Simulamos presencias

A mi editora no le va a gustar mucho que le haya enviado esta columna con tan poca antelación, pero me animé y decidí hacerlo. Hoy cumplo años y en un mundo donde la tecnología avanza todos los días a pasos agigantados, quería tomarme un momento para reflexionar sobre lo que realmente significa un cumpleaños en estos tiempos.

Tuve la intención de escribir esta columna desde hace varios años, pero nunca me animé a mandarla. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido saludos de cumpleaños que simplemente dicen "FC"? Quizás es algo generacional... o quizás es porque me estoy convirtiendo en un "old millennial", como me catalogaron hace poco. Pero la verdad es que, para mandarme "FC", prefiero que no me manden nada.

Podemos interpretar este fenómeno como una visión más profunda sobre los vínculos mediados por pantallas. Nos esforzamos por descifrar lo que la otra persona realmente quiere decirnos o cuánto le importa realmente su saludo. No hay nada más sincero que un mensaje breve pero genuino de un amigo, o una llamada telefónica corta, aunque en esta época llamar sin avisar sea casi una falta de respeto.

Autoras como Sherry Turkle han explorado hace varios años cómo la intermediación digital ha cambiado nuestras relaciones. En su libro Alone Together, Turkle argumenta que, aunque estamos más conectados que nunca, también nos sentimos más solos. La tecnología ha creado una distancia emocional que, paradójicamente, intenta acortar.

Hoy, en mi cumpleaños, pienso mucho en cómo las intermediaciones digitales han modificado la importancia de estas fechas. En lugar de recibir un montón de mensajes de "FC", aprecio mucho más los pocos pero sinceros saludos de calidad. En un mundo donde estamos expuestos a una cantidad abrumadora de contactos y seguidores teóricos, es crucial cuidar la profundidad de nuestras relaciones.

Jean Baudrillard, filósofo francés que leí y me fascinó hace muchos años y que cito habitualmente en mis cátedras universitarias, decía que "simulamos presencias para disimular ausencias". ¿Cuánto de lo que hacemos en las redes sociales es realmente auténtico y cuánto es simplemente una simulación para cubrir una ausencia o una falta?

Democratización tecnológica

Fechas como los cumpleaños nos ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre esto. La tecnología puede conectar, pero también puede desconectar emocionalmente. Así que, en el próximo cumpleaños de un ser querido, pensemos en cómo la otra persona puede interpretar nuestro mensaje. No se trata de hacer un "check-in" social, sino de ser genuinamente humanos.

¿Qué significado tienen realmente los saludos de cumpleaños en la era digital? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras interacciones sean auténticas y no solo un gesto superficial? ¿Estamos perdiendo la profundidad de nuestras relaciones a medida que la tecnología avanza? ¿Qué podemos hacer para mantener la humanidad en nuestras interacciones cotidianas?

La idea es que seamos más profundos en nuestras interacciones sociales. La profundidad es una parte esencial de la humanidad, y debemos esforzarnos por mantenerla en un mundo cada vez más superficial en muchas vertientes.

Hoy es un día hábil y tengo que terminar algunas cosas de trabajo, pero no quería dejar de compartir con ustedes, mis lectores de Perfil, estas breves reflexiones. Ahora, me voy a festejar.

¡Salud!