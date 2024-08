Por la libertad de Venezuela

La elección del 28 de julio fue más que una votación; fue un acto histórico de resistencia. Demostró la inquebrantable voluntad del pueblo venezolano de decidir su propio futuro. La oposición ha logrado lo imposible y ha demostrado al mundo que la voz del pueblo no puede ni debe ser silenciada, incluso en un sistema autoritario.

Maduro está tratando por todos los medios de perpetuarse en el poder a través del fraude electoral. El régimen se niega a reconocer los resultados. Hoy no se trata de una confrontación ideológica, no se trata de izquierdas ni derechas. Hoy la lucha es por la verdad.

Es necesario remarcar los hechos irrefutables que sustentan lo que sucedió el 28 de julio en Venezuela. Edmundo González ganó la elección con el 67% de los votos, mientras que Nicolás Maduro solo obtuvo el 30%. Tras los resultados la oposición movilizó en una tarea titánica a más de un millón de voluntarios para recoger y publicar más del 83,5% de las actas electorales.

Maduro no ha reconocido su derrota y ha robado la elección. Hay numerosos indicios del fraude electoral, como la interrupción de la transmisión de los resultados y los supuestos ciberataques desde Macedonia del Norte. El Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo el control de Maduro, no ha publicado ni una sola acta electoral. La misión técnica de observación electoral del Centro Carter declaró que “la elección no puede considerarse democrática”. El reciente informe de las Naciones Unidas confirma la autenticidad de los documentos de la oposición.

Los métodos del régimen para asegurar su poder son cada vez más brutales. Al menos 24 personas han sido asesinadas, y más de 2.200 personas han sido arrestadas y enviadas a “campos de reeducación”. Esto recuerda a los peores excesos de la Revolución Cultural comunista en China. Los hogares de los opositores del régimen son marcados para denunciarlos públicamente y sembrar el miedo.

Es nuestra responsabilidad alzar la voz. No olvidamos a los presos políticos en la cárcel “El Helicoide”. No olvidamos a las madres que lloran buscando a sus hijos desaparecidos. No olvidamos a los más de cien menores de edad que han sido encarcelados en las últimas dos semanas. ¡No los olvidamos!

La democratización de Venezuela no debe ni puede fracasar por culpa de Nicolás Maduro. Nuestro mensaje desde Berlín es claro: Maduro, es hora de abrir paso a la democracia en Venezuela. Despeje el camino y ponga fin de una vez por todas a la miseria del socialismo bolivariano.

Solo la publicación de los resultados electorales verificables puede ser la base para negociaciones y una transición pacífica. María Corina Machado lo expresó acertadamente: “Ahora corresponde a la comunidad internacional decidir si tolerará un gobierno ilegítimo. La represión debe terminar de inmediato para que se pueda alcanzar un acuerdo urgente sobre la transición a la democracia”.

Hoy reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. El pueblo quiere cerrar el capítulo del socialismo bolivariano. Las negociaciones deben comenzar, y conducir a una verdadera transición para que Venezuela pueda convertirse en una democracia liberal basada en la libertad, la Justicia y la dignidad humana.

Para ello es necesario que Alemania y la Unión Europea reconozcan a Edmundo González como presidente electo. No debe haber más retrasos. Debe quedar claro que esta decisión tendrá consecuencias personales para los responsables del régimen y que se enfrentarán a sanciones.

La comunidad internacional apoya las iniciativas de mediación de los presidentes Lula da Silva y Petro, sin embargo, deben apuntar a una transición ordenada hacia la democracia y no a una prolongación de la miseria. Es inaceptable que se vuelvan a realizar las elecciones, es una petición absurda y un claro ataque a la democracia. Esto solo devela que nos encontramos ante las últimas horas del régimen.

Basta ya de este régimen autoritario. ¡Por una Venezuela libre hasta el final!

* Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en Berlín y vicepresidente de la Liberal Internacional.