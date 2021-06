Trabajo: la agenda de siempre que casi nunca es prioridad

Treinta dólares la hora cobra hoy un programador trabajando desde su casa. La demanda mundial de este tipo de perfiles es exorbitante. La oportunidad la tenemos frente a nuestras manos. Está en nosotros como sociedad aprovecharla o dejarla pasar.

No hay duda de que en el futuro los empleos que conocemos van a cambiar y mucho. Probablemente algunos de ellos dejen de existir y además, en muy corto plazo, existan otros que aún no conocemos.

La única manera de acortar esta brecha es capacitándose para poder competir de igual a igual con todo el planeta. Negar la globalización nos lleva indefectiblemente al fracaso. Tenemos un desafío enorme por delante y tengo la convicción de que somos capaces de tomarlo y ser exitosos.

Desde mi lugar como intendente me rompo la cabeza para poder conseguir las soluciones de corto plazo. Trabajo para generar recursos que me permitan tapar baches, juntar los residuos de manera eficiente, cuidar a mis vecinos brindando más seguridad y salud. Pero esto no alcanza si no ayudamos a construir el futuro que nuestros jóvenes necesitan para poder desarrollarse y crecer en nuestros municipios.

Por eso desde hace años comenzamos a trabajar en un programa que se llama Lanús Construye Futuro para que los más chicos y también los jóvenes de entre 16 y 35 años puedan incorporar cada vez más herramientas que les permitan adaptarse de una mejor forma a un mercado laboral cada vez más desafiante.

Hemos invertido en educación y formación como nunca antes en nuestra historia. Más de 22 mil lanusenses reciben cursos de capacitación de distinta índole para poder tener una salida laboral que les permita vivir mejor. También otorgamos manuales a los más chiquitos de primer grado en todas las escuelas públicas. Tenemos un polo educativo moderno que podrá albergar a 1.000 alumnos cuando pase esta pandemia e iniciamos desde cero la Escuela Uno Manuel Lainez, que es nuestro orgullo. La primera primaria bilingüe municipal que empezó este año con una camada de treinta alumnos.

En esta oportunidad estamos lanzando un hito importantísimo: Programá Tu Futuro. Vamos a capacitar a través de nuestra Secretaría de Educación a 5 mil jóvenes de todo Lanús de entre 16 y 35 años en temas vinculados a la programación, nuevas tecnologías e innovación.

Esta es una acción que seguramente va a cambiar la vida de 5 mil lanusenses que podrán tener un mejor empleo en el futuro. Pero no quiero que esto se detenga acá. Por eso, aprovecho este espacio para convocar a distintas empresas nacionales e internacionales para que se sumen a este proyecto de diversas maneras: tomando a estos futuros programadores en sus empresas y nos ayuden a multiplicar estos cursos para alcanzar a más personas. Hay casi 150 mil jóvenes que están esperando una oportunidad como esta.

Estoy convencido de que la sinergia entre el Estado y los privados es la única forma que nos va a permitir salir del atraso en el que estamos, y así poder brindarle a nuestra gente más oportunidades para ser felices.

*Intendente de Lanús.