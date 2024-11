Avanza la investigación en la desaparición de María Cash: el fiscal acusa al camionero Héctor Romero

La investigación sobre la desaparición de María Cash, ocurrida el 8 de julio de 2011 en la provincia de Salta, sumó un nuevo episodio judicial a partir de las recientes declaraciones del fiscal Eduardo Villalba, quien sostiene que el camionero Héctor Romero, el único detenido en el caso, "le quitó la vida" a la joven diseñadora y actuó "solo".

Villalba indicó que, según su perspectiva, Romero fue responsable de la muerte de María durante su trayecto hacia Joaquín V. González, y que el cuerpo de la joven fue ocultado posteriormente. A pesar de que Romero había sido imputado y se encuentra bajo prisión preventiva, el camionero declaró su inocencia, negando las acusaciones en su contra.

En este sentido, el funcionario judicial consideró que podría haber más involucrados en el crimen de Cash y que se realizarán más rastrillajes en zonas específicas, a la vez que destacó la investigación "profesional" en la que hay "intervenciones telefónicas".

"Me llama la atención el silencio del entorno de Romero. Me estoy refiriendo a los empleadores, a las personas que sabían que hacía ese viaje", señaló.

Al mismo tiempo, remarcó que desde la Justicia "siempre estuvieron en contacto con la familia de la joven" y que "trataron de contener la angustia de la madre y los hermanos".

Este miércoles se confirmó que el camionero seguirá detenido con prisión preventiva luego de que la Justicia lo haya imputado por el delito de homicidio calificado con alevosía.



El testimonio crucial del caso de María Cash

Un elemento crucial en la investigación es el testimonio de Ramón Crespín, dueño de una gomería cercana. Crespín contradijo a Romero al afirmar que María "nunca pasó por donde él dijo". Desde el inicio de la causa, Crespín mantuvo que no vio a la joven y reafirmó su declaración en un reciente testimonio: "Puede haberla dejado donde él menciona, pero ella debería haber pasado caminando por acá. Y como digo, los perros son como un timbre. Pasa alguien, ladran y nosotros salimos. Por acá María nunca pasó".

Caso María Cash: el hombre que la vio con vida por última vez se negó a declarar y fue imputado

Romero había declarado que llevó a Cash desde la rotonda de Torzalito hasta la gruta de la Difunta Correa, pero Crespín desmintió esta versión, asegurando que su gomería nunca recibió a la joven. En su diálogo con los medios, destacó que en el tiempo de la desaparición, las personas que frecuentaban la zona no eran mujeres, lo que refuerza su declaración.

Después del reinicio de la causa, Crespín fue citado nuevamente para testificar, reiterando lo que dijo en 2011: "No puedo decir otra cosa o inventar algo que no es". Sobre el caso, Romero expresó: "Pensaba que no iba a seguir investigando el caso. Ojalá, por la familia de ella, que se llegue a la verdad".

Con el caso en progreso, Villalba continúa investigando, señalando que podría haber más involucrados en el crimen y que se realizarán más rastrillajes en áreas específicas. La comunidad sigue atenta a los avances, esperando que se logre justicia en la desaparición de María Cash.

