Brutal crimen en Ensenada: mataron a golpes a una mujer trans

Un brutal crimen ocurrió en la zona de Camino Regatas de Ensenada, jurisdicción de La Plata. Según confirmaron fuentes policiales, Jhonathan Ariel Quintana, un hombre de 34 años oriundo de Punta Lara, ex empleado de una empresa de seguridad privada, fue detenido por supuestamente matar a golpes a Florencia Luna Reinaldi, una mujer trans.

El arma empleada, creen los investigadores, fue un caño de hierro de 60 centímetros de largo.

El caño utilizado en el asesinato

El hallazgo del cuerpo y la detención

El hecho fue reportado por un llamado anónimo al 911, que indicaba gritos de auxilio en la zona del ataque. Así, efectivos de la Comisaría 1° de Ensenada de la Policía Bonaerense llegaron al lugar. Encontraron a Quintana sentado en la cabina de un camión Mercedes Benz, visiblemente nervioso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ordenarán la detención de Evo Morales por no presentarse a declarar ante la fiscalía

En el pavimento, los policías notaron manchas de sangre, con un patrón de arrastre. El cadáver de Reinaldi estaba en un pastizal a 15 metros del camión. Quintana fue arrestado de inmediato; el caño fue encontrado en la cabina trasera del camión, con evidentes manchas de sangre.

La investigación judicial y el antecedente de Tehuel de la Torre

El expediente para esclarecer el hecho está a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Por otra parte, se descubrió que Quintana había sido acusado en una causa por lesiones y amenazas agravadas a fines de septiembre último.

En el mes de agosto, Luis Alberto Ramos fue condenado, también en La Plata, a la pena de reclusión perpetua por el homicidio del joven trans Tehuel de la Torre, cuya desaparición en marzo de 2021 se convirtió en un símbolo de lucha y reclamo del movimiento LGBT.

Ramos llegó a juicio acusado por el delito de “homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género”.

Un fallo histórico de la Justicia

El fallo fue dictado por los jueces Claudio Joaquín Bernard, Ramiro Fernández Lorenzo y la jueza Silvia Hoer, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata. Por primera vez, la Justicia argentina reconoció como agravantes las razones de género hacia las masculinidades trans.

“Hoy en el siglo XXI admitir discriminaciones o rechazos por razones de sexo, raza, religión, resultan por demás deleznables y contrarias a la libertad de elección e igualdad que debe gozar toda persona. No admitir a dos personas del mismo sexo someterse libremente a este estatus de casados implica disminuirlos jurídicamente y aislarlos del orden normativo”, entendió el juez Bernard.

Exclusión en el empleo: ¿al clóset, no volvemos nunca más?

Para los jueces, el acusado “no comulgaba con estos modelos no patriarcales de concebir una pareja”. Y explicaron: “Estableció los parámetros de su relación personal con Tehuel, no reconociendo en público su identidad sexual, con frases como chico-chica o la mujer es para el hombre y el hombre para la mujer, de forma que no pueden más que tomarse como despectivas.

Además, lo condicionaba económicamente al prometerle trabajos y ofrecerle dinero, creando de esta forma una dependencia económica, por lo que sin lugar a dudas el imputado se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima, lo que llevó al fatídico encuentro del día 11 de marzo”.

La ONU renueva el mandato de una "Relatora" para investigar los derechos humanos en Rusia

El odio como motivo del crimen

Bernard indicó que el odio que sentía Ramos hacia Tehuel lo llevó a “provocarle la muerte”. “Y aún más allá –destacó–, hizo desaparecer su cuerpo, impidiendo de tal modo el duelo de su familia y amigos ante tan dolorosa pérdida, procurando borrar todo vestigio de su accionar delictivo”.

“Un homicidio ejecutado por odio a la identidad de género es un motivo tan reprochable que justifica la formulación como tipo agravatorio de homicidio, el cual tiene como consecuencia legalmente asignada la imposición de una pena privativa de libertad perpetua”, argumentó.

NG8ff