Matías Kulfas: "El Gobierno no tiene ningún amigo en el mundo empresario"

—¿Hay un cambio de manos de los activos de las empresas, primero de manos de extranjeros a jugadores locales y luego dentro los jugadores locales a jugadores más cercanos afines a la ideología del Gobierno?

—Lo rechazo a pleno. La verdad es que no. Hay movimientos de cambios de mano habituales en la economía argentina y en muchas del mundo. No se puede decir que algunos de estos movimientos tengan que ver con algo que está alentando el Gobierno. El Gobierno no tiene ningún amigo en el mundo empresario. Tenemos diálogo con todos los sectores. Podemos tener más afinidad conceptual con alguno, pero no existen amigos en el sentido que usted dice.

—¿Es malo o bueno que se vayan empresas extranjeras y las sustituya capital nacional?

—En ese sentido no tengo ningún tipo de dogma ni prejuicio. No es ni bueno ni malo. Me interesa ver los proyectos productivos, cuáles son los objetivos, que incorporen trabajo, que incorporen tecnología e innovación. Es de segundo orden si está encabezado por una empresa nacional o extranjera. Se instaló un debate falso acerca de si hay un éxodo de empresas y desinversiones. No es cierto. La inversión en el primer trimestre de este año aumentó un 14% respecto a 2019. Desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández, hubo más de 900 anuncios de inversión, muchos concretados, otros en ejecución, por 34 mil millones de dólares. De ese monto, un poco menos de la mitad es de firmas extranjeras; en el resto hay firmas nacionales grandes, pequeñas, medianas. Tenemos una política muy fuerte de apoyo a la inversión de las pymes, pero también celebramos la inversión en términos generales. Vemos cambios de mano que tienen que ver con estrategias internacionales. Walmart tomó la decisión de retirarse de Brasil, de Inglaterra y de Argentina. Allí no hay ningún éxodo. Fue comprada por otro empresario, Francisco de Narváez, que la está gestionando. Es alguien que conoce el sector

—En el caso de DirecTV, también está la salida de Latinoamérica.

—Hay varios fenómenos que responden a estrategias globales.