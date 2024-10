En el marco de un juicio por crímenes de lesa humanidad, la defensa de uno de los acusados pidió este miércoles que se cite a declarar al Papa Francisco. La solicitud se dio a raíz que uno de los sobrevivientes testificó que Jorge Bergoglio, que entonces ocupaba el puesto de padre, "se puso en movimiento" para identificar el lugar donde estuvo detenido ilegalmente.

En el proceso están acusados Juan Carlos Vázquez Sarmiento, excabo principal de inteligencia de la Fuerza Aérea; Juan Carlos Herrera, exteniente 1° de la I° Brigada Aérea de El Palomar; José Juan Zyska, excabo 1° de la misma unidad militar; Ernesto Rafael Lynch, excapitán de la VIII° Brigada Aérea de Moreno de la Fuerza Aérea, y Julio César Leston, excabo 1° de la Regional de Inteligencia “Buenos Aires” (RIBA) de la Fuerza Aérea.

El juicio investiga los hechos de lesa humanidad ocurridos en el circuito de concentración de la Fuerza Aérea, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, el cual comprendía los centros clandestinos de detención Mansión Seré, RIBA y los que funcionaron en las Comisarías de Moreno, la primera de Morón y las Brigadas Aéreas I de Palomar y VII de Morón, entre otros.

Se tratan de dos causas unificadas, con un total de 133 víctimas. Una de ellas contempla 127 casos de privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos, así como tres homicidios, hechos por los cuales fueron acusados los militares aeronáuticos Herrera, Zyska, Lynch y Leston. La otra se refiere a las privaciones ilegítimas de la libertad de tres personas por las cuales fue requerido a juicio el excabo de inteligencia de la Fuerza Aérea, Vázquez Sarmiento, quien además está acusado por la falsificación del DNI que utilizaba cuando fue detenido.

En la audiencia de este jueves, declararon Sergio Giovanni Gobulin, sobreviviente de la represión ilegal, y su esposa Ana Barzola. Durante su testificación, la pareja aseguró que el actual pontífice era "amigo" de ellos, siendo que incluso él fue quien los casó. En tanto, el hombre indicó que lo conoció cuando cursó Teología en la Facultad de Teología de San Miguel y que el entonces padre se contactaba con su familia durante el tiempo que estuvo en cautiverio a través de su hermano.

Gobulin manifestó que Bergoglio fue "avisado" de su detención y desaparición por su hermano o su suegro, ante lo que se "movilizó" para tratar de localizarlo. "Él [Bergoglio] se pone en movimiento, visita distintos cuarteles, esto lo supe porque tuve ocasión de verlo dos o tres veces después del '83 y también vino a visitarme al Hospital Italiano para aclararme un par de cosas", relató.

De esa manera, continuó, recibió tanto ayuda del líder católico como del Dr. Enrico Calamai, quien entonces era el cónsul italiano en Argentina. "El padre Bergoglio y el Dr. Calamai fueron dos personas que intervinieron en mi caso en momentos diferentes: Bergoglio para identificar mi lugar de detención y Calamai para la protección consular", detalló.

Respecto al rol del Papa, expresó que "logró identificar el lugar donde yo estaba, después de una semana visitando cuarteles". "Había visitado el Cuartel de Campo de Mayo y otros, e insistía en que me tenían detenido ahí. Una frase que le dijo un general era: 'La demostración de que no lo tenemos detenido es que nosotros lo estamos buscando'", amplió. En ese sentido, fue él quien le confirmó que la Fuerza Aérea había estado detrás de su detención.

Una vez que fue liberado, Gobulin se trasladó al Hospital Italiano, donde fue visitado por Bergoglio. En ese contexto, el padre le preguntó qué planes tenía para él y su familia (comprendida por su esposa y una bebé de unos meses), ante lo que le contestó que pensaban refugiarse en el interior del país. Sin embargo, el pontífice se negó: "Me dijo absolutamente no porque el ejército me estaba buscando".

"Bergoglio nos dice: 'tienen que salir'", añadió Barzola durante su declaración. Al respecto, el Papa y el entonces cónsul les propusieron refugiarse en Italia. "El Dr. Calamai nos acompañó a todas las filas para hacer los trámites y nos preguntó si queríamos ir en avión o nave. Partimos un 17 de enero. En el puerto fue Calamai y de lejos vimos la presencia de Bergoglio, que era nuestro amigo y nos casó", contó la mujer.

Consultado por el fiscal sobre si Bergoglio le dijo que había hablado con personal de otra fuerza además del ejército, Gobulin contestó de manera afirmativa que "apenas fue avisado al día siguiente de mi secuestro, él se puso en movimiento y había visitado distintos cuarteles", información que le fue confirmada tanto por el Papa como por su hermano.

"Supe después por él [Bergoglio] que tuvo dos encuentros con este oficial, comodoro, no sé qué es, de la fuerza aérea. En el segundo de los encuentros que tiene, uno o dos días antes de mi liberación, el padre Bergoglio llama a mi hermano y le dice: 'en 24 o 48 horas vamos a saber el destino de Sergio, si va a salir bien o mal, pero me han dicho que va a haber una respuesta'", describió.

Y agregó: "Bergoglio me dijo que había insistido en forma casi violenta para mi liberación y que el oficial le respondió 'nosotros llegamos a la conclusión que esta persona es inocente, pero no está dicho que la liberemos porque ha sentido muchas cosas y además seguramente podría divulgar lo que está sucediendo'. Hubo una incerteza hasta el último momento".

A raíz de la declaración de Gobulin, la defensa de Leston, a cargo de Nicolás Aguilar, pidió citar al Papa para que explique "los llamados telefónicos, qué hablo con los hermanos y demás", así como "la charla con el comodoro". Sin embargo, Diana Bergel, Defensora Pública Oficial en representación de Herrera expresó que esa defensa "no tiene interés en la incorporación", ya que resulta "dificultosa".

