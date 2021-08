Gustavo Cerati inolvidable

La muerte es un lugar de olvido y oscuridad. Es un lugar de sinsentido comparado con la vida y precisamente no es donde nuestros ídolos descansan.

El lugar que le damos a los que nos dieron alegría y esperanza es lo que los mantiene vivos, es la esencia que se queda en este terreno. Gustavo Cerati es, fue y será, un alma que vive en sus fans, en su música y en esa imagen de eterna juventud que les queda a aquellos que nos dejan tempranamente.

Corría 1988 y un amigo de la escuela me dice que Soda Stereo estaba sacando un disco nuevo. Era Doble Vida, y lo presentaban en el estadio de Obras Sanitarias, el templo del rock por excelencia.

La verdad es que con 15 años recién cumplidos lo que más me gustaba era Riff, AC/DC y algo de Charly García, pero por esas cosas inexplicables del destino que sólo entendés años después, acepté acompañarlo. Aún no sé cómo mis padres me dejaron, no era común para un pibe del conurbano, ir solo a un recital en la otra punta de la ciudad.

Lo que sí recuerdo es que era el 3 de diciembre y nosotros estábamos en el campo del estadio. Habíamos llegado temprano y teníamos una buena ubicación. A medida que la noche caía había cada vez más movimientos en el escenario. De repente se apagaron las luces y sólo fue visible la luz del monitor de la computadora del tecladista Daniel Sais. Enseguida se escucharon los primeros acordes de “Juego de Seducción” y a partir de ese momento todo el estadio enloqueció durante más de 2 horas. Y yo también.

Salimos del estadio y caminamos por Avenida del Libertador hasta Barrancas de Belgrano para volver a nuestras casas, con la felicidad de haber vivido una experiencia increíble, con la sensación en los huesos, de haber presenciado algo único e irrepetible. Ese fue el inicio de mi fanatismo por Soda y su líder, Gustavo.

Por ese entonces Federico Moura estaba pasando sus últimos días de vida, falleciendo el 21 de ese mismo mes. Cuatro días más tarde los Soda tocaban en “La Casona de Lanús” a lleno completo y cerca del final del recital, se unieron junto a los “Virus” restantes para darle un gran homenaje a Federico.

Como ya dije, yo tenía 15 años y en ese entonces la disco tenía un control estricto de ingreso para los menores de edad. Aunque hice de todo para poder pasar, sólo pude escuchar el show desde la vereda de la Av. 25 de Mayo. No me lo iba a perder así nomás, no sólo se escuchaba casi perfecto, sino que además éramos muchos los que bailábamos y cantábamos sin parar en la puerta esa noche.

De ahí en más, cada vez que tuve la oportunidad de verlos, lo hice. La noche de “El último concierto” en el estadio de River Plate el 20 de diciembre de 1997, fue la más difícil de todas. Puedo verme como si fuera hoy llorando sentado en el césped del campo, casi una hora después de terminado el recital. Lloraba por lo que para mí era el fin de una era. Tiempo después, Gustavo anunciaba su nuevo disco solista, Bocanada y la historia seguiría girando y girando, hasta Fuerza Natural.

El 11 de agosto Gustavo Cerati cumpliría 62 años.

Por causa del tiempo, la vida, el destino o vaya uno a saber qué, terminé siendo el cantante y guitarrista de la banda Remolinos donde le rendimos homenaje a Soda y a Gustavo. Es fascinante que en cada show que hacemos, nos cuenten historias como la mía. Podemos sentir el enorme honor de recrear las canciones que tan felices nos hicieron y compartirlas con el público desde el mismo amor, el mismo respeto.

Gracias a las redes sociales he conocido gente de todo el mundo que ama la música de Soda y Gustavo. No deja de impresionarme saber que personas de todas las edades y nacionalidades vibran con su legado como esos dos pibes de 15 años del 88. Creo que de eso se trata vivir en el alma de tus fans, como este 11 de agosto, día del nacimiento de Gustavo en que se celebrarán sus 62 años con un show por streaming (https://www.passline.com/eventos/zoom-infinito-por-cerati) producido desde Chile con artistas de España, Eslovaquia, México, Perú, Chile y Argentina.

Una vez más podrá sentirse que los ecos de su voz vegetal siguen siendo nuestra fe.

* Tom Fernández. Cantante, guitarrista y compositor. Integrante de la banda Remolinos tributo a Soda. instagram.com/tributoasoda

tributoasoda.com