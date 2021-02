Su compromiso político en Canadá

Escribir sobre Mario Bunge hoy, un año después de su muerte, el 24 de febrero de 2020, a los 100 años, es para mí difícil, pero necesario. Rodeada como he estado de todos sus libros y cosas, día tras día durante un año, siento su presencia, así que, ¿cómo puedo escribir sobre él como si se hubiera ido? Esta es la parte difícil. Sin embargo, aunque mucho ha sido escrito por otros sobre sus puntos de vista políticos, algo que él mismo expresó con su habitual claridad, franqueza y perspicacia en su libro Filosofía Política (2009), poco se ha dicho sobre su sobre su actividad política en Canadá, país en el que pasó más de la mitad de su vida. De ahí la necesidad de escribir esto.

En un artículo que publicó para la universidad McGill (http://bit.ly/bungeyargentina) Mario, que tenía 96 años en ese momento, explica por qué había decidido dejar su país de origen, Argentina, primero tentativamente, en 1960, y luego definitivamente en 1963, vagando por Europa hasta llegar a la Universidad McGill a fines de 1967.

Quería alejarse de la política para dedicarse a su trabajo sin distracciones. Sin embargo, no pudo evitar involucrarse y se convirtió en miembro del LPC (Partido Liberal de Canadá), encantado por el Primer Ministro Pierre Elliot Trudeau quien, aunque no era socialista por razones prácticas, se había unido al LPC en 1965 y no al NDP (Partido Nacional Demócrata), en parte debido a su creencia de que este último no podría alcanzar el poder a nivel federal. La foto de los dos en conversación amistosa que adjunto fue tomada por Mario en su fiesta de cumpleaños número 75, en 1994, en el McGill Faculty Club. En ese momento, Trudeau llevaba alejado de la política desde 1984, y Mario ya había renunciado a su membresía en la LPC en 1983, por lo que probablemente no hablaban de política (olvidé preguntarles).

Hace unos días descubrí que había olvidado que Mario había renunciado a su membresía de LPC en 1983. Las razones para hacerlo y las recomendaciones que le dio al director de la LPC en ese momento, con copias al Primer Ministro Pierre Trudeau y a Donald Johnstone (miembro del gabinete), fueron publicadas en la Gaceta de Montreal y también las adjunto aquí. Al leerlas, una se da cuenta de que Mario no se había alejado en absoluto de la política, la diferencia era el enfoque. Encuentro muy revelador las razones que da para dimitir y estoy totalmente de acuerdo con que lo haya hecho. Aunque yo era miembro del NDP y no del LPC en ese momento, Mario y yo compartíamos la mayoría de nuestras opiniones políticas. Una de las razones por las que no solo nosotros, sino también muchos de nuestros colegas de McGill, vinimos a Canadá cuando lo hicimos, fue para distanciarnos de Estados Unidos, un país mucho más interesante que Canadá, sin duda, pero mucho más peligroso para el mundo en general. El presidente de Estados Unidos en ese momento era Ronald Reagan. En asuntos exteriores había denunciado al comunismo e invadido Granada. También se producían en esa época el bombardeo de Libia, la guerra Irán-Irak, el escándalo Irán-Contras y la había reavivado la Guerra Fría. En 1987 Reagan describió a la URSS como el “imperio del mal”. La transición en la Guerra Fría de la distensión a la intensificación de la carrera armamentista fue motivo de gran preocupación para muchos de nosotros. Mario, con su coraje habitual, tuvo que actuar y así lo hizo en la carta que pueden ver aquí y que es el principal motivo de mi envío de hoy.

Adjunto también una fotografía de Mario y yo (1978) tomada en el Summit Park en Westmount (Gran Montreal) justo encima de nuestra casa, cuya dirección está impresa en la carta en cuestión, que él escribe como ciudadano particular y no como profesor de la McGill. Desde donde estábamos, mirando desde allí se podía ver el río San Lorenzo y más allá, y nuestra casa en Bellevue Avenue. Sin saberlo todavía, un día estaríamos viviendo no arriba de la montaña sino abajo, en Westmount Square, en una de las torres negras de Mies van Der Rohe que son visibles también en esa fotografía. El vestido que llevo es un Marimekko finlandés, que me encantó y que no tengo ni idea de dónde está ahora. Mario, por supuesto, está vestido como de costumbre con esos bolígrafos en el bolsillo, listo para anotar una idea en cualquier lugar donde se encuentre, ajeno al hecho de que la tinta en ellos estaría arruinando una tras otra sus queridas camisas blancas. Extraño esos días, lo extraño a él”.

*Matemática italiana.

Viuda de Mario Bunge.