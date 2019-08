Pichetto tras las PASO: "El presidente tuvo una actitud democrática, se repuso rápidamente"

El senador Miguel Ángel Pichetto elogió la "actitud democrática" y la toma de medidas económicas por parte del presidente Mauricio Macri tras ser derrotado electoralmente en las PASO el pasado 11 de agosto.

En la entrevista que concedió a Jorge Fontevecchia, para su programa Periodismo Puro (Net TV), el candidato a la vicepresidencia se refirió a la resiliencia política. En su parecer "hay algo traumático" la pérdida de elecciones, pero hay que tener "capacidad para resistir la adversidad y sobreponerse y dar la pelea".

A continuación, un fragmento de la entrevista:

—¿Usted y Carrió finalmente son los elegidos para llevar adelante esta segunda fase de la campaña?

—Soy elegido porque soy candidato a vicepresidente. Carrió es una dirigente importante del espacio que tiene una actitud de fortaleza frente a la adversidad, demostrada. Los dos hemos perdido elecciones, porque en política se gana y se pierde.

—¿Lo que comparte con Carrió es que los dos han perdido elecciones, mientras que Cambiemos nunca?

—Sí. Incorporó un nuevo concepto casi psicoanalítico en la política, que se llama resiliencia, que es administrar la decepción. Tener la capacidad para resistir la adversidad y sobreponerse y dar la pelea.

—Los radicales también saben de derrotas.

—Por supuesto. A mí me tocó la experiencia. Es algo muy traumático, porque ahí hay sensaciones complejas: en el fondo en un político hay un ser carenciado.

—¿Cómo es eso?

—Sí, el político quiere el reconocimiento social y ese reconocimiento se expresa a través del voto. El político siente cuando pierde que se queda sin reconocimiento. Y eso lo golpea a uno en el foro íntimo. Me dolió mucho cuando perdí la candidatura a gobernador en dos oportunidades. He ganado como senador en dos oportunidades, fui intendente joven.

—Toda virtud al extremo se convierte en defecto. Esa resiliencia de Carrió la lleva a hacer declaraciones hiperbólicas como “Nos van a sacar solamente muertos”. ¿No termina siendo contraproducente?

—No quiero calificarla. La verdad es que no es apropiado, porque hoy eso no va a ocurrir. Me parece que frente al escenario electoral, hay posibilidades, si tenemos actitud y compromiso. El Presidente lo primero que ha abordado es la tarea de lograr la estabilidad, de anclar el dólar.

—Si en todo político hay un ser carente de afecto muy afectado al perder, ¿Carrió fue una suerte de acompañante terapéutica del Presidente, tras la derrota?

—A veces la prensa juzga muy duramente al Presidente. Macri actuó con una actitud democrática. A las 22 horas, teniendo datos extraoficiales que venían del centro de campaña propio y muy cerca de emitirse la comunicación pública del resultado, que era inexorable, reconoció la derrota. Dijo: “Creo en la democracia, acepto el resultado”. Se repuso rápidamente. Me parece que tomó medidas. Hizo un cambio importante en la gestión económica. Puso a un hombre sólido que viene de la provincia de Buenos Aires.

—¿Y cómo afectó la necesidad de afecto al Presidente?

—Uno tiene que reconstruirse y en política hay que hacerlo rápidamente. Eso es lo que digo, lo que quiero decir con esa frase.

