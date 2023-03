Analizan cuatro cámaras y peritan el cartel con la amenaza a Lionel Messi

Todo estuvo meticulosamente pensado, o por lo menos eso se cree. El “tiratiros” que bajó de la moto en la que iba como acompañante dejó un cartel intimidatorio en el supermercado del suegro de Lionel Messi y luego disparó catorce veces contra el frente del local, actuó totalmente cubierto para dificultar su identificación. Se cree que llevaba guantes puestos para no dejar sus huellas. Tenía barbijo, pantalón largo y buzo con capucha puesta a pesar de la ola de calor. Los peritos trabajan sobre cuatro cámaras de seguridad para buscar indicios que permitan identificar a estas dos personas que participaron del ataque contra el negocio Unico, el jueves pasado. A partir de ahora, sumarán cámaras de reconocimiento facial en la ciudad.

Si luego del asesinato de Lorenzo “Jimi” Altamirano (28), el joven artista callejero que fue levantado al voleo y asesinado frente al estadio de Newell’s para dejar un mensaje entre su ropa, se había superado todo límite criminal; ahora los violentos dieron un paso más. Y no por la trágica orden de dejar una nueva víctima fatal sino por la decisión de que el “mensaje trascienda mundialmente”.

Esa es una primera lectura apresurada del ataque a balazos que sufrió el supermercado que es propiedad del padre de Antonella Roccuzzo, esposa del astro rosarino y que fue convocado para jugar un amistoso en el país en veinte días. “Claramente el primer objetivo de los que hicieron esto fue que se entere todo el mundo. Buscaron el impacto público. No hay nada que indique que querían intimidar o exigir algo a la familia Roccuzzo”, había dicho el fiscal Federico Rébola, a cargo de la causa, en el lugar de la balacera a los medios presentes.

Un día después del ataque a balazos, la investigación busca determinar quiénes son las dos personas que se las ve movilizarse en moto y a una de ellas disparar contra el frente del comercio a las 3 de la madrugada del jueves. Por esa razón se trabaja sobre cuatro cámaras de seguridad y sobre el mismo cartel que dejaron los “tiratiros” en el lugar antes del ataque. Pero también se quiere determinar por qué lo hicieron.

“Se trata de una investigación que va teniendo una buena dirección y esperamos que pueda tener también buenos resultados en estos días”, dijo el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, a Radio 2 Rosario. Aseguró que se trabaja en “varias hipótesis” y desde el Ministerio Público de la Acusación informaron a PERFIL que se encuentran en “reserva” para “preservar la investigación”.

“Más allá de la repercusión pública que se logra nacional e internacionalmente, está el hecho directo de la amenaza: 14 disparos. Son hechos que venimos detectando en Rosario hace tiempo, acá no hubo ningún reclamo de dinero pero hubo una amenaza que genera una intimidación”, destacó Baclini.

Es que es una práctica habitual entre las bandas narcocriminales y una fuente de ingresos para ellos el atacar o intimidar a comerciantes para que les paguen a cambio de “seguridad”. O, en palabras más claras: no ser baleados.

Para el fiscal Baclini la situación es grave, además, porque el cartel menciona al intendente Pablo Javkin. Además destacó que “lo mejor que puede salir de aquí es un plan de seguridad para afrontar el futuro”. Lo que no logró el crimen de Jimi, y la seguidilla de asesinatos que se registraron luego o la manifestación de vecinos y familiares de víctimas de la semana pasada en el Monumento en la Bandera, lo hizo esta mención a Messi en ese cartel intimidatorio.

Es que en esa oportunidad se produjo la renuncia del ministro de Seguridad de Santa Fe y un cruce entre el gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

Ahora el gobierno nacional anunció que habilitará a las fuerzas de seguridad de Santa Fe a utilizar el Sistema de Identificación Segura (SIS) y que financiará la adquisición de 600 cámaras de vigilancia que utilizan el reconocimiento facial para la ciudad de Rosario. Así fue acordado ayer en un encuentro que tuvieron el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el gobernador Omar Perotti.

Mediante el uso de este sistema desarrollado por el Registro Nacional de las Personas, los efectivos del gobierno provincial podrán realizar la identificación biométrica inmediata y segura de prófugos o personas con antecedentes penales.

Javkin: “Sospecho de todos”

En el cartel que dejaron los “tiratiros” el jueves pasado en el supermercado del suegro de Lionel Messi, además de mencionarlo a él le advierten que Pablo Javkin “no lo va a cuidar”. Hablan del intendente y el funcionario dijo que “sospecha de todos”.

“La hipótesis son las bandas y los que tienen que cuidar de las bandas. Yo sospecho de todos, a mí que me demuestren quién fue. Hablo de todos los que nos tienen que cuidar, de los que tienen armas para cuidarnos y los que pueden hacer inteligencia criminal”, expresó tras conocerse el hecho el jueves pasado. Así dejó entrever una conexión entre el ataque contra los Roccuzzo y una reunión que mantuvo con los responsables de las fuerzas destinadas a cuidar la ciudad.

“En la ciudad tenemos policía provincial, policía federal, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria y gendarmería. ¿Cuántas persecuciones cubrieron ustedes? Porque no las hay. ¿Cómo se evita esto? Evitando la impunidad”, se quejó en el lugar de la balacera. Y expresó: “¿Saben por qué vine acá? Porque hay una familia de trabajo a la cual hoy no los dejan trabajar, no los dejan abrir. Los Roccuzzo son una familia de trabajo de muchos años, de antes del vínculo entre Antonela y Lionel”.

El caso

◆ La balacera se produjo minutos antes de las 3 de la madrugada, cuando dos personas que circulaban en una moto detienen su marcha, uno de ellos desciende y efectúa disparos de arma de fuego hacia el frente del supermercado propiedad del suegro de Lionel Messi. Luego se dieron a la fuga.

◆ Los peritos constataron 14 impactos en el frente del local comercial. Se recogieron 12 vainas servidas en el lugar. Además, se secuestró una nota manuscrita enviada a peritar, informaron desde el MPA.