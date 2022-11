Por qué la Scaloneta es un ejemplo de liderazgo femenino

No necesariamente el liderazgo femenino va de la mano de mujeres en puestos de decisión únicamente. Un avance de una nueva forma de conducir puede darse en gestos que se relacionan más con el modo femenino de encarar las cosas, aún llevados a cabo por hombres.

"Hasta ahora hemos hecho todo muy mal los hombres, es momento de que las mujeres tomen las riendas del mundo para convertirlo en algo mejor", me dijo el gestor cultural Armando Bolívar mientras me mostraba los murales del barrio de San Nicolás, en Aruba. Una zona deprimida luego del retiro de la Standard Oil de la isla, hoy convertida en polo cultural con gran presencia de las prédicas feministas en sus muros luego de haber sido una zona en la que reinaba la prostitución y la explotación de la mujer.

No me aventuré a firmar al pie de tal declaración, lejos está la pretensión de creer que todo lo tenemos que conducir nosotras. No, pero la "Scaloneta" me hace pensar que se va colando una nueva forma de hacer las cosas. Que aunque no esté una de nosotras en el banco, sí la Selección Argentina está impregnada de una manera de conducirse, que tiene mucho más que ver con un estilo femenino.

¿Qué a algunos le gustaba más el estilo "a lo macho" de otros entrenadores tradicionales a los que no se les colaba un gestito de humanidad?... Puede ser. Poco sé de fútbol y no es mi intención ponerme a opinar de algo que desconozco faltando el respeto a los lectores. Como una simple observadora, el management que aplican Lionel Scaloni y su equipo técnico dan pruebas de que asoma una nueva manera de hacer las cosas.

"Les dije que pertenecen en este torneo, y que ahora vamos a ir y nos vamos a c.... a Croacia. Así de simple", dijo John Herdman DT de Canadá tras la derrota de Canadá ante Bélgica". Unos dichos tan rancios que afortunadamente vienen en declive, en contraposición de una nueva manera de decir y hacer, mucho más humana y alejada de este tipo de barbarismos.

En el minuto 64 del encuentro contra México, las lágrimas de Pablo Aimar lo dijeron todo. ¿Acaso estoy afirmando que esta selección es femenina porque llora? Y porque Scaloni se emociona también sobre el final. No señores, no simplifiquemos tanto. Lo que quiero decir es que el hecho de poder mostrar los sentimientos sin ningún tipo de tabú es una muestra clara de deconstrucción de aquel "macho" que estaba encerrado en los mandatos que la sociedad le imponía porque considero que en la sociedad patriarcal los hombres también han sido víctimas, teniendo que mantener un postureo por sobre sus sentimientos. Con esa imagen televisada a todo el mundo, desde el corazón mismo de una sociedad en donde la mujer tiene el lugar que todos sabemos, es una liberación total de esas cadenas.

El liderazgo femenino no es llorar en público, no nos confundamos. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo describió según las siguientes características de las mujeres en puestos de conducción:

• Orientación a las personas: Son sociables, expresivas y cercanas, lo que brinda mucho potencial a la hora de lograr compromisos, sea con los objetivos de la organización o en un proyecto en particular.

• Tendencia a la cooperación: Esto hace que el trabajo en equipo sea más natural, ya que ellas son activas en la inclusión y conteniendo a las personas. También se preocupan porque los procesos seas ordenados y sanos.

• Capacidad de actuar en muchas direcciones: Poseen la capacidad innata de pensar y actuar en muchas direcciones o temas al mismo tiempo. Esto les da una ventaja a la hora de tomar decisiones y enfrentar crisis.

• Conducción horizontal: El liderazgo femenino es inclusivo, alienta la participación y comparte el poder y la información con aquellos a quienes conduce. Tiende a crear y fortalecer las identidades de grupo.

• Predominio de lo emocional: En general se hallan capacitadas para tener en cuenta el lado “humano” de las personas y generar altos niveles de empatía.

• Mayor predisposición al cambio: Su estilo es innovador, con un firme sentido de la calidad, centrado en la persona, flexible, comunicativo y persuasivo.

La era Scaloni parece acomodarse muy bien: se anima a los cambios, los jugadores se sienten cómodos (como ya escribió Carlos Piro, fue el único que lo logró con Messi), nadie tiene pruritos en expresar sus sentimientos ni contar lo que charlaron con su psicólogo como Emiliano "Dibu" Martínez quien confesó que sufrió mucho en la previa con México.

"El liderazgo es situacional, no hay un liderazgo único y Scaloni hizo sentir a los jugadores que todos eran importantes y que eran un equipo, hay un liderazgo situacional en donde cada persona es capaz de resolver en determinado momento y nosotros veníamos de un modelo de caudillo", comentó en coach ontológico Lucas Bautista en una entrevista en la que afirmó "Con Scaloni hay un cambio de paradigma".

Seguramente los lectores, más empapados que quien escribe en temas de táctica futbolística, encontrarán unas cuantas características más. Más allá de la suerte que corramos en este Mundial de Qatar 2022, lo que rescato es que este equipo de la mano de su conductor hace, sin proponérselo, un gran trabajo para que al fin las cosas cambien y tengamos una forma más humana de resolver las situaciones. Porque no hay género que monopolice el liderazgo femenino. Anímense señores, se van a sentir muy bien.