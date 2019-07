La grieta en épocas de Tinder

por Mario Rodríguez Muñoz

La grieta argentina se hace cada vez más profunda. Literalmente más profunda. Las ideas del posmarxista Ernesto Laclau comenzaron separando grupos sociales, para ir avanzando y dividir a amigos, familiares, hermanos y hasta matrimonios. Hoy llegó tan lejos como meterse en la cama de los solteros que buscan pareja.

No es raro que un/a/x joven (y muchos no tan jóvenes) navegue por esos laberintos del amor que proponen Tinder, Badoo, Grinder, Match, Manhunt, Scruff, Happn o cualquier sitio de citas y, foto mediante, diga: “Uauuuuuuuu, ¡es justo lo que buscaba!”.

Pero, al ir al detalle del perfil se encuentre con la advertencia: “Macristas, abstenerse” o “Si sos K, seguí de largo”. ¿What? Sí, señore/a/xs. La grieta ya condiciona el levante.

No importa si el sitio es para buscar pareja para toda la vida o para un simple touch & go; si es para heterosexuales, homosexuales, bi, curiosos, trans, travestis o célibes. La orientación política parece ser el nuevo tipo de sexualidad en la web.

Y los ejemplos de la grieta “under the belt” acá expuestos son los más suaves. “No me escribas si sos fascista, de derecha o estás con este gobierno”; “MM=2000, MMXV= 2015; MMLPQTP”; “si sos “kuka” te bloqueo”; “si votás a Cristina ni me escribas”; “a los kk ni los toco”; “Macri gato” (?). Hay otras que son irreproducibles. Y esto es textual sacado de perfiles.

Quizás esta grieta del amor entre algunos que buscan una relación un poco más duradera sea comprensible. Pero quienes sólo navegan para una relación de unas pocas horas, ¿en qué influye la orientación política? ¿Será que en medio del éxtasis necesitan que el otro/a/x exprese su militancia? ¿Qué le canten la Marcha Peronista? ¿Una lluvia de globos amarillos? ¿Un discurso del General o cuántas obras se hicieron en la Provincia?.

Además, esto lleva a cierta confusión. Si tu contraparte empieza a cantar: “Se va a acabar, se va a acabar…” ¿A qué se refiere? O si sale con un: “Sí se puede, sí se puede…” ¿Es para que aceleremos en tranco? Y el “no vuelven más”, ¿es que es hora de que llamemos un taxi?

Las fantasías a la hora del sexo no tienen límites. Pero que las diferencias políticas llegaran tan lejos como para ser una condición para encontrar pareja, muestra que va a ser muy difícil cerrarla. La grieta, digo.