Nuestro gobierno ha crecido más allá del consentimiento de los gobernados

En noviembre de 2012 el por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y potencial candidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, anunció el relanzamiento del Programa “Terminá la Secundaria”. En sus palabras: “Hoy aprovechamos el desarrollo de las herramientas informáticas y virtuales que fuimos fortaleciendo durante la pandemia, para que cualquier persona, desde La Quiaca hasta Ushuaia, pueda ser alumno de la ciudad y completar la secundaria”.

Según la página de la Ciudad, el programa que se realiza a través del campus virtual de Adultos 2000, permite “retomar y finalizar los estudios secundarios desde cualquier lugar del país y obtener el título de Bachiller con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades con validez nacional”, y cuenta “con tutorías y espacios de apoyo de los Docentes Facilitadores Pedagógicos y/o con los Profesores Consultores para que puedas avanzar y finalizar tus estudios”.

Para marzo de 2023 se habían anotado en el programa más de 55,000 personas de todo el país: 7,561 de la Ciudad de Buenos Aires, 26,962 de la Provincia de Buenos Aires y 3,670 de la Provincia de Santa Fé, dentro de las provincias con el mayor número

de inscriptos.

Es claro que un programa que incentiva y facilita terminar la secundaria, mejora significativamente las posibilidades laborales de los graduados. Más aún, en la sociedad del conocimiento en la cual a nuestros jóvenes les toca vivir, y luego de la fuerte deserción generada por el irracional cierre de las escuelas durante poco menos de dos años durante la pandemia, el programa es de mayor utilidad que cuando fue originalmente lanzado en 2014.

Pero el programa, el cual hoy se encuentra en vigencia, se dirige a todos los habitantes del país, no solamente a los residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; lo cual, por supuesto, genera costos, probablemente no muy significativos, por cierto, pero no es su magnitud lo relevante sino su justificación.

El 20 de enero de 1981, Ronald Reagan, en su discurso inaugural al asumir la presidencia, afirmaba que: “Nuestro gobierno no tiene ningún poder, excepto el que le fue concedido por el pueblo. Ha llegado el momento de revisar y revertir el crecimiento del gobierno, el cual muestra signos de haber crecido más allá del consentimiento de los gobernados”.

El Programa “Terminá la Secundaria”, relanzado por la administración de Horacio Rodríguez Larreta, sirve de clara ilustración de esta afirmación; al fin y al cabo, es un programa de alcance nacional financiado, sin su consentimiento, por los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sería oportuno que la administración del jefe de gobierno Jorge Macri lo tome en cuenta.

Probablemente no se justifica su cancelación, en virtud de los beneficios que genera y los costos que ocasiona el hecho que sea abierto para habitantes de todo el país; pero hechos de estas características, independientemente de la significatividad de sus beneficios, no deberían ser repetidos en la nueva Argentina en la que deseamos vivir.

* Miembro de la Academia Nacional de Educación y Rector de la Universidad del CEMA