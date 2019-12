Brutal ataque a tiros contra una abogada y su novio en San Isidro

Una abogada y su joven pareja fueron brutalmente atacados a disparos por sujetos que aún no fueron identificados en el partido de San Isidro y, si bien ella aseguró que su ex marido pudo haber sido el causante, hasta el momento no hay personas detenidas, mientras que las víctimas continúan internadas con heridas de consideración.

Fuentes policiales indicaron que el hecho, que recién trascendió ayer, tuvo lugar este último miércoles, cuando Mara Giselle Borelli (44) se encontraba con su novio Francisco Gallardo (30) en el cruce de las calles Conscripto Romero e Yrigoyen, en la localidad de Martínez Oeste, frente al local de venta de colchones Springwall.

Allí, mientras estaban dentro de la camioneta Toyota SW4 de la letrada, fueron sorprendidos por al menos dos sujetos, quienes habrían abierto fuego sin decir palabra alguna, de acuerdo a los primeros testimonios obtenidos y que están vertidos en la causa.

Durante la agresión, la mujer también extrajo un arma de fuego de su propiedad que guardaba en el vehículo –una Glock calibre 40– y disparó, aunque hasta el momento no se hizo presente ninguna persona herida de bala en los centros médicos de la zona.

La pistola, por decisión judicial, fue secuestrada y será sometida a pericias. Por lo pronto, se supo que estaba montada y con el cargador vacío.

Según los dichos de la profesional, la agresión tuvo como responsable directo a su ex pareja, un empresario a quien denunció penalmente el 4 de noviembre por reiterados episodios de violencia de género, motivo por el cual pesaba sobre ambos una medida de restricción de acercamiento.

Por otra parte, la Justicia investiga si este hecho está relacionado con otro incidente que sufrió Borelli, apenas cuatro días antes de ser baleada.

En esa oportunidad, el estudio que tiene a pocos metros de la Catedral de San Isidro fue violentado y desvalijado por individuos que, hasta el momento, se mantienen prófugos.

Este ilícito está siendo investigado por el fiscal Claudio Scapolán, mientras que el ataque recayó en la fiscal especializada en trata de personas y violencia de género de San Isidro, Laura Zyseskind.

Ambos heridos se encuentran estables en el Hospital Central San Isidro, ella con un impacto en una de sus piernas y Gallardo con otro en la zona abdominal.