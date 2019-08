La nueva ópera independiente argentina

Por Guillermo Vega Fischer*

La ópera independiente ha de ser más independiente que ópera. Los creadores de la nueva ópera contemporánea independiente debemos comprender que del binomio ópera independiente, es hacia su segundo término, el de independiente, y no el de ópera, que debemos inclinarnos. Aunque como género continúa a su materna “ópera clásica”, por su medio de producción, y por su modo de hacer y conceptualizar el teatro y la música, que implica cambios en materia de poéticas, formas de organización grupal, vínculos de gestión con el público, militancia artística y política y teorías estéticas propias, debe filiarse más a sus “primos” de la escena independiente: el teatro y la danza contemporáneos. La ópera experimental, dentro del marco de la lírica oficial, padece una terrible paradoja que la perpetuará al fracaso, o al menos, a ser parasitaria de una ópera elitista, representativa de un estética pasada y foránea, y a la vez de un sector de la sociedad que entiende que la ópera clásico- europea es el arte que debe representarse.

En nuestro caso sudamericano, la disgresión histórica es doble: obras lejanas en los siglos y de otras culturas, incluso otros idiomas. Como una liturgia cívica, eucaristía del rioplatense sueño decimonónico europeo, cada palabra, cada corchea, debe estar en su sitio para alcanzar el éxtasis. ¡Cómo se exasperan en sus sitiales cuando un regie atrevido mete mano en las sacrosantas obras, y pervierte las puestas historicistas! Nuevos paradigmas nacen entonces entre los creadores de la nueva ópera contemporánea independiente, al intentar desprenderse de los cánones de la ópera oficial y entender su destino par al del teatro independiente, práctica nacida en Buenos Aires en 1930, con la fundación del Teatro del Pueblo por Leónidas Barletta, y que desde entonces, y más a partir de la vuelta de la democracia creció con tan vivaz fuerza y rapidez que es reconocido mundialmente como un faro artístico de genuina experimentación.

La ópera contemporánea independiente ha de ser entendida como una nueva modalidad de hacer y conceptualizar el teatro y la música, y que, a decir de Jorge Dubatti, implique cambios en materia de poéticas, formas de organización grupal, vínculos de gestión con el público, militancia artística y política y teorías estéticas propias. Se producirá desde su contexto histórico, geográfico, político, social y estético concretos. Ha de tener total autonomía creativa, distanciándose o no siendo auxiliar de empresarios comerciales ni del Estado. Trabajará por descentralizar los espacios de circulación de las obras, acercándose a los teatros independientes, centros culturales y otros espacios no habituales para la lírica. Se preferirán los libretos en nuestra lengua española, que a pesar de ser nuestro idioma, es para nada habitual en la ópera oficial argentina. Se entenderá la creación no como un hecho aislado, producto de uno o unos genios particulares e independientes, sino como resultado de una práctica conjunta, e inmersa en un contexto colectivo y social particular. Y fundamentalmente, se trabajará para el nacimiento de nuevos espectadores, propiciando el encuentro de la expresión de los artistas con su comunidad. La reflexión es importante, la acción, ineludible.

* Compositor. Integrante Plataforma Nueva Ópera.

º El colectivo Plataforma Nueva Ópera abrió una convocatoria destinada a creadores de ópera contemporánea, espacios y salas teatrales, que deseen participar del primer Mercado de Nueva Ópera y de los premios “Plataforma Nueva Ópera”, por un total de hasta $100.000, de co-producción, para circulación y para creación de obra. www.nuevaopera.com.ar / info@nuevaopera.com.ar º