailando en Mar A Lago, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó a Chiqui Tapia como presidente de la AFA. Más importante es que al confirmar a todo el Comité Ejecutivo también ratificó en el tumulto a Pablo Toviggino como tesorero. ¿Quién es Toviggino? Es una sola persona que reúne a varias en un solo cuerpo: tiene la lengua karateka de Moria Casan –su última víctima fue Rodolfo Donofrio- toques de Ángelo Sodano, notas del Cotí Nosiglia y la gambeta política de Bochini y Maradona juntos. PT, como le dicen los amigos, es hijo político del radicalismo santiagueño. Junto con Tapia, son los únicos señores de la Argentina con lo que Milei no pudo. PT no huele a perfume. Huele a poder. Pasemos ahora al cabotaje.

Aclaración a manera de prólogo: esta humilde, pero menos emotiva columna, fingirá, además de demencia, que la doctora Cristina Fernández de Kirchner, hija de Eduardo Fernández y Ofelia Esther Wilhelm, será candidata en las elecciones del año que viene, hasta nuevo aviso. De manera que el lector podrá disfrutar las líneas que siguen a continuación, sin necesidad de aburrirse con las 274 teorías jurídicas sobre su postulación o, todo lo contrario.

Las razones por la que ello sucedería son varias: por designio del espíritu santo (suena muy católico), porque ella lo quiere y necesita para no ir en cana, aunque sea en una quinta (¿por qué las domiciliarias de la gente famosa nunca son en unos dos ambientes?), porque a Santiago Caputo estratega oficial le viene re bien… Y porque su candidatura enfrentada a los postulantes oficialistas, léase libertarios, puede significar, ultra polarización mediante, la desaparición pública de Mauricio Macri, el enemigo declarado (así como los marcianos de la tierra en el Capitán Escarlata) de Javier Milei y Cristina al mismo tiempo. Casi da para meter paranoia mal y soñar que el Presidente actual y la expresidenta, exvicepresidente, exsenadora, exdiputados y exprimera dama hablan por Telegram tipo una de la mañana. En la oscuridad. Para que no se enteren Karina y Máximo.

La baja de la jubilación de privilegio y la pensión de Cristina son gestos un poquito vendehumo, pero con los que el gobierno se amiga con la sociedad. Como la derogación de las absurdas PASO (¿puedo aplaudir?) que le costarían al Estado 44.000 millones de pesos. Un disparate total que desde el 2015 a nadie se le ocurrió terminar con ellas, teniendo en cuenta que en casi ningún partido esas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias decidieron candidatura alguna.

Otro tema: ¿nunca le pareció a Cristina y a su séquito que cobrar en mano 21 palos pesos era mucha guita? (de los cuales más de 6 son porque puso como domicilio la provincia de Santa Cruz, territorio que hasta donde sabemos no incluye la esquina de Juncal y Uruguay). Es en estas cosas donde Milei le saca mucho cuerpo de ventaja al resto. Hace tiempo que Cristina debió donar esta guita, renunciar a ella o, si querés, sortearla. Y si es que la dona, contarlo. De hecho, podés rechazarla como hizo Eduardo Duhalde. No están obligadas/o a cobrarla.

La oposición, o lo que queda de ella, está groggy y a los tumbos. No sabe qué hacer, qué responder o cómo reaccionar a cada movida del Gobierno. En 10 días, Milei se abrazó a la sociedad, peleando con la casta de Aerolíneas, oponiéndose a que Cristina cobre 21 millones de mangos y proponiendo ahorrarse 44.000 millones con las PASO inentendibles. Más una inflación que bajó del 3% y un dólar, carry bendito trade mediante, en tendencia a la baja, como el riesgo país. Si la oposición no va a reaccionar, la elección de medio término será demasiado pan comido para el Gobierno. Lo dije.

La liturgia del anuncio de la condena de Cris aburrió: un tribunal lee un fallo. Light. A mitad de agua. La condena a 6 años y la inhabilita sabiendo que la Corte va a empollar el expediente por un tiempo, esperando que sea candidata. Cuando se le pregunta a alguna fuente judicial porque una condenada con doble conforme (dos tribunales) no va presa, teniendo en cuenta que no tiene fueros ni es candidata, te contestan que “los fiscales nunca lo pidieron”. Raro, ¿no? Esos fiscales que hablaban tanto por tele, ¿nunca se le ocurrió pedir la cárcel para la Doctora? Raro bis.

El Gobierno festeja porque la pone a Cris como la “única” del otro lado. Y Cris a esta altura se cree la versión femenina de Trump de estas pampas. Sospecha final sobre el tema: la cosa huele que si Cris es candidata en el 2025 y pierde, la Corte apura el tema y confirma la condena a los dos días. Y que si gana, la Corte se olvida del expediente y buenas noches Bariloche. El devenir procesal de los expedientes que involucran a políticos depende de las elecciones. Esto no es nuevo. Si perdés sos condenado. Si ganas, el caso se archiva. Como con Trump en Estados Unidos.

Quebraría el pacto de confianza con los lectores si esta columna no se involucrara (un poco) en el gran tema de la semana: el supuesto inminente divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi con L-Gante en el medio. Repleto de teorías conspirativas y de abogados (demasiadas para mi gusto) vaya uno a saber para dónde disparará el contencioso judicial. Eso sí: no sabemos cómo quedarán los ex marido y mujer, pero si como terminaran los abogados: con millones de dólares de honorarios. En Tribunales es el caso del año.

¿Ustedes creían que era el de Cristina?

