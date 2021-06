Ni una vida menos ni un derecho menos

Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz, sobrevivió a un ataque armado a los 15 años en Pakistán (disparo en la cabeza) por defender el derecho de las niñas a la educación. Hoy a los 23 años ha terminado sus estudios en la Universidad de Oxford y es un ejemplo mundial.

Cualquier movimiento social se transforma en un cocktail de reclamos en estos días. Se confunden los pedidos de ayuda con los de derechos humanos y vida. Entonces, encuentras en las noticias y en las redes expresiones como “Somos guerrilleras” , "Ni olvido ni perdón” “Rebelión”, “Es tiempo de venganza contra el patriarcado” “Todos somos LGBTI” Y, entonces ninguno de estos pedidos es claro y no nos conduce a un reconocimiento universal de los derechos humanos.

Recorramos el mundo, hay millones de mujeres que no tienen derechos, son esclavizadas, prostituidas, tres millones de niñas menores de 15 años son mutiladas genitalmente cada año, se les corta el clítoris, otras tienen prohibido manejar autos, no pueden ir a la escuela y entre muchos casos más tenemos los de China con el nacimiento de niñas.

No estamos en una guerra, basta de guerras ni venganzas, lo que sucede es un asesinato que se está viviendo en el mundo, y ante esto se tienen que reclamar derechos y penas que se cumplan. Hoy tenemos el voto para elegir autoridades, reclamar acciones judiciales, exigir cumplimiento de leyes y movernos en los diferentes medios de comunicación.

Una mujer que reclama seguridad se la tilda de histérica y de feminista cuando en realidad es una víctima y así debería de ser tratada. ¿Es que acaso existe alguna mujer que no haya sufrido acoso o abuso? Lamentablemente no es solo de hombres contra mujeres, hay mujeres que acosan y abusan de otras. Encontramos las que atacan a las ex de sus parejas, otras venden a sus hijas para prostitución, y esto lo vemos acá en Argentina, las que administran los prostíbulos y muchos otros casos policiales.

Importa tanto la vida como los derechos, el asesinato de las mujeres es algo terrible, la muerte es fácil para los asesinos, al menos eso creen porque las penas no son extremas, pero, ¿cómo es la vida de esas mujeres?. Sus vidas fueron peores que la muerte, morir es fácil, vivir con maltratos, esclavitud, acosos y abusos es terrible, y más terrible aún es que nadie te escuche o que no puedas contarlo porque te van a criticar o te van a amenazar o no te van a proteger o no te respaldan leyes que se cumplan. Para que una mujer nazca se mueven muchas cosas en el universo, genes, fusión de membranas, aire, agua, lunas, tiempo, azar, palabras hermosas salidas de un cuento, pero son ciertas, toda una extensa lista de eventos maravillosos se necesitan para que nazca una niña, pero necesitamos de leyes que puedan asegurarles una vida digna y segura y de gobiernos que las hagan cumplir.